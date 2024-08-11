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Париж-2024

Сегодня, 20:10

Перед закрытием Олимпиады с Эйфелевой башни эвакуировали людей. Все из-за мужчины, который решил на нее залезть

Полиция задержала мужчину, который забрался на Эйфелеву башню
Гоша Чернов
Корреспондент
Марафонец на фоне Эйфелевой башни.
Фото AFP
Российский флаг на Эйфелевой башне.
Фото «СЭ»
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В Париже провожают Игры-2024.

Поздним вечером в воскресенье, 11 августа, в Париже состоится церемония закрытия Олимпийских игр. Само мероприятие пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, но внимание полиции обращено ко всем достопримечательностям столицы Франции. Особенно к Эйфелевой башне, прилегающую территорию которой оцепили за несколько часов до начала последнего мероприятия Игр из-за подозрительного мужчины: он пытался на нее вскарабкаться.

У неизвестного был оголен торс, а при себе имелся мешочек с магнезией — это указывает на то, что человек занимается скалолазанием. Неясно, откуда конкретно он начал подъем, но забрался высоко — выше уровня олимпийских колец, размещенных на уровне 70 метров. Общая же высота Эйфелевой башни составляет 330 метров.

Около 15.00 полиция вывела посетителей достопримечательности с территории. Некоторым туристам, которые ненадолго оказались заперты на втором этаже, разрешили покинуть здание примерно через полчаса.

Участники марафона в&nbsp;Париже. С российским флагом и с медалями. Наши любители приняли участие в олимпийском марафоне

«В 14.45 на Эйфелеву башню начал подниматься мужчина, вмешалась полиция, и мужчина был задержан», — сообщил агентству Associated Press представитель парижских правоохранителей на условиях анонимности в связи с продолжающимся расследованием инцидента.

Альпиниста задержали, когда он поднимался по северной стороне башни без какой-либо страховки. Позже в Сети распространилось видео со скалолазом, на котором полиция сопровождает его в наручниках, а сам он говорит по-английски с британским акцентом: «Достаточно тепло, не так ли?»

Личность задержанного пока не установлена. Его мотивы также выясняются полицией.

Это далеко не первый случай, когда кого-то ловят при восхождении на Эйфелеву башню. В 2019 году ее также эвакуировали после того, как на ее стену забрался мужчина, а в 2015-м на этой достопримечательности были замечены три человека.

Российский флаг на Эйфелевой башне.
Фото «СЭ»

Ранее в воскресенье на главный символ Франции легальным способом поднялся корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов и вывесил флаг Российской Федерации в поддержку наших спортсменов.

Эйфелева башня стала центральным местом событий церемонии открытия Олимпийских игр: с одного из ее ярусов в конце мероприятия спела канадская певица Селин Дион. Ожидается, что в церемонии закрытия Игр башня не будет задействована. Начало программы — в 22.00 по московскому времени.

Олимпиада
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