Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024

Сторонники традиционных ценностей требуют закрытия проекта Игр Pride House и запрета на участие трансвестита в эстафете огня в День взятия Бастилии.

Портал Inside the Games сообщил о петиции против инклюзивных проектов на Олимпиаде-2024, собравшей уже более 12 тысяч подписей. Кампанию по запрету так называемого Pride House (Дома гордости) проводит организация борцов за традиционные ценности под названием CitizenGO France. По мнению ее сторонников, во время Игр в Париже пропаганда ЛГБТ* (движение признано экстремистском и запрещено на территории России) является политическим жестом, который не соответствует олимпийскому духу и не отвечает принципам уважения всех участников ОИ независимо от их происхождения. Кроме того, CitizenGO France выступает против участия скандального дрэг-куин-актера Артюра Рейно в эстафете огня 14 июля.

Вторжение чужеродной идеологии

CitizenGO — международная организация, продвигающая традиционные ценности, в том числе выступающая против «идеологии пробуждения» BLM, ратующая за запрет гей-парадов и абортов. Год назад движение выступало против «радужной акции» Pride Nite в парижском Диснейленде. Также активисты против многочисленных «акций по борьбе с гомофобией», которые регулярно проводятся в национальных лигах по игровым видам спорта во Франции, США и других западных странах. Они же критиковали Pride Day на теннисных турнирах «Большого шлема». Организаторы Олимпиады в Париже создали Pride House якобы для того, чтобы «обеспечить безопасное пространство для спортсменов и болельщиков, которые являются сторонниками защиты прав сексуальных меньшинств».

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Гей-пропаганду в мире осуждают религиозные деятели и глубоко верующие люди практически всех конфессий, в том числе православные христиане. Многие спортсмены из России и мусульманских государств наотрез отказывались от участия в «антигомофобных» акциях на Западе.

По мнению CitizenGO France, инициатива Pride House во время Олимпиады ведет к ненужной политизации Игр, которые должны оставаться платформой, посвященной спорту и международному единству, — этот проект разобщает, а не объединяет спортсменов и болельщиков, отталкивая от праздника спорта определенные социальные группы и умаляя привлекательность соревнований. В петиции говорится, что создание «Дома гордости» — это акт «вторжения в олимпийское движение чужеродной идеологии, подрывающей основы идеалов большого спорта и общечеловеческих ценностей». Активисты считают, что педалирование спорных вопросов приводит к поляризации болельщиков и участников Игр, что потенциально может вызвать серьезные трения внутри олимпийского сообщества.

Минима Гесте. Фото Соцсети

Бессовестное фиаско

Сторонники традиционных ценностей также осудили выбор дрэг-куин-актера Рейно в качестве факелоносца на парижском этапе эстафеты олимпийского огня. Этот трансвестит (мужчина в женском обличье) известен под псевдонимом Минима Гесте. Свой отрезок дистанции он собирается бежать в «боевом снаряжении» — в платье, корсете, парике и на 25-сантиметровых каблуках. «Одно из посланий миру, которое мне хотелось бы передать с помощью этой эстафеты, — гордость за мое сообщество», — объяснил свои намерения Рейно. При этом многие парижане почувствовали себя оскорбленными выбором мэрии, назвав в соцсетях решение по поводу Гесте «бессовестным фиаско» и «свидетельством упадка цивилизации».

CitizenGO France считает, что появление трансвестита с олимпийским факелом в день национального праздника взятия Бастилии (14 июля) — это «тревожный звонок для тех, кто верит в изначальный олимпийский дух, единство, нейтралитет и фейр-плей». «Давайте не позволим этому духу быть запятнанным разногласиями внутри олимпийской семьи, — отмечается в петиции. — Проект Pride House в Париже-2024 отдает предпочтение определенной группе. Это попирает принцип универсальности, который является основой олимпийского движения. Политические и социальные разногласия должны оставаться за пределами стадионов. Это не вопрос дискриминации. Это призыв сохранить дух Игр, прославляющих единство и разнообразие».

Pride House был представлен на зимних Играх-2010 в Ванкувере, но после этого из-за позиции организаторов Олимпиад (в том числе в Сочи-2014) проводился в «удаленном формате». Дом гордости «Париж-2024» открыт во французской столице на прошлой неделе в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Об этом событии рассказывал в том числе официальный сайт МОК.

Фото AFP

При этом в России различные политики неоднократно выражали несогласие с подобной стратегией международного комитета. Во время Олимпиады в Токио в 2021 году депутат Госдумы Алексей Журавлев спровоцировал скандал в телеэфире, заявив, что ему противны геи и трансгендеры. «Мы против всей этой грязи и извращений, категорически против», — сказал политик на Первом канале, который являлся официальным вещателем Игр. «МОК, возглавляемый Томасом Бахом, — контора явно прибабахнутая, — утверждал Журавлев. — Нам не нравится их трансгендерная политика, а также тотальная дискриминация российских спортсменов. Под такие отвратительные «фуги Баха» пускай они сами пляшут».

После этого британская телерадиокомпания BBC призвала МОК предпринять меры в связи с тем, что в российских ток-шоу во время Олимпиады «используется язык ненависти». Правда, до санкций тогда не дошло, а в защиту сторонников традиционных ценностей выступил и легендарный российский гандбольный тренер Евгений Трефилов. «Большинство людей — нормальные! А этих трансгендеров и других выпихивают вперед, — констатировал титулованный специалист. — Парады эти... Я бы их давал проводить только в День пограничника или ВДВ. И колонны друг на друга направить! В Советском Союзе не выпячивали эти истории. Надеюсь, и теперь страна удержится от этого».