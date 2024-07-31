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Париж-2024

31 июля, 22:35

Adidas и модель Белла Хадид извинились за рекламу кроссовок. В Сети усмотрели отсылку к теракту и конфликту Палестины и Израиля

Adidas и модель Белла Хадид извинились за рекламу кроссовок
Отдел спорта «СЭ»
Белла Хадид.
Фото Global Look Press
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Работа маркетологов.

Что случилось

Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид в своих соцсетях опубликовала пост с извинениями за участие в рекламе кроссовок фирмы Adidas, которые изначально были произведены для Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Тогда на Играх произошла трагедия: палестинская террористическая организация «Черный сентябрь» захватила в заложники 11 членов олимпийской сборной Израиля, все они погибли.

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«Я шокирована, расстроена и разочарована отсутствием чуткости, проявленной к этой кампании, — написала Хадид. — Если бы была осведомлена об этом заранее, о чем говорю от всего сердца, никогда не стала бы участвовать в этом. Моя команда должна была знать, Adidas должен был знать, а я должна была изучить вопрос».

Модель также подчеркнула, что гордится своим палестинским происхождением и высказывается за «освобождение этого народа». При этом Хадид призвала не приравнивать палестинцев к террористам, а также выступила за «мир, свободный от антисемитизма».

Какая связь

Adidas собирался перевыпустить винтажные кроссовки SL Super Light 72, которые в свое время разработали специально к Олимпиаде-1972. С этой целью бренд позвал Хадид, которая выступила рекламным лицом кампании.

В самих снимках нет ничего предосудительного: модель держит цветы и позирует в спортивной обуви. Однако многих пользователей в соцсетях возмутило, что кроссовки рекламирует девушка палестинского происхождения, а мюнхенская Олимпиада ассоциируется с упомянутым выше массовым убийством израильских спортсменов. Представители Американского еврейского комитета призвали Adidas устранить «вопиющую ошибку».

— Выбор ярко выраженной антиизраильской модели для напоминания об этой темной Олимпиаде является либо серьезным упущением, либо намеренным подстрекательством. Ни то ни другое неприемлемо, — заявили в комитете.

Фото Global Look Press

Как отреагировал производитель

Представители бренда свернули кампанию с участием Хадид: все ее изображения удалены из соцсетей Adidas. Компания также опубликовала заявление:

«Осознаем, что проведены связи с трагическими историческими событиями — хотя они стали совершенно непреднамеренными — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство, — цитирует пресс-службу бренда USA Today. — Мы пересматриваем часть кампании. Верим в спорт как в объединяющую силу во всем мире и продолжим наши усилия по отстаиванию разнообразия и равенства во всем, что делаем».

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Белла Хадид — 27-летняя американская модель, дочь палестинского иммигранта и мультимиллионера Мохамеда Хадида. Девушка неоднократно высказывала поддержку жителям Газы, а также регулярно подчеркивает свое происхождение и приверженность исламу.

По данным TMZ, Хадид наняла юристов, которые готовят от ее лица иск к Adidas.

Олимпиада
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