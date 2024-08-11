Снуп Догг, хладнокровные стрелки и неудачная покупка кокаина. Главные мемы Олимпиады

В Париже было интересно не только на спортивных аренах.

Олимпиада в Париже близка к завершению. Каждый день турнира, кроме спортивных развязок, дарил забавные моменты — они расходились по социальным сетям и превращали в звезд ранее неизвестных атлетов. Конечно, помимо веселого, на Играх происходили и неоднозначные события.

Снуп Догг в роли факелоносца

Американский рэпер оказался одним из самых неожиданных участников эстафеты олимпийского огня. Снуп Догг пронес факел по улицам парижского пригорода Сен-Дени, а позже выпустил значки, посвященные Олимпиаде. На них артист выдыхает дым в виде олимпийских колец.

Церемония открытия

Церемония открытия прошла 26 июля и вызвала широкий резонанс. Больше всего внимания привлекли актеры в чересчур экстравагантных образах, которые напоминали расположение Иисуса Христа и его апостолов на «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Также вызывающе выглядел почти обнаженный мужчина, окрашенный в синий цвет. Он, по задумке режиссеров, символизировал Диониса — бога виноделия и плодородия в древнегреческой мифологии.

Фото Reuters

Отравленная Сена и спортсмены после заплыва в ней

В Сене прошли соревнования триатлонистов и плавание на открытой воде. Однако целесообразность купания в ней вызывала большие вопросы — в воде зашкаливали показатели кишечной палочки и других бактерий. По итогу некоторым спортсменам стало плохо после погружения в реку: у пятерых обнаружили кишечную палочку, также многие подтвердили, что Сена в ужасном состоянии.

Корейская девушка-стрелок Ким Е Джи

Кореянка выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров и влюбила в себя зрителей. Многих поразило хладнокровие девушки, за которое ее прозвали «улыбающейся убийцей», а Илон Маск даже заявил, что Ким обязательно должна сняться в боевике. Правда, после возвращения домой Ким Е Джи упала в обморок на пресс-конференции.

Юсуф Дикеч. Фото AFP

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч

Турок завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах и поразил зрителей не меньше Ким Е Джи. 51-летний Декич не использовал никакого снаряжения, стрелял с двумя открытыми глазами, а свободную руку расслабленно держал в кармане. Его образ стал мемом. Позу Декича потом повторяли многие участники Олимпиады и вообще люди спорта.

Сотрудник бассейна/судья в веселых плавках, который сплавал за шапочкой

Безымянный герой спас женский заплыв на 100 метров брассом. В бассейне плавала шапочка американки Эммы Вебер: пока в воде находится посторонний предмет, соревнования приостановлены. За шапочкой нырнул сотрудник бассейна — помятый мужчина в забавных пестрых плавках и небольшим пузом.

Схватка Ринера с корейцем при огромной разнице в весе

Франция в четвертьфинале смешанного командного турнира по дзюдо встретилась с Южной Кореей, а главная звезда хозяев турнира Тедди Ринер столкнулся с Ли Ен Хваном, который оказался на 60 килограмм легче. Ринер разделался с соперником за 90 секунд и подарил несколько забавных кадров, на которых раскидывает маленького корейца.

Самый большой и самый маленький баскетболист олимпийского турнира в одном матче

Еще одно комичное противостояние случилось в баскетбольной игре между Францией и Японией. Там столкнулись самый высокий, француз Виктор Вембаньяма (224 сантиметра), и самый низкий, японец Юки Тогаси (168 см), игроки турнира. Во время матча появилось несколько забавных кадров — на них бдительный японец охраняет французского гиганта, которому доходит лишь до пояса.

Антони Аммирати. Фото Getty Images

Французский прыгун с шестом

Француз Антони Аммирати стал главной звездой мужского турнира прыжков с шестом, хотя даже не вышел в финал. Спортсмену почти покорилась высота в пять метров и 70 сантиметров — в заключительной попытке он практически перепрыгнул планку, но обидно сбил ее гениталиями и вылетел с турнира.

Прыгунья-чемпионка из Канады с OnlyFans

Алиша Ньюман стала первой канадкой в истории с олимпийской медалью в прыжках с шестом — выиграла бронзу. Однако популярной она стала не только из-за этого. Ньюман — модель соцсети для взрослых OnlyFans и после третьего места на Олимпиаде станцевала тверк прямо на стадионе.

Два интерсекса в женском боксе

Боксерши Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) активно обсуждались всю Олимпиаду — Международная ассоциация бокса отстранила обеих из-за проваленных гендерных тестов. Однако до Игр девушек допустили: итог — у каждой по золотой медали.

Спящий под скамейкой на траве итальянский пловец-чемпион

Итальянец Томас Чеккон запомнился в Париже не только золотой медалью в плавании на 100 метров на спине. Спортсмен много критиковал условия в олимпийской деревне, где из-за жары испытывал проблемы со сном. Видимо, Томас решил спать в другом месте — саудовский пловец запечатлел сон итальянца прямо на улице: Чеккон расстелил матрас на траве возле скамейки.

Надя Хафез. Фото Getty Images

Беременная фехтовальщица из Египта

Надя Хафез выступила на турнире по фехтованию на саблях на седьмом месяце беременности. В 1/16 финала спортсменка даже оказалась сильнее американки Элизабет Тартаковски, однако в 1/8 уступила Ха Еун Чон из Южной Кореи.

Хорватский ватерполист Йосип Врлич с большим животом

Еще одним мемом Олимпиады стал ватерполист Йосип Врлич. Хорват шокировал зрителей неслабым пузом и жировыми складками, с которыми он совсем не походил на спортсмена. Вес Йосипа при росте 198 сантиметров находится в районе 130 килограмм.

