Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 07:00

«Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер — это чудо из чудес». Елена Веснина — об Олимпиаде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Звездная российская теннисистка больше не планирует выступать на Играх, но пока не собирается завершать карьеру.

Елена Веснина — одна из опытнейших теннисисток России, пятикратная участница Олимпийских игр, обладательница золота Рио-2016 в паре и серебра Токио-2020 в миксте. На Играх в Париже россиянка, к сожалению, проиграла в первом же матче парного разряда, где выступала с Екатериной Александровой. В интервью «СЭ» Веснина поделилась мнением о выступлении российских теннисистов на Олимпиаде в Париже, разобрала выступление Андрея Рублева на «Мастерсе» в Монреале, а также рассказала о планах на жизнь после завершения карьеры.

Теннис всегда будет в моей жизни

— Вы заявляли, что минувшая Олимпиада и нынешний сезон станут для вас последними в карьере. Это окончательное решение?

— Да, Игры в Париже, которые стали для меня пятыми по счету, совершенно точно — последние. А по поводу сезона: у меня еще есть замороженный рейтинг, поэтому я могу его использовать в течение этого и следующего года. Надо будет исходить из моего физического состояния, буду ли я готова продолжать. Еще важно, чтобы у меня сложился дуэт с напарницей, так как она сейчас травмирована. Из-за этого мы не смогли выступить на нескольких соревнованиях. Но сезон я пока не завершаю. Может быть, даже и в следующем поиграю.

— Какие впечатления у вас от Игр в Париже в сравнении с предыдущими Олимпиадами?

— Завершившаяся Олимпиада очень противоречивая во многих смыслах. Мне понравилось то, что мы играли на кортах «Роллан Гаррос», все-таки они лучшие в мире, равно как и стадион. Что касается условий в Олимпийской деревне, то возникали разные нюансы. Как мне показалось, в Токио кровати были удобнее. Плюс сказывалось отсутствие кондиционеров, и это вызывало дискомфорт. Все-таки в Париже как минимум пару дней стояла невыносимая жара.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Поверьте, наши теннисисты делали все, чтобы в России ими гордились». Колонка Евгения Кафельникова

В Токио тоже имелись свои нюансы из-за коронавируса, но в плане организации японцы молодцы, и сделали все очень четко. А в Париже, конечно, были свои небольшие недочеты. Но в целом Олимпиада — это всегда праздник спорта, и когда ты туда приезжаешь, то понимаешь, что едешь за медалями. Все находятся в одинаковых условиях. Поэтому ты адаптируешься максимально быстро и не страдаешь, а готовишься к своему матчу.

— Следили ли вы за церемонией закрытия Олимпиады?

— Честно: не полностью. Видела отрывки.

— Но можно ли сказать, что церемония закрытия получилась менее скандальной, нежели церемония открытия?

— Да, с этим я соглашусь. Не стали организаторы в этот раз рисковать.

— Есть у вас планы после того, как завершите карьеру?

— В скором времени у меня должна открыться академия тенниса в Сочи, и я планирую ей активно заниматься. Буду консультировать, тренировать детей, наших юниоров. В принципе, мне нравится и смотреть, и комментировать теннис. Тренерская работа тоже вполне обсуждаема. Вообще, теннис — это моя жизнь, поэтому я не планирую никуда уходить. Он всегда будет в моей жизни.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская медаль дала Шнайдер положительный заряд

— Следили за игрой Дианы Шнайдер на турнире в Торонто, где она уступила в полуфинале Джессике Пегуле?

— Да. Хочется сказать, что Диана большая молодец. Она сразу же после Олимпиады полетела в Канаду ради выступления, а это очень небольшой срок для адаптации и перехода с грунта на хард. У нее было столько потрясающих побед на этом турнире. Она обыграла и Люду Самсонову, и Магдалену Френх...

— И прошла вторую ракетку мира Гауфф.

— Да, и это, наверное, основная победа для Дианы. Ведь в этом году игроков из десятки она еще не обыгрывала. Диана прогрессирует, и медаль на Олимпиаде дала ей положительный заряд.

— Общались с Дианой и Миррой после проигранного на Олимпиаде финала?

— Я просто поздравила девочек с медалью. Особо мы не общались после той игры, так как они были расстроены. Все-таки поражение есть поражение, тем более в финале... Это самое обидное. Но я думаю, девчонки понимают, что заслужить серебряную медаль Олимпиады, впервые встав в пару с человеком, — это чудо из чудес, которое редко, но случается на Олимпийских играх.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Если бы кто-то нам сказал, что выйдем в финал, не поверили бы. Но расстроены, что упустили золото». Андреева и Шнайдер после финала Олимпиады

— Как бы вы оценили выступление российских теннисистов на Олимпиаде и свое, в частности?

— По себе скажу, что мы могли сыграть лучше. Нам где-то не хватило сыгранности с Катей Александровой. Первый круг всегда получается немного нервным, и очень важно это преодолеть. Но у нас, к сожалению, этого сделать не получилось. Если же говорить об остальных, то выступление девчонок (Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. — Прим. «СЭ») это было что-то невероятное. Честно вам скажу, мало кто этого ожидал.

Все в основном настраивались на одиночный разряд и очень надеялись, что у девчонок что-нибудь получится именно в одиночке. Но олимпийский турнир не такой простой, и когда ты больше всего ожидаешь от кого-то результатов, то часто случаются различные сюрпризы. Здорово, что Диана и Мирра смогли настроиться после своих поражений в одиночном разряде, и вложили все свои силы, чтобы войти в финал среди пар. Вообще, играть в финале Олимпийских игр — это что-то невероятное. Это самый важный финал, который может случиться с тобой лишь раз в жизни.

Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победа на Синнером добавила Рублеву уверенности

— Что думаете об игре Андрея Рублева в полуфинале турнира в Монреале против Матео Арнальди?

— Я очень довольна игрой Андрея на этом турнире, и в полуфинале в частности. Выход в финал «Мастерса» после череды неудачных турниров, поражений и тяжелого психологического состояния, о котором Андрей рассказывал, говорит о том, что он выходит из него и набирает свою форму. Все-таки после Мадрида у него была тяжелая болезнь, и его организм дал достаточно ожидаемый сбой. Но, видимо, Андрей полностью восстановился, вновь выигрывает и даже смог взять реванш у Арнальди за поражение на «Роллан Гаррос». Думаю, у него есть все шансы выиграть свой первый титул в Монреале.

— Но в финале его ждет серьезный соперник Алексей Попырин.

— Думаю, что у Андрея чуть больше шансов, так как у него есть опыт игры в финалах «Мастерсов». Конечно, Попырин тоже провел потрясающую неделю. Он одержал победы над топовыми игроками, у которых раньше не мог взять и сета. Поэтому Алексей сейчас на подъеме и горит желанием победить. Но в любом случае, мне кажется, у Андрея сейчас есть все шансы на титул.

Андрей Рублев. Рублев правильно сделал, что пропустил Олимпиаду. В Монреале Андрей показывает великолепную игру

— Этот турнир для Андрея выходит самым сильным за последние месяцы?

— Наверное, да. Все-таки победы над первой ракеткой мира (Янником Синнером. — Прим. «СЭ») не так часто случаются. Когда это происходит, то у тебя прибавляется уверенность. Плюс это добавляет тебе веру в то, что ты все делаешь правильно.

Денис Сафронов

Андрей Рублев
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Мирра Андреева
1
Обсудить
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богатые тоже платят. Спонсоры МОК поругались за близость к пьедесталу