Соболенко, Дончич, Чусовитина. Десять иностранных звезд спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде в Париже

Рейтинг спортсменов с мировым именем, которые пропустят Игры-2024.

Многие звезды мирового спорта пропустят летние Олимпийские игры-2024. «СЭ» составил рейтинг спортсменов из десяти разных видов спорта и представляющих десять разных стран, которые не выступят в Париже.

При составлении данного списка не учитывались российские спортсмены.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Арина Соболенко

Возраст: 26 лет

Страна: Белоруссия

Вид спорта: теннис

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, как и некоторые другие представители Белоруссии и России, получила возможность отправиться на Олимпийские игры в нейтральном статусе, однако спортсменка отказалась от участия.

По словам Соболенко, у нее слишком загруженный график, чтобы ехать на Олимпиаду, а выступление на грунтовых кортах в Париже перед началом сезона на американском харде чревато травмами.

«Учитывая все трудности, с которыми я столкнулась в последние месяцы, я чувствую, что должна позаботиться о своем здоровье», — сказала теннисистка Reuters.

Соболенко выступала на отложенной на год из-за пандемии Олимпиаде-2020 в Токио, но уступила там во втором раунде, хотя считалась одной из фавориток турнира.

Лука Дончич

Возраст: 25 лет

Страна: Словения

Вид спорта: баскетбол

Сборная Словении с 25-летним Лукой Дончичем в составе проиграла в полуфинале олимпийской квалификации Греции и лишилась шансов выйти на Игры-2024.

«Поздравляю Грецию. Они играли намного лучше нас. Очевидно, что у них есть Яннис и другие не менее ключевые игроки. У них очень хороший тренировочный план и комбинации, так что поздравляю их. Они сегодня нас переиграли.

Ник Калатес и Томас Уолкап — они очень хорошо организуют команду. Там Георгиос Папаяннис, Костас Папаниколау... Это очень опытная команда, они все умеют играть в качественный и динамичный баскетбол. Я думаю, они отличная команда, и я желаю им удачи", — приводит Basket News слова Дончича.

Звезда команды «Даллас» и один из самых ярких игроков НБА в предыдущем цикле помог своей сборной впервые квалифицироваться на Олимпийские игры. На Олимпиаду-2020 словенцы с Дончичем попали через олимпийский квалификационный турнир в Литве.

В Токио Словения завершила турнир четвертой, проиграв сборной Австралии в матче за третье место (93:107). Дончич был включен в символическую сборную турнира из пяти лучших игроков.

Рено Лавиллени. Фото Global Look Press

Рено Лавиллени

Возраст: 37 лет

Страна: Франция

Вид спорта: прыжки с шестом

Олимпийский чемпион и бывший рекордсмен мира в прыжках с шестом пропустит Игры в Париже, после того как упустил шанс пройти квалификацию. 30 июня 2024 года в Анже во время чемпионата Франции он не смог преодолеть отметку в 5,82 метра.

«Вызов отобраться на Олимпиаду был принят, и я до конца верил, все отдал и перепробовал, но этого было недостаточно. Это не драматично, спорт высоких достижений насыщен взлетами и падениями, и, оглядываясь на последние месяцы, я могу только гордиться проделанной работой. Мало кто мог представить, что я вернусь к соревнованиям на таком уровне после операции на подколенном сухожилии в сентябре прошлого года.

Конечно, есть разочарование из-за того, что я не смог полностью проявить себя в день Х при очень капризном ветре. Я не собираюсь заканчивать сезон сразу, спортивная жизнь не сводится только к Олимпийским играм. Этим летом меня ждут другие соревнования, где я планирую продолжить получать удовольствие в секторе", — написал Рено в социальных сетях.

На дебютных для себя Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Рено стал третьим французом, выигравшим олимпийское золото в прыжках с шестом после Пьера Кинона (1984) и Жана Гальфьона (1996). В Рио в 2016 году Лавиллени завоевал серебро, а в Токио в 2021 году стал лишь восьмым в финале. При этом за две недели до Игр спортсмен получил травму лодыжки.

