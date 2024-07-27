«Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Публика пытается переварить увиденное во время очень неоднозначного представления на берегах Сены.

Зрители церемонии открытия Олимпиады-2024, которая состоялась в пятницу вечером в Париже, крайне неоднозначно отреагировали на действо в акватории Сены. Конечно, подобные глобальные шоу всегда собирают очень разные отзывы — угодить всем невозможно. Однако на сей раз негатива невероятно много. В частности — из-за того, что масса людей не прониклась иронией режиссера и почувствовала себя оскорбленной образом Марии Антуанетты с отрубленной головой (несчастную королеву казнили на гильотине во время первой французской революции 1793 года) и травести-пародией на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (это произведение с религиозным сюжетом). Мнение миллионов недовольных выразил немецко-финский кибербизнесмен Ким Дотком (Шмиц), написавший в соцсетях: «Церемония открытия Игр ощущалась как церемония закрытия человечества».

Настала эра кринжа, умноженного на треш

Яростным критиком церемонии выступила депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Трудно оценить редкие удачные сцены между обезглавленный Марией Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии на подтанцовке у Накамуры, общим уродство костюмов и хореографии, — написала в соцсетях политик, пожалевшая, что смотрела шоу вместе со своими детьми. — Мы отчаянно стремимся прославить ценности спорта и красоту Франции посреди такой топорной пропаганды woke-культуры. Это говорила не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

Выступление Аи Накамуры. Фото Reuters

Возмущена и другой правый депутат Лора Лавалетт: «Какой образ Франции мы посылаем миру? Действительно ли это все было так необходимо?». «Господин президент, мы все довольны этими Играми, и у меня нет ничего, кроме желания поговорить сегодня вечером о политике», — написала еще один правый депутат Эдвиж Диас.

В гневе и правые политики из США. «Церемония открытия была наполнена трансгендерными насмешками над «Тайной вечерей», идолом Золотого тельца и даже Бледным конем из Книги Откровения», — написал один из лидеров американских радикальных христиан Кайл Беккер. — Открытие Олимпиады ясно дало понять, что христианским зрителя на ней не рады».

«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал американский миллиардер Илон Маск о пародии на «Тайную вечерю».

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает», — процитировал Библию по итогам действа в Париже игрок НФЛ (американский футбол) Харрисон Баткер, известный своими консервативными взглядами.

«Мужчины в париках на авансцене и в сердце Олимпийских игр. Никто больше не скажет мне, что это сообщество «угнетено» или «маргинализировано», — возмущается гей-пропагандой на церемонии американская пловчиха Райли Гейнс.

Как отмечает греческое издание Pronews.gr, «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников, свидетельствует о полном крахе цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад извращенцев».

Левые и активисты ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) напротив — восхищаются скандальными образами и заявляют, что «гнев консерваторов свидетельствует о том, что вечеринка удалась».

«Слоган Олимпийских игр — «быстрее, выше, сильнее», поэтому нормально предположить, что в церемонии открытия Олимпиады будет представлено все самое лучшее, — написал в соцсетях православный священник Павел Островский. — Но в Париже пошли в другую дверь, показав, что «быстрее, выше, сильнее» — это прошлый век; настала эра кринжа, умноженного на треш. Если вы не смотрели церемонию открытия, то представьте себе для начала самое худшее, что вы можете себе представить, а потом посмотрите запись трансляции, и вы увидите, что дно гораздо глубже, чем это можно себе представить».

Танцоры на церемонии открытия Олимпиады-2024. Фото Reuters

Скучно, провинциально и просто убого

В России многие селебрити также не в восторге от режиссерских находок французских поставщиков церемонии открытия Игр.

«Какое-то просто чудовищное открытие. Или я что-то не понимаю? Адовая безвкусица, — написал в соцсетях блогер и бывшая телеведущая Ксения Собчак. — Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков. Вспомните Пекин — великолепное открытие, Токио — супер, Сочи — славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Ну, будто шоу-балет «Тодес» в Саратове».

«Худшее открытие Олимпиады ever... дико скучно, провинциально и просто убого», — поддержал свою супругу театральный режиссер Константин Богомолов.

