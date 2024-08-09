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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады? Это затравка перед следующими Играми

Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Билли Айлиш, Снуп Догг, Red Hot Chili Peppers.
Фото Reuters, Global Look Press
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Также на шоу ожидаются другие звезды.

Вечером 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Париже. От мероприятия ожидают масштабный концерт с большим количество звезд. Медиа постепенно раскрывают имена, которые примут участие в шоу.

Снуп Догг. «Это жесть! Что несет в массы Снуп Догг?» Российский олимпиец негодует из-за открытия Игр в Париже

По информации американского издания Variety, на церемонии закрытия выступят такие звезды, как Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers — все представители американской сцены. Выбор неслучаен: музыканты родом из Лос-Анджелеса — этот город примет следующую летнюю Олимпиаду в 2028 году.

Также их связывает продюсер Бен Уинстон, который уже имеет опыт организации масштабных выступлений — в 2021 году продюсировал премию «Грэмми» и выпуск CBS 2021 «Adele: One Night Only». Источник сообщает, что он отвечает за организацию переезда американских исполнителей в столицу Франции.

Фото Reuters

Ранее сообщалось, что на церемонии также выступят группы Phoenix и Air — об этом писало издание Le Parisien. Режиссером вновь выступит Тома Жолли, которого много критиковали после церемонии открытия. Шоу будет называться «Рекорды». «Антиутопическое творение, футуристический мир, в котором Игры исчезли», — передает замысел продюсеров Le Parisien.

Также на «Стад де Франс» ожидают Тома Круза, который должен исполнить уникальный трюк в честь перехода Олимпиады из Парижа в Лос-Анджелес. Сам актер, в отличие от приглашенных музыкантов, родом из Нью-Йорка, однако сделал себе имя в Голливуде.

Том Круз примет участие в&nbsp;церемонии закрытия Олимпиады в&nbsp;Париже. Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Он сам предложил эффектный трюк

Синоптики предупреждают, что в день церемонии закрытия в Париже может быть серьезная жара. «На этот раз мы уверены, что дождя не будет, церемония закрытия пройдет в сухую погоду, но в условиях сильной жары. Воскресенье и понедельник должны стать пиком аномальной жары, которая будет наблюдаться во Франции, а ночь с воскресенья на понедельник будет особенно жаркой», — передает слова метеорологов агентство AFP.

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