В 2014 году Лавиллени взял высоту 6,16 метра, побив рекорд Сергея Бубки. Предыдущее высшее достижение было установлено 21 февраля 1993 года и продержалось 21 год.

Кэти Арчибальд

Возраст: 30 лет

Страна: Великобритания

Вид спорта: велотрек

Двукратная олимпийская чемпионка по трековым велогонкам пропустит Олимпиаду в Париже из-за травмы после падения в саду.

«Я споткнулась о ступеньку и умудрилась каким-то образом вывихнуть лодыжку, сломать голень, малоберцовую кость и порвать две связки. Что за черт! С тех пор я нахожусь в режиме принцессы (потребовалась целая команда врачей и медсестер из отделения скорой помощи, чтобы вернуть ногу Золушки в соответствие с туфелькой). Мне сделали операцию, чтобы скрепить кости и восстановить связки.

Спасибо замечательным врачам, медсестрам, рентгенологам, носильщикам, физиотерапевтам, хирургам и многим другим в Манчестерском королевском лазарете. Сотня извинений за то, что это означает для олимпийской команды, которая, как мне сказали, теперь обойдется без меня", — написала Арчибальд в социальных сетях.

30-летняя британка в 2016 году в Рио-де-Жанейро выиграла золото Олимпийских игр в командной гонке преследования, а в 2021-м в Токио стала первой в мэдисоне. Кроме того, Кэти является пятикратной чемпионкой мира и 20-кратной чемпионкой Европы.

Сунь Ян

Возраст: 32 года

Страна: Китай

Вид спорта: плавание

Трехкратный олимпийский чемпион не смог претендовать на выступление на Олимпиаде в Париже, несмотря на истечение срока своей допинговой дисквалификации. Отборочные турниры прошли на месяц раньше, чем 32-летний трехкратный олимпийский чемпион мог вернуться в бассейн.

Кроме того, в сборную его не могли взять как пловца с допинговым прошлым, согласно критериям Федерации плавания Китая. В 2020 году спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет, после того как дал указание своему охраннику уничтожить пробирку с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля. Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет. Допинговая дисквалификация Сунь Яна истекла в июне 2024 года.

«Надеюсь, скоро я смогу выйти на старт, соревноваться, вернуться к знакомым ощущениям. Я горжусь тем, чего добился за свою карьеру. Сейчас я просто надеюсь, что смогу встать на стартовую тумбу», — приводит Swim Swam слова Сунь Яна.

Китайский спортсмен на Играх в Лондоне в 2012 году завоевал четыре медали: золото на дистанции 400 метров и на 1500 м с новым мировым рекордом, серебро — на 200 м и бронзу в эстафете 4 х 200 м (все — вольным стилем).

В Токио Сунь Ян выиграл золото на дистанции 200 м и серебро на 400 м вольным стилем.

Оксана Чусовитина. Фото Global Look Press

Оксана Чусовитина

Возраст: 48 лет

Струна: Узбекистан

Вид спорта: спортивная гимнастика

Олимпийская чемпионка 1992 года принимала участие в восьми (!) Олимпиадах. Но Игры в Париже Чусовитина вынуждена пропустить, так как не смогла пройти квалификацию из-за травмы.

«Дорогие мои друзья, болельщики и все, кто любит гимнастику, к сожалению, у меня для вас печальные новости. Во время тренировки на чемпионате Азии в Ташкенте, который является отборочным стартом к Олимпиаде в Париже, я получила травму, пока делала вольные упражнения. Я не смогу участвовать и очень расстроена, так как долго готовилась к этому соревнованию», — написала Чусовитина в социальных сетях.

Оксана становилась олимпийской чемпионкой в 1992 году в составе Объединенной команды. Также на ее счету серебро в опорном прыжке на Олимпиаде в Пекине-2008. Чусовитина была на Играх в 1992-м, 1996-м, 2000-м, 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2016-м, 2020-м — и это абсолютный рекорд в ее виде спорта.

При этом гимнастка не планирует уходить из спорта. Оксана на вопрос болельщика в социальных сетях о том, будет ли она пытаться отобраться на Игры в Лос-Анджелесе, ответила положительно.

Анирбан Лахири

Возраст: 37 лет

Страна: Индия

Вид спорта: гольф

Индийский профессиональный гольфист принимал участие в двух Олимпиадах: в Рио в 2016 году и в Токио в 2021-м. Однако из-за отсутствия результатов на квалификационных турнирах Лахири не смог обеспечить себе путевку на Олимпийские игры-2024.

Анирбан играет в серии LIV Golf, которая финансируется Саудовской Аравией и не входит в официальный мировой рейтинг по гольфу. Это создало для него серьезные трудности при борьбе за олимпийскую лицензию.

«Я бы с удовольствием поехал в Париж. К сожалению, в текущем мировом рейтинге игроков в гольф не отражается то, насколько хорошо я играю. Но так оно и есть. Поэтому я должен максимально использовать все возможности, которые у меня есть. Я не могу переживать из-за этого», — приводит The Indian Express слова Лахири.

Ан Сан

Возраст: 23 года

Страна: Южная Корея

Вид спорта: стрельба из лука

Южнокорейская лучница является трехкратной олимпийской чемпионкой. Однако на Играх в Париже Ан Сан не выступит. Спортсменка выбыла из борьбы за олимпийские путевки на третьем этапе отборочных соревнований национальной сборной Кореи в марте 2024 года.

На Играх в Токио кореянка завоевала три золотые медали: в миксте, командном и индивидуальном первенствах. Ан также установила новый рекорд Олимпиад, набрав 680 очков в индивидуальном зачете по стрельбе из лука среди женщин — предыдущий в 673 очка был установлен украинкой Линой Герасименко на летних Олимпийских играх-1996.

При этом Сан пришлось столкнуться с волной хейта из-за своего брутального внешнего вида. Части болельщиков в Корее не понравилась короткая стрижка лучницы.

Билл Мэй

Возраст: 45 лет

Страна: США

Вид спорта: синхронное плавание

Билл Мэй является главным лицом мужского синхронного плавания в США. На его счету несколько побед в национальных и международных соревнованиях. Американец претендовал на место в национальной команде, ведь в 2024 году впервые в истории до Олимпиады в его виде спорта допущены мужчины. Однако представители сильного пола, среди которых и Билл Мэй, не были включены в заявку в Париж.

Исполнительный директор федерации Адам Андраско назвал Билла легендой, но заявил, что его задача — обеспечить результат, а значит, отправить в Париж самую сильную команду. Мэю же не хватает универсальности.

В 2004 году у Билла также была возможность попасть на Олимпиаду в Афинах (тогда правили тоже это позволяли). Но федерация синхронного плавания, дважды подряд признававшая его лучшим спортсменом года, не захотела брать Билла в олимпийскую команду.

Мэнни Пакьяо

Возраст: 45 лет

Страна: Филиппины

Вид спорта: бокс

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях не сможет принять участие в Олимпийских играх из-за запрета МОК. Пакьяо пропустит Олимпиаду-2024 из-за возраста: лимит для выступления в боксе на Играх составляет 40 лет. Национальный олимпийский комитет (НОК) Филиппин пытался добиться для Пакьяо исключения, однако еще в октябре 2023-го получил отказ.

«В требования допуска входит возрастное ограничение в 40 лет, которое тогдашняя AIBA установила еще в 2013 году как правило для боксерских турниров. Когда МОК в 2019 году отстранил AIBA (ныне IBA), то обеспечил, чтобы бокс мог остаться в программе Олимпийских игр в Токио и Париже. И поэтому МОК одобрил технические правила IBA для олимпийского турнира в Токио, которые не оспаривались. Те же технические правила будут применяться и на турнире в Париже», — сообщили в МОК.

«Мэнни разочарован. Участие в Олимпийских играх было бы отличной возможностью как для него, так и для организаторов. Но что случилось, то случилось», — приводит ТАСС слова представителя боксера.

Легендарный боксер никогда не участвовал в Олимпийских играх, но как член делегации был знаменосцем Филиппин на церемонии открытия Игр-2008 в Пекине.