«Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер — это чудо из чудес». Елена Веснина — об Олимпиаде

Звездная российская теннисистка больше не планирует выступать на Играх, но пока не собирается завершать карьеру.

Елена Веснина — одна из опытнейших теннисисток России, пятикратная участница Олимпийских игр, обладательница золота Рио-2016 в паре и серебра Токио-2020 в миксте. На Играх в Париже россиянка, к сожалению, проиграла в первом же матче парного разряда, где выступала с Екатериной Александровой. В интервью «СЭ» Веснина поделилась мнением о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде в Париже, разобрала выступление Андрея Рублева на «Мастерсе» в Монреале, а также рассказала о планах на жизнь после завершения карьеры.

Теннис всегда будет в моей жизни

— Вы заявляли, что минувшая Олимпиада и нынешний сезон станут для вас последними в карьере. Это окончательное решение?

— Да, Игры в Париже, которые стали для меня пятыми по счету, совершенно точно — последние. А по поводу сезона: у меня еще есть замороженный рейтинг, поэтому я могу его использовать в течение этого и следующего года. Надо будет исходить из моего физического состояния, буду ли я готова продолжать. Еще важно, чтобы у меня сложился дуэт с напарницей, так как она сейчас травмирована. Из-за этого мы не смогли выступить на нескольких соревнованиях. Но сезон я пока не завершаю. Может быть, даже и в следующем поиграю.

— Какие впечатления у вас от Игр в Париже в сравнении с предыдущими Олимпиадами?

— Завершившаяся Олимпиада очень противоречивая во многих смыслах. Мне понравилось то, что мы играли на кортах «Роллан Гаррос», все-таки они лучшие в мире, равно как и стадион. Что касается условий в Олимпийской деревне, то возникали разные нюансы. Как мне показалось, в Токио кровати были удобнее. Плюс сказывалось отсутствие кондиционеров, и это вызывало дискомфорт. Все-таки в Париже как минимум пару дней стояла невыносимая жара.

В Токио тоже имелись свои нюансы из-за коронавируса, но в плане организации японцы молодцы, и сделали все очень четко. А в Париже, конечно, были свои небольшие недочеты. Но в целом Олимпиада — это всегда праздник спорта, и когда ты туда приезжаешь, то понимаешь, что едешь за медалями. Все находятся в одинаковых условиях. Поэтому ты адаптируешься максимально быстро и не страдаешь, а готовишься к своему матчу.

— Следили ли вы за церемонией закрытия Олимпиады?

— Честно: не полностью. Видела отрывки.

— Но можно ли сказать, что церемония закрытия получилась менее скандальной, нежели церемония открытия?

— Да, с этим я соглашусь. Не стали организаторы в этот раз рисковать.

— Есть у вас планы после того, как завершите карьеру?

— В скором времени у меня должна открыться академия тенниса в Сочи, и я планирую ей активно заниматься. Буду консультировать, тренировать детей, наших юниоров. В принципе, мне нравится и смотреть, и комментировать теннис. Тренерская работа тоже вполне обсуждаема. Вообще, теннис — это моя жизнь, поэтому я не планирую никуда уходить. Он всегда будет в моей жизни.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская медаль дала Шнайдер положительный заряд

— Следили за игрой Дианы Шнайдер на турнире в Торонто, где она уступила в полуфинале Джессике Пегуле?

— Да. Хочется сказать, что Диана большая молодец. Она сразу же после Олимпиады полетела в Канаду ради выступления, а это очень небольшой срок для адаптации и перехода с грунта на хард. У нее было столько потрясающих побед на этом турнире. Она обыграла и Люду Самсонову, и Магдалену Френх...

— И прошла вторую ракетку мира Гауфф.

— Да, и это, наверное, основная победа для Дианы. Ведь в этом году игроков из десятки она еще не обыгрывала. Диана прогрессирует, и медаль на Олимпиаде дала ей положительный заряд.

— Общались с Дианой и Миррой после проигранного на Олимпиаде финала?

— Я просто поздравила девочек с медалью. Особо мы не общались после той игры, так как они были расстроены. Все-таки поражение есть поражение, тем более в финале... Это самое обидное. Но я думаю, девчонки понимают, что заслужить серебряную медаль Олимпиады, впервые встав в пару с человеком, — это чудо из чудес, которое редко, но случается на Олимпийских играх.

— Как бы вы оценили выступление российских теннисистов на Олимпиаде и свое, в частности?

— По себе скажу, что мы могли сыграть лучше. Нам где-то не хватило сыгранности с Катей Александровой. Первый круг всегда получается немного нервным, и очень важно это преодолеть. Но у нас, к сожалению, этого сделать не получилось. Если же говорить об остальных, то выступление девчонок (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. — Прим. «СЭ») — это было что-то невероятное. Честно вам скажу, мало кто этого ожидал.

Все в основном настраивались на одиночный разряд и очень надеялись, что у девчонок что-нибудь получится именно в одиночке. Но олимпийский турнир не такой простой, и когда ты больше всего ожидаешь от кого-то результатов, то часто случаются различные сюрпризы. Здорово, что Диана и Мирра смогли настроиться после своих поражений в одиночном разряде, и вложили все свои силы, чтобы войти в финал среди пар. Вообще, играть в финале Олимпийских игр — это что-то невероятное. Это самый важный финал, который может случиться с тобой лишь раз в жизни.

Мирра Андреева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победа на Синнером добавила Рублеву уверенности

— Что думаете об игре Андрея Рублева в полуфинале турнира в Монреале против Матео Арнальди?

— Я очень довольна игрой Андрея на этом турнире, и в полуфинале в частности. Выход в финал «Мастерса» после череды неудачных турниров, поражений и тяжелого психологического состояния, о котором Андрей рассказывал, говорит о том, что он выходит из него и набирает свою форму. Все-таки после Мадрида у него была тяжелая болезнь, и его организм дал достаточно ожидаемый сбой. Но, видимо, Андрей полностью восстановился, вновь выигрывает и даже смог взять реванш у Арнальди за поражение на «Роллан Гаррос». Думаю, у него есть все шансы выиграть свой первый титул в Монреале.

— Но в финале его ждет серьезный соперник Алексей Попырин.

— Думаю, что у Андрея чуть больше шансов, так как у него есть опыт игры в финалах «Мастерсов». Конечно, Попырин тоже провел потрясающую неделю. Он одержал победы над топовыми игроками, у которых раньше не мог взять и сета. Поэтому Алексей сейчас на подъеме и горит желанием победить. Но в любом случае, мне кажется, у Андрея сейчас есть все шансы на титул.

— Этот турнир для Андрея выходит самым сильным за последние месяцы?

— Наверное, да. Все-таки победы над первой ракеткой мира (Янником Синнером. — Прим. «СЭ») не так часто случаются. Когда это происходит, то у тебя прибавляется уверенность. Плюс это добавляет тебе веру в то, что ты все делаешь правильно.

Денис Сафронов