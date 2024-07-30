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Париж-2024

Сегодня, 12:30

«Это позор, это ужасно». Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Кандидат в президенты США высказался в прямом эфире на американском телевидении.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже вызвала немало негативных откликов. Одним из раскритиковавших шоу стал бывший президент США Дональд Трамп, кандидат на этот пост на новый срок — выборы состоятся в ноябре. 78-летний политик поделился критическими мыслями в эфире телеканала Fox News.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Трамп, как и многие другие, разнес пародию на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где на месте Иисуса Христа и 12 апостолов расположились небинарные персоны. Американец согласился с позициями католических объединений и французских епископов, слова приведены в программе перед выступлением Дональда.

«Я очень непредвзят, но считаю, то, что они сделали — это позор, это ужасно», — сказал Трамп в ходе программы The Ingraham Angle.

Ведущая Лора Ингрэм поинтересовалась у Трампа, как должна выглядеть церемония открытия Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, если его изберут президентом. «У нас не будет «Тайной вечери», как ее изобразили в Париже», — коротко ответил Дональд.

Трамп оказался далеко не единственным раскритиковавшим церемонию открытия Олимпиады. «Глумление над «Тайной вечерей» было шокирующим и оскорбительным для христиан по всему миру, которые смотрели парижское шоу», — написал в соцсетях спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Организаторы церемонии тоже отреагировали на масштабную критику, которая обрушилась на их проект. Режиссер постановки Тома Жолли заявил, что не хотел проявлять неуважения к какой-либо религии, а то, что все приняли за «Тайную вечерю», на самом деле отсылка к языческому празднику, персонажи — боги Олимпа.

Эпизод с&nbsp;церемонии открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Я не вдохновлялся «Тайной вечерей», это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться

«Я хотел сделать церемонию, которая объединяет и примиряет, а также подтверждает ценности нашей Республики, свободу — равенство — братство», — заявил худрук церемонии открытия Игр.

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