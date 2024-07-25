Байден не приедет на Олимпиаду. Американскую делегацию возглавит президентская жена

Джилл Байден заменит своего супруга на Играх в Париже, а муж Камалы Харрис подстрахует вице-президента.

Церемония открытия Олимпийских игр во Франции предполагает масштабную программу. В числе приглашенных гостей — спортсмены, тренеры, члены сборных, а также первые лица государств. Не все известные политики в силу разных причин посетят Париж. Президент США Джо Байден еще 12 июля официально отказался от визита на Игры. Об этом сообщил сайт Белого дома. Причина такого решения не уточнялась. Очевидно, на фоне снятия политика с президентских выборов и новостей о заболевании ковидом Олимпиада — не главное событие для американского лидера.

Делегацию США возглавит первая леди — Джилл Байден. Это будет ее первое появление на мировой арене после официального отказа мужа от участия в президентских выборах. На церемонию закрытия Игр 11 августа приедет второй джентльмен США — муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. По неподтвержденной информации, именно Камала Харрис могла заменить супругу Байдена, однако в понедельник Белый дом подтвердил, что первая леди возглавит делегацию США на церемонии открытия Игр.

В состав американского представительства вошли посол во Франции Дениз Кэмпбелл Бауэр, сенаторы Крис Кунс и Алекс Падилла, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, руководитель комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Лос-Анджелеса-2028 Кейси Вассерман, олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Бойтано и трехкратная олимпийская чемпионка по баскетболу среди женщин Дон Стэйли.

Фото Getty Images

Ранее Джилл Байден уже возглавляла американскую делегацию на Олимпиаде. Первая леди получила аналогичную роль на церемонии открытия Игр в Токио в 2021 году. Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине США объявили дипломатический бойкот. Он не касался спортсменов, но президент страны отказался от визита в Китай, как и близкие к главе государства члены Конгресса.

Байден пропустит третью Олимпиаду за свою президентскую карьеру. Хотя отсутствие лидеров США на Играх — нормальная практика для страны. Дональд Трамп также не приехал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане и отправил доверенное лицо — вице-президента Майка Пенса.