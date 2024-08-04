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Париж-2024

Сегодня, 17:15

Экономика парижской Олимпиады: получится ли у Франции заработать на Играх?

Бюджет Олимпийских игр-2024 в Париже оценили в 11 миллиардов евро
Михаил Скрыль
Корреспондент
Болельщики фотографируются с Олимпийскими кольцами.
Фото Reuters
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Французский институт исследований в области государственного управления и политики изучил денежные потоки на Олимпиаде-2024.

Олимпиада в Париже — самое масштабное спортивное событие последних двух лет. Разумеется, многим болельщикам интересна экономика французских Игр-2024. Доходы и расходы соревнований изучил местный институт исследований в области государственного управления и политики (IFRAP). В опубликованной на сайте организации статье приводятся денежные потоки, которые значительно увеличились по сравнению с плановыми показателями.

По данным IFRAP, стоимость парижской Олимпиады возросла до 9 миллиардов евро. Изначально на проведение Игр закладывали 6,2 миллиарда, однако расходы начали увеличиваться даже после завершения строительства объектов спортивной инфраструктуры. Если учесть затраты на очистку реки Сены, где с переменным успехом прошли соревнования по триатлону и открытие Игр, саму церемонию, премии госслужащим и работникам транспорта, то расходный бюджет составит около 11 миллиардов, в числе которых 4,6 миллиарда государственного финансирования.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Святой престол опечален некоторыми сценами». О церемонии открытия Олимпиады наконец высказались и в Ватикане

К косвенным затратам организаторов также относят премии, которые IFRAP изучил отдельно. Среди них выплаты госслужащим, правоохранительным органам за сверхурочную работу, расходы на охрану и непредвиденные затраты. Общую сумму можно будет оценить только после завершения Олимпиады. О рисках увеличения расходов Счетная палата предупреждена еще с 2023 года и прогнозировала рост до 3 миллиардов евро. Ее глава Пьер Московичи в апреле 2024 года подсчитал, что государственные расходы могут достичь 5 миллиардов евро.

О доходах и тем более окупаемости Олимпиады говорят осторожно. Как пишет IFRAP, многие специалисты отмечают снижение оборота продукции на 30 процентов по сравнению с предыдущими годами. Из-за ограничений и жестких мер безопасности снизилась посещаемость ресторанов (в некоторых знаковых местах Парижа — до 70 процентов). По данным института, 63,5% билетов на Олимпиаду приобрели жители Франции, но на данный момент сложно рассчитать, какой доход они принесут оргкомитету.

Фото Reuters

Пока неизвестно, получится ли у организаторов Олимпиады окупить масштабный проект. В истории Игр только три страны смогли обеспечить минимальную прибыль от проведения ОИ. В Лос-Анджелесе-1984, Атланте-1996 и Сиднее-2000 получили незначительный профицит бюджета (меньше 1 процента).

Парижская Олимпиада не первый турнир, когда заявленные на момент подачи заявки расходы не сходятся с реальными затратами. Статус самой дорогой летней Олимпиады в истории гордо носит Пекин — в 2008 году китайцы потратили 32 миллиарда евро, хотя заявили бюджет в 2,6 миллиарда. Лондон в 2012 году выделил на проведение Олимпиады 10,9 миллиарда, Рио-2016 — 16 миллиардов евро, Токио-2020 — 12,1 миллиарда.

Олимпиада
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