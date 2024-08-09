Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады? Это затравка перед следующими Играми

Также на шоу ожидаются другие звезды.

Вечером 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» состоится церемония закрытия Олимпийских игр в Париже. От мероприятия ожидают масштабный концерт с большим количество звезд. Медиа постепенно раскрывают имена, которые примут участие в шоу.

По информации американского издания Variety, на церемонии закрытия выступят такие звезды, как Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers — все представители американской сцены. Выбор неслучаен: музыканты родом из Лос-Анджелеса — этот город примет следующую летнюю Олимпиаду в 2028 году.

Также их связывает продюсер Бен Уинстон, который уже имеет опыт организации масштабных выступлений — в 2021 году продюсировал премию «Грэмми» и выпуск CBS 2021 «Adele: One Night Only». Источник сообщает, что он отвечает за организацию переезда американских исполнителей в столицу Франции.

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Ранее сообщалось, что на церемонии также выступят группы Phoenix и Air — об этом писало издание Le Parisien. Режиссером вновь выступит Тома Жолли, которого много критиковали после церемонии открытия. Шоу будет называться «Рекорды». «Антиутопическое творение, футуристический мир, в котором Игры исчезли», — передает замысел продюсеров Le Parisien.

Также на «Стад де Франс» ожидают Тома Круза, который должен исполнить уникальный трюк в честь перехода Олимпиады из Парижа в Лос-Анджелес. Сам актер, в отличие от приглашенных музыкантов, родом из Нью-Йорка, однако сделал себе имя в Голливуде.

Синоптики предупреждают, что в день церемонии закрытия в Париже может быть серьезная жара. «На этот раз мы уверены, что дождя не будет, церемония закрытия пройдет в сухую погоду, но в условиях сильной жары. Воскресенье и понедельник должны стать пиком аномальной жары, которая будет наблюдаться во Франции, а ночь с воскресенья на понедельник будет особенно жаркой», — передает слова метеорологов агентство AFP.