Американка Сондерс в очередной маске

В Токио толкательница ядра Рейвен Сондерс выступила в маске с улыбкой Халка — девушка считает этого супергероя своим альтер эго. В Париже Сондерс пошла еще дальше: полностью скрыла лицо за плотной черной балаклавой, поверх которой надела очки.

Алис Фино. Фото Getty Images

Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню

Алис Фино после забега 3000 метров с препятствиями сделала предложение своему парню. Девушка поставила себе условие позвать бойфренда в мужья, если выбежит из девяти минут — Фино показала результат 8.58,67. Мужчина согласился на предложение Алис.

Израильская пловчиха не успела на замену в финале из-за ужина МОК

Израильтянка Анастасия Горбенко была выбрана первой запасной на финальный заплыв 200 метров комплексным плаванием. Она понадобилась после снятия австралийки Эллы Рэмзи: Горбенко уведомили об этом за 25 минут до старта, но в этот момент девушка направлялась на ужин, организованный МОК, и уже не могла успеть в бассейн.

Женская сборная Канады по футболу следила за соперницами с помощью дрона

Перед первым туром группового этапа трех членов канадской сборной уличили в шпионаже за Новой Зеландией — беспилотник, управляемый одной из них, кружил над тренировочной базой соперниц. В итоге с Канады сняли шесть очков, ассистента главного тренера Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди отстранили, а тренер Беверли Пристман ушла сама.

Неудачная попытка селфи с подаренным телефоном у призеров в велогонках

Спонсор Олимпиады Samsung подарил каждому спортсмену смартфон Galaxy Z Flip6 с установленным приложением для селфи Athlete 365. Призеры мужской индивидуальной велогонки Ремко Эвенепул, Филиппо Ганна и Ваут ван Арт не смогли на него сфотографироваться после награждения — телефон завис, а Ганна в шутку сделал вид, что выкидывает его.

Стивен ван де Вельде. Фото Reuters

В пляжном волейболе сыграл отсидевший насильник-педофил

Голландец Стивен ван де Вельде, выступавший в пляжном волейболе в паре с Мэттью Иммерсом, столкнулся с огромным хейтом. Трибуны освистывали спортсмена во время каждого матча. Причина — четырехлетний тюремный срок, который он получил за изнасилование 12-летней девочки.

Хоккеиста арестовали за покупку наркотиков

Том Крейг побывал в полицейском участке прямо по ходу Олимпиады. Игрок сборной Австралии по хоккею на траве попался парижским жандармам в момент покупки грамма кокаина у 17-летнего дилера.

Американского тренера по легкой атлетике обвинили в домогательствах

54-летнего Рану Рейдера отстранили от Олимпиады после заявления трех девушек о насилии с его стороны. В Париже он готовил канадца Андре де Грасса и итальянца Ламонта Марселя Джейкобса. Три девушки направили иски в суд Флориды с обвинениями в физическом и психологическом насилии.

Олень в Большом канале Версаля

Во время соревнований по конному спорту в Большой канал Версаля свалился олень. Перепуганное дикое животное вытащили из воды ветеринары вместе с водолазами и мужчиной на гидроцикле. После освобождения олень быстро убежал.

Олимпийским чемпионам дарили пожизненные запасы лапши, курицы и услуги гастроскопии

В некоторых странах спортсменов по-особенному награждали за медали. Например, филиппинец Карлос Юло после двух золотых в гимнастике получил на родине пожизненный запас лапши, курицы и печенья. Вдобавок он после 45 лет может пожизненно бесплатно делать колоноскопию и наблюдаться у гастроэнтеролога.

Джорджия Вилла. Фото Global Look Press

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла рекламирует пармезан

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла — амбассадор производителя сыра Parmagiano Reggiano, с которым также работает первая ракетка мира Яник Синнер. В соцсетях спортсменки часто появляются фотографии с гигантскими кусками пармезана. В Париже она завоевала серебряную медаль командных соревнований.

Исполнение Imagine после ссоры соперниц в пляжном волейболе

Финал женского турнира по пляжному волейболу между Бразилией и Канадой едва не прервался из-за мощного конфликта — девушки вступили в перепалку и звучно ругались друг на друга. Единственным, кто сумел разрядить обстановку, оказался диджей — включил трек Джона Леннона Imagine, под который стала петь публика, а игроки отвлеклись после ссоры — и атмосфера вновь стала дружелюбной.

Пьяный Йокич после бронзы сербов в баскетболе

Сербы заняли третье место в мужском баскетбольном турнире и мощно отпраздновали это. На награждении баскетболисты выглядели сильно пьяными, а главная звезда команды Никола Йокич вообще с трудом удерживался на ногах и спел песню о «проклятой Америке». Перед этим он зажигал на улице вместе с болельщиками.

Пришедшая к финишу последней женщина-марафонка

Представительница Бутана Кинзан Ламо стала главной звездой женского марафона. Спортсменка отстала от победительницы почти на полтора часа, а от предпоследнего места — на час. Часть дистанции девушка прошла пешком, но все равно получила тонны позитивных зарядов от зрителей. Болельщики поддерживали ее на дистанции по городу и с трибуны перед финишем.

Габриэль Медина. Фото AFP

Парящий над волной бразильский серфер

Бронзовый призер турнира по серфингу Габриэль Медина стал героем одного из лучших снимков Олимпиады. Бразилец будто завис в воздухе вместе с доской высоко над водой — фотографы запечатлели его в момент полета над волной.

Селфи корейцев из Южной и Северной Кореи

В смешанном миксте по настольному теннису Южная Корея выиграла бронзу, КНДР — серебро. Последