Кения поставила рекорд перед Олимпиадой. За допинг дисквалифицировали сразу 33-х спортсменов

Больше всего нарушителей из легкой атлетики.

Кенийские бегуны уже давно блистают на крупнейших международных стартах, однако с точки зрения борьбы с допингом к легкоатлетам этой африканской страны были и есть очень большие претензии. В Athletics Integrity Unit (независимая организация по борьбе с допингом) еще совсем недавно не скрывали, что ситуация в Кении с допингом не выдерживает никакой критики. При этом кенийцам грозили жесткими санкциями, в случае если они не встанут на путь исправления. И, кажется, перед Олимпиадой в Париже там все же взялись за борьбу с нарушителями более активно. Антидопинговое агентство Кении (ADAK) предварительно дисквалифицировало сразу 33 спортсменов за нарушение антидопинговых правил. В их числе 26 легкоатлетов, включая весьма известных персонажей.

Поймали одного из лучших марафонцев мира

Вообще дисквалификация столь большого количества спортсменов одновременно — событие экстраординарное не только для кенийского и африканского, но и для мирового спорта. Самым известным в этом «списке 33-х» можно назвать 26-летнего Джошуа Белета — одну из сенсаций марафонского бега прошлого сезона. Белет прежде был не особо известен, хотя и выбегал из часа на международных полумарафонах, занимая призовые места. Но все же в высшую лигу он, можно сказать, не входил. Прорыв произошел в 2023-м, когда в апреле на марафоне в Гамбурге он стал вторым со временем 2 часа 4 минуты 33 секунды, а в октябре на марафоне в Амстердаме кениец занял первое место с еще более впечатляющим результатом — 2 часа 4 минуты 18 секунд. Белет также представлял Кению в марафоне на чемпионате мира-2023 в Будапеште, но до финиша не добрался.

Не исключено, что Белет мог принять участие и на Олимпийских играх, причем даже побороться за медаль. Однако теперь, похоже, ему предстоит долгий перерыв в карьере, ведь его обвиняют в применении целого допнгового коктейля — анаболических андрогенных стероидов, тестостерона, адиола, прегнандиола, андростерона и этиохоланолона.

Среди других попавшихся легкоатлетов также можно выделить чемпиона мира 2012 года среди юношей до 20 лет на дистанции 5000 метров Дэвида Бетта, молодых спринтеров Дьюка Осоро и Джоан Джеруто, а также участника ЧМ-2020 по полумарафону Дорсаса Чепчумбу Кимели.

Дэвид Бетт. Фото Getty Images

Помогли деньги от правительства

Джепчумбу Кимели обвинили в попытке фальсифицировать допинг-пробы, Джеруто — в уклонении от сдачи допинг-проб, у Бетта нашли запрещенное вещество норандростерон, Осоро сдал положительный тест на анаболические андрогенные стероиды. В общем, нарушали антидопинговые правила кенийские таланты на любой вкус. Всего в списке дисквалифицированных 26 легкоатлетов, по три баскетболиста и регбиста и один гандболист.

Также ADAK объявила о завершении 16 ранее открытых дел, объявив о различных дисквалификациях сроком до четырех лет. Такие массовые наказания и отлов нечистоплотных спортсменов юрисконсульт организации Билдат Рогончо объяснил как раз значительным увеличением трат правительства Кении на антидопинговые программы.

По словам Рогончо, это позволило представителям агентства посетить тренировочные лагеря по всей Кении, чтобы провести больше внесоревновательных тестов, особенно у спортсменов так называемых второго и третьего уровня, то есть тех, кто пока не входит в элиту. «Раньше у нас не было данных об этих спортсменах из-за нехватки ресурсов, но теперь мы можем охватить многих», — заявил юрисконсульт.

Он также добавил, что теперь проштрафившихся атлетов не будут выпускать на международные старты в других странах: попытки отстраненных принять участие в небольших соревнованиях по всему миру (в том числе в Перу) уже имели место и оперативно пресекались. Возможно, мы скоро услышим о новых массовых отстранениях кенийцев.

Напомним, что в декабре 2022 года масштабные допинговые проблемы едва не привели к отстранению национальной Федерации легкой атлетики. Его удалось избежать только как раз после заявления правительства Кении об увеличении финансирования антидопинговой программы до 25 миллионов долларов на следующие пять лет. А прошлой весной была обнаружена криминальная схема по уходу от допинга. В деле были замешаны медицинские учреждения, выдававшие поддельные справки, и фейковые врачи.