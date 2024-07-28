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Париж-2024

Сегодня, 15:00

Спонсор из США отказался от Олимпиады. Компанию возмутила пародия на «Тайную Вечерю»

Спонсор из США отказался от Олимпиады из-за пародии на «Тайную Вечерю»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Фото Reuters
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Она заявила, что убирает рекламу с Игр в Париже.

Церемония открытия Олимпиады в Париже оставила неоднозначное послевкусие. Шоу с проплыванием участников Игр по реке Сене омрачила пародия на «Тайную Вечерю» Леонардо да Винчи, которую зрителям представили люди нетрадиционной ориентации. Критика сомнительной сцены вышла далеко за рамки спорта. Об абсурдности постановки высказались чиновники, политики, представители религии и другие известные личности.

Танцоры во&nbsp;время церемонии открытия Игр в&nbsp;Париже. «Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры

Негативная реакция на сцену последовала и от партнеров Олимпиады: в субботу утром американская технологическая компания C Spire объявила о прекращении сотрудничества с Играми.

— Мы были шокированы насмешкой над «Тайной Вечерей» во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. Мы уберем нашу рекламу с объектов Игр, — говорится в публикации корпорации в социальной сети Х.

Фото Reuters

По словам президента и генерального директора компании Сьюзи Хейз, чьи слова приводит издание New York Post, компания продолжает поддерживать спортсменов, которые упорно трудились, чтобы попасть на Олимпиаду. Однако организация отказалась быть частью оскорбительного и неприемлемого издевательства над «Тайной Вечерей», поэтому убирает свою рекламу.

C Spire не уточняет, какую именно рекламу снимает с Игр и какие суммы вложены в ее размещение. В комментариях под публикацией в Х многие читатели поддержали выбор компании и выразили уважение. Основанная в 1988 году компания занимается телекоммуникационным оборудованием.

В&nbsp;Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.

Критические заявления в адрес сцены «Тайной Вечери» заставили отреагировать организаторов Олимпиады. Директор по коммуникациям оргкомитета Игр в Париже Энн Дескам извинилась перед зрителями, чьи чувства могли задеть постановки во время открытия Игр.

По&nbsp;замыслу организаторов церемонии Открытия, всадница в&nbsp;плаще стала &laquo;олицетворением олимпийского духа и&nbsp;Секуаны, богини реки Сены&raquo;. «Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию». Колонка Карякина об Олимпиаде

— Безусловно, не было никаких намерений кого-то оскорбить. Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения, — заявила Дескам на брифинге.

Олимпиада
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