Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Париже, обсудил выступления наших спортсменов, объяснил, почему считает Россию неспортивной страной, высказался о проблемах с экологией, раскрыл подробности своего интервью для New York Times и рассказал о своем пребывании в Вологде.
— Какие общие впечатления от Олимпиады?
— Мое отношение не изменилось: наконец-то полные трибуны, невероятная движуха, драма, кровь, слезы, радость. Великолепная, честная игра от фехтовальщика из Кореи, который помог подняться противнику в финале с саблей, имея шанс на золотой укол. Это великолепный олимпийский дух, фейр-плей. Потрясающие финалы пловцов, просто невероятные. Люди соскучились по полным трибунам, и Олимпиада с соревновательной точки зрения — прекрасна. Про остальное вы знаете.
— Насколько эта Олимпиада заряжает вас позитивом?
— Меня лично она заряжает с точки зрения того, что я восхищаюсь великолепными спортсменами экстра-класса со всего мира. И очень рад, что хоть 15 человек наших, но все-таки на этой Олимпиаде выступают. По-прежнему желаю им всяческих удач и посылаю лучи поддержки. Их, правда, осталось уже поменьше, но тем не менее.
— Многие наши депутаты говорят, что эта Олимпиада может провалиться.
— Депутатам виднее. Они же профессионалы, они за всем успевают следить — большие молодцы. Со спортивной точки зрения Олимпиада вряд ли провалится. А за всем остальным — это к депутатам.
— Как на Олимпиаду повлияет ситуация с рекой Сеной?
— Мне совершенно *** на Сену, понимаете? Меня гораздо больше волнуют речки в Российской Федерации. Давайте оставим Сену французам. Надо заниматься родной страной, нашими водоемами и поменьше думать о том, что там в Сене.
— Почему вам не нравятся околоспортивные разговоры вокруг Сены?
— Потому что я люблю свою страну, а французы — свою. Парижане любят свой город и Сену. Пусть каждый будет решать свои проблемы. Не так ли? А замыливать наши проблемы тем, что происходит у них — это путь в тупик. Тем более у нас пловцов в открытой воде нет. Ну и какая нам на хрен разница, какая в Сене вода? Мы-то там купаться не будем, правда? Так что пусть оргкомитет Олимпиады с этим разбирается. Меня гораздо больше волнует, например, чистота рек в Вологде. Речки здесь не идеальные, мягко говоря.
— А какие там есть проблемы?
— Проблема с реками не в Вологде, у нас в принципе не самые чистые водоемы в стране. И это меня волнует. У нас тут речка течет, вижу ее из окна отеля, она, мягко говоря, не самая чистая. И таких речек на территории Российской Федерации очень много. Не так ли? Вот этой проблемой экологии нам предстоит серьезно заняться. Потому что лето стоит жаркое, а разрешений от Роспотребнадзора на купание не так много.
— Какие видите пути решения?
— Очень простые. Надо заниматься собственной страной активнее: внедрять раздельный сбор мусора, вводить драконовские штрафы, закрывать предприятия, домашние хозяйства, которые сливают всякое говно в наши реки. Наказывать жестко. Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице, особенно вечером, и из какого-то домовладения стекает ручей говна. Куда? В речку. Почему? Потому.
— У наших фигуристов забрали золото Олимпиады-2022 в командном турнире. Как относитесь к этому решению?
— Это как в истории с Сергеем Владимировичем Михалковым, когда он текст для гимна написал. Кто-то ему говорит: «Текст вы так себе написали». Он ответил: «А слушать будете стоя». Поэтому здесь нравится нам или нет, а золотых медалей у нас нет. Они у других команд. Я по-прежнему считаю, что Камила Валиева по-настоящему выиграла вместе с нашими спортсменами. Но если залезть в протоколы, то мы на третьем месте. Мы, к сожалению, не олимпийские чемпионы, хотя я считаю иначе. Но толку-то чего?
— Канадцы хотят забрать себе нашу бронзу. Не кажется, что это уже слишком?
— Мне кажется. Но здесь остается только перекреститься, если кажется. Только и всего.
— Насколько реальна угроза лишения США проведения Олимпиады в 2028 году?
— Думаю, что вряд ли лишат. Потому что желающих проводить Олимпиаду особо нет. За четыре года не думаю, что кого-то найдут. Хотя сейчас всякое может быть, я ничему не удивлюсь.
— Как думаете, американцы продолжат гнуть свою линию или пойдут навстречу МОК и выполнят их требования?
— Понятия не имею, это надо у них спросить, мне совершенно нет никакого дела до американцев. Наша самая большая ошибка, что мы постоянно пытаемся черти куда влезать на словах. Вместо того чтобы заниматься делом дома.
— Что думаете о выступлении пловца Сомова?
— Выступил не очень, у него был сбой в подготовке, он проплыл ниже своих возможностей. Впереди еще непрофильная дистанция. За финал, конечно, вряд ли будет бороться. В любом случае, человек на Олимпиаде, молодец — желаем удачи. Лишний раз можно погоревать, что Чикунова не там: с таким результатом, как на Кубке России, она была бы на золотом пьедестале, но сейчас уже об этом говорить бессмысленно.
