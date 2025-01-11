Американский телеведущий призвал отменить Олимпиаду-2028. В Лос-Анджелесе не справляются с пожарами

Власти города потеряли контроль над ситуацией в городе.

Американский телеведущий Чарли Кирк выступил с неожиданным заявлением в соцсетях, призвав лишить Лос-Анджелес права на проведение Олимпийских игр в 2028 году. Все из-за того, что местные власти не могут справиться с пожарами, вспыхнувшими в городе. А значит, не готовы обеспечить безопасность не только для местных жителей, но и гостей города.

Что сказал Кирк

Чарли предложил перенести Олимпиаду в другие города, например, в Даллас или Майами.

«Олимпиаду в Лос-Анджелесе следует отменить. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права принимать Игры. Переместите их в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где действительно можно что-то безопасно построить и запустить», — написал Кирк в соцсетях.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о необходимости провести независимое расследование того, почему в пожарных гидрантах отсутствовало давление и водохранилище оказалось пустым.

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Что сейчас происходит в Калифорнии

В Лос-Анджелесе массово отменяют спортивные и развлекательные мероприятия из-за самых разрушительных пожаров в истории города. Они уже повлияли на расписание спортивных ивентов: НХЛ и НБА перенесли на неопределенный срок домашние игры местных команд, а турнир UFC 311, который должен пройти в ночь с 18 на 19 января, находится под угрозой отмены.

В зоне эвакуации находятся около 190 тысяч человек, есть погибшие. Общая площадь пожаров достигла уже почти 11 тысяч гектаров. Большинство дорог перекрыты.

Самые большие разрушения нанесены живописному району Пасифик-Палисейдс, расположенному между пляжными городками Санта-Моника и Малибу. Именно в нем проживают голливудские звезды.

«Мое сердце разбито, — написала в соцсетях Мария Шрайвер, журналистка и бывшая первая леди Калифорнии. — Все уничтожено. Наш район, наши рестораны... Пожарные делают все возможное. Но этот пожар огромен и неуправляем».

Как сообщил шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна, некоторые места в городе выглядят «так, будто на них сбросили бомбу». Разрушенными или уничтоженными числятся несколько тысяч домов и предприятий.

По оценкам некоторых экспертов, экономический ущерб от пожаров составляет 135-150 миллиардов долларов, что делает их самым дорогостоящим стихийным бедствием в современной истории Соединенных Штатов.

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Другие проблемы организаторов Олимпиады

Впрочем, Олимпиада в Лос-Анджелесе под угрозой не только из-за бушующих в городе пожаров. Есть и вещи, касающиеся именно спорта. Так, в войне между США и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) новый виток — американцы отказались платить ежегодный взнос и теперь могут попасть под санкции вплоть до лишения права проведения международных турниров в стране и обязательств выступать в нейтральном статусе.

США не перевели ВАДА за 2024 год 3,6 миллиона евро из-за скандала вокруг китайских пловцов. У них в пробах массово был обнаружен триметазидин, но это не помешало спортсменам выступить на Играх в Токио.

Кроме того, президент Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. И эти слова не понравились многим, в том числе тренеру сборной Норвегии по биатлону Зигфриду Мазе. Он поинтересовался, отстранят ли американских спортсменов от международных соревнований вслед за россиянами и белорусами в случае включения острова в состав США.