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Париже. Спасибо девочкам за трансляцию. Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и ЧМ по футболу», — написала блогер и актриса Анастасия Ивлеева.

«Это апофеоз лжи и лицемерия, деградации мирового олимпизма, — заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов. — Дух честных состязаний вытеснила атмосфера политиканства и наживы. Демонстрация моральной и физической красоты атлетов сменилась пропагандой вседозволенности и извращений. У подобных Олимпиад нет перспективы, будущее за соревнованиями, где не будет места дискриминации и делячеству».

«Хорошая церемония, Куличенко у Кипра прекрасная... Интересно... Да, это Олимпиада!!!» — не согласился с критикой российский комментатор Дмитрий Губерниев, отметив выступлении в качестве знаменосца сборной Кипра экс-россиянки Елены Куличенко, несмотря на обвинения в распространении непристойного контента в OnlyFans.

«Смотрю открытие летней Олимпиады в Париже и офигеваю от формата, — написал креативный директор студии дизайна и мультимедиа «Сила Света» Александр Ус. — Что-то не могу припомнить, когда местом для постановки шоу служил город, а не стадион. Причем практически весь центр Парижа. Парад стран на кораблях идет по Сене. Не все понятно зачем и о чем, но французы как всегда отличились. Браво. Еще понравился ход, что факелоносцами выбраны не спортсмены, а звезды музыки. Олимпийский комитет всеми силами пытается привлечь новую аудиторию».

Флаг Франции на фоне Эйфелевой башни. Фото Reuters

Оскорбила Америку, оскорбила Францию

«Предполагалось, что зрелище стоимостью 1,5 миллиарда долларов должно поразить мир, — отмечает австралийский портал news.com.au. — Возможно, все эти деньги были потрачены на 45 тысяч полицейских, задействованных на мероприятии. Потому, что провальное зрелище не спасла даже Леди Гага». Как написал в соцсетях один разгневанный зритель: «Олимпийское выступление Гаги — худшее, что я видел со времен шоу Бритни на MTV в 2007 году». «Это было равносильно испражнению на французский флаг. Она оскорбила Америку, оскорбила Францию и вообще не имеет никакого стыда. Это самая зашкварная церемония открытия в истории», — возмущается другой комментатор.

«Я действительно хотел бы, чтобы ход с лодками сработал, но давайте будем честны — этого не произошло. Странные кадры, перебивки, отсутствие атмосферы переполненной арены, — отреагировал британский телепродюсер Джейсон Рид. — Бесконечная процессия лодок скучна и бессмысленна. Интересная идея — привезти спортсменов по воде, но на практике это выглядит ерундой. Такая упущенная возможность на таком потрясающем фоне! Более 80 лодок медленно проплыли по реке под проливным дождем. Теперь понятно, почему подобную процессию не устраивали никогда раньше».

Также публика чувствует себя обманутой, поскольку кадры парня в маске, бегающего с факелом по крышам, выдавались за прямую трансляцию, но явно были записаны раньше, поскольку этот паркур происходил под ярким солнцем, а во время церемонии шел проливной дождь. Фанаты, отставлявшие комментарии в официальном аккаунте соревнований, также были недовольны сексуализацией участников церемонии и женской одеждой на мужчинах, качеством съемки, неготовностью к осадкам и общим содержанием представления, которое они назвали «Шоу уродов, не имеющим ничего общего со спортом».

Выступление Селин Дион. Фото Reuters

Разумеется, есть и немало положительных комментариев. «В этой церемонии есть все. Паркур. Аккордеоны. Женщина, одетая как круассан. Много лодок. Леди Гага», — похвалил шоу один из пользователей соцсетей. Много позитивных отзывов оставило выступление франко-канадской певицы Селин Дион, которая предстала на публике впервые после тяжелой болезни. «Селин заставила меня плакать, — делится эмоциями одна из фанаток исполнительницы. — Королева Селин вернулась, и она звучит фантастически. Момент с воздушным шаром и Дион божественен. Это самый потрясающий финал олимпийских шоу в истории».