Афганистан пошлет на Олимпиаду в Париж трех женщин. МОК требовал гендерного равенства

В команде будут представительницы легкой атлетики и велоспорта.

Афганская команда все-таки будет представлена на Олимпиаде в Париже. Сформирована сборная с принципом гендерного равенства — трое мужчин и три женщины. Данное условие было обязательным. При этом в МОК заявили, что представителям временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» (запрещено в РФ), вход на Игры закрыт.

Новые условия

Участие афганской команды в Олимпиаде в Париже изначально вызывало большие вопросы. В декабре 2022 года МОК назвал условия для того, чтобы сборная все-таки поехала на Игры. Все они касались прав женщин в стране. Организация требовала гарантировать безопасный доступ к спорту для девушек и разрешить участвовать в соревнованиях, в том числе международных.

Соблюдение условий при текущем правительстве Афганистана выглядело маловероятным. Но в марте этого года в МОК заявили, что сделают все возможное, чтобы обеспечить отправку афганской команды, соблюдающей гендерный паритет. Такая сборная в итоге была сформирована и одобрена организацией.

«Это результат постоянной работы, которую МОК проводил на протяжении последних нескольких лет, тесно сотрудничая с Национальным олимпийским комитетом Афганистана, чтобы гарантировать, что спортсменки могут участвовать в Играх», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Здесь нужно понимать, что речь идет о Национальном олимпийском комитете Афганистана, который был сформирован до прихода к власти «Талибана» (запрещен в РФ). Когда же правительство сменилось, глава НОК Хафизулла Вали Рахими покинул страну и сейчас живет за ее пределами. Тем не менее в МОК Рахими по-прежнему признается руководителем организации, так же как и другие ее члены, находящиеся в изгнании.

Делегация Афганистана на Азиатских играх, состоящая только из мужчин. Фото Global Look Press

Символическая сборная

Среди условий участия в Олимпиаде, озвученных в декабре 2022-го, было то, что состав сборной Афганистана должен включать спортсменок, проживающих не только за границей, но и в стране. Однако сейчас понятно, что оставшиеся в Афганистане спортсменки не поедут в Париж. В состав войдут те, кто покинул родную страну.

Что-то похожее было на Азиатских играх-2023. Тогда в китайский Ханчжоу приехали две команды. Одна, прибывшая из Афганистана, состояла из 120 мужчин. В другую входили 17 афганских женщин, собранных по всему миру. «Мы хотим полностью исключить спорт из политики, чтобы спортсмены могли свободно, внутри и за пределами страны, заниматься спортом и совершенствоваться», — говорил глава НОК Рахими журналистам на церемонии открытия. Правда, на этой церемонии от Афганистана присутствовали только мужчины.

Сейчас в олимпийской команде всего шесть человек, которые, вероятно, выйдут на церемонии открытия Игр вместе и появятся на стадионе вторыми (традиционно парад стран открывает команда Греции, а дальше сборные идут в алфавитном порядке). В мужских соревнованиях за Афганистан в Париже выступят легкоатлет, пловец и дзюдоист, а в женских ожидаются представительницы легкой атлетики и велоспорта.

Фамилии спортсменов не уточняются. Вероятно, одной из них станет спринтерша Камия Юсуфи. Она уже дважды участвовала в Олимпийских играх. При этом и в Рио-2016, и в Токио-2020 Камия была единственной женщиной в афганской сборной. Оба раза ее путь заканчивался в предварительных раундах. Зато в Рио был установлен национальный рекорд на стометровке, а в Токио она его улучшила. После смены власти в Афганистане в 2021-м Юсуфи сбежала в Иран, а затем перебралась в Австралию.

В велоспорте страну представят сестры Фарида и Юлдуз Хашими. Они привлекли к себе внимание в октябре 2022-го, когда заняли верхние строчки пьедестала на национальном чемпионате Афганистана. Дело в том, что чемпионат проходил в Швейцарии, а по его итогам сестер пригласили в профессиональную команду Israel Premier Tech. Присутствовал на гонке в Швейцарии и представитель МОК Марк Адамс: «Мы здесь делаем историю, как эти две смелые девушки, которые стали первыми из своей страны, кто достиг такого уровня».

Фото AFP

Сборная беженцев

Несмотря на принцип гендерного равенства, по факту афганских мужчин на Олимпиаде в Париже все равно будет больше, хоть и не в сборной Афганистана. А выступят они на Играх за команду беженцев.

Впервые МОК сформировал такую сборную на Олимпиаду 2016 года, когда в нее вошли 10 человек. На Играх-2024 команду беженцев представят уже 36 атлетов. Из них пятеро бежали из Афганистана: трое мужчин и две женщины. Одна девушка сейчас живет в Канаде и выступает в дзюдо, а вторая занимается брейкингом в Испании. По сути, живущие в Италии сестры Хашими и Камия Юсуфи тоже могли бы выступать за эту команду, но одним из условий является наличие подтвержденного ООН статуса беженца, которого, видимо, девушки не имеют.

Пока никто из сборной беженцев не завоевывал медали Олимпиады. Афганистан же за всю свою историю взял две бронзовые медали. Обе на счету тхэквондиста Рохуллы Никпая, праздновавшего успех на Играх в Пекине-2008 и Лондоне-2012.