Чикунова великолепна, без всяких сомнений. Жаль, что у основного состава сборной не будет главного старта в сезоне. Если юниоры выступили на Играх БРИКС, вся основа готовилась ехать на Игры дружбы, а их не будет. Поэтому люди еще не вышли на пик формы, а получается, что пловцы сейчас у разбитого корыта.
Я знаю, что многие сожалеют, что не получили нейтральный статус. Но ложка дорога к обеду, как говорят на Руси. Что касается Чикуновой, вспомните, какое количество пабликов ей восхищалось: молодец, что она не едет на Олимпиаду. Кто-нибудь написал сейчас о ее результате? Нет. У плавания рейтинги, мягко говоря, средние. Стране, по большому счету, наплевать, что в Екатеринбурге проходил финал Кубка России. Хотя «Матч ТВ» делал все, чтобы эту ситуацию изменить — студия работала, Панкратов комментировал прямые эфиры на основном канале. Вот если бы плавание по своим рейтингам сравнялось с рейтингами футбола, господи, да что там футбола, хотя бы в половинку от рейтингов лыж или треть от биатлона — было бы уже счастье.
— Как сделать плавание более популярным видом спорта в нашей стране?
— Для начала нужно вернуться на международную арену. Сложновато людям объяснить, что в Екатеринбурге творится история. Хотя главная история творится на плавательном турнире в Париже, если брать водные виды, а не в Екатеринбурге, к сожалению.
— Эта Олимпиада не интересна россиянам?
— Во-первых, она интересна, даже несмотря на то что ее не показывают. Если бы ее показывали, интерес был бы другим. Мне как болельщику не хватает трансляций, я бы с удовольствием посмотрел. Что касается различных реакций на происходящее, мы знаем, как у нас часто работает такая рубрика: «Пастернака не читал, но осуждаю». Поэтому ничего страшного нет.
Но, поверьте, существует огромное количество людей в России, кому дорог спорт, олимпийское движение, выступление наших и не наших спортсменов. Кто просто интересуется по-настоящему самым большим спортом, который есть на планете Земля. И глядя на него, мы должны поддерживать свой: организовывать побольше соревнований, поддерживать детско-юношеский спорт, следить, чтобы секции были доступными. А мы вместо этого ищем дерьмо в Сене.
— В своем Telegram-канале вы назвали Россию не совсем спортивной страной, почему вы так считаете?
— Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим. У нас Александр Большунов в опросе ВЦИОМ набирает 2 процента. Остальные 98 о нем ни разу не слышали. Я даже на различных факультетах журфака задаю вопрос: «Вы можете назвать хоть одного российского спортсмена, чемпиона в лыжной эстафете в Пекине?»
Большунова вспоминают с трудом, а про всех остальных не знают. Что говорить про простых людей? У нас из спортсменов знают только Овечкина, и то процента 3, по-моему. Какой у вас тираж газеты, есть 15 миллионов? Вот когда «Спорт-Экспресс» будет печатать миллионов 15 и еще 45 в интернете читать, вот тогда мы будем спортивной страной.
— За такие слова вас много критикуют, как к этому относитесь?
— Нормально отношусь, если это конструктивная критика. А хейтеры неизменно повышают мою капитализацию.
— Вы сейчас находитесь в Вологде. Как вам город?
— Во-первых, я горжусь тем, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области, меня здесь торжественно приняли. Мы пообщались с руководством региона, и после моего скромного замечания начали делать дорогу у роддома на улице Герцена. Плюс ко всему пообещали решить проблему с лыжными гонками. Как раз сейчас собираюсь встретиться с руководством школы, где намечается проблема с трассами, и я очень надеюсь, что мы вместе с и. о. губернатора Филимоновым, человеком очень спортивным и вдумчивым, все проблемы решим.
Команда у него великолепная, понимающая спорт. Поэтому я благодарен за обратную связь, мы в диалоге с лыжниками, департаментом спорта и командой руководителя региона. В городе будет очень много спортивного движа, поэтому очень надеюсь, что в полку вологодских спортсменов прибудет уже в ближайшее время.
— Хотели бы жить в Вологде?
— Вологда прекрасна. Замечательные люди, очень светлые. Много всяких реконструкций в городе. Счастлив, что есть два стадиона с легкоатлетическими дорожками. Вообще Вологда сейчас очень активно развивается: туризм, гостиницы и рестораны. Поэтому нужно продолжать жить в стране моей любимой и открывать ее для себя. И побольше уделять внимания ей, дорогой, а не заниматься словоблудием по поводу того, что там в американских штатах.
— Вологда или Сходня?
— Сходня, естественно.
— Недавно вышло ваше интервью с New York Times, почему именно это издание?
— Они на меня вышли, и я счел своим долгом журналиста, гражданина, любителя спорта и просто россиянина донести свою позицию до американского читателя. Считаю, что мне это удалось, спасибо большое изданию. Все, что я хотел сказать, они напечатали.
— Были ли еще какие-то издания?
— Мне периодически пишут люди из Европы, но там характер вопросов не входит в сферу моих интересов. Я спортивный комментатор, остальное мне не хочется обсуждать.
— То есть там больше провокаций и политики?
— Политики, желтухи или еще каких-то там историй.
Александр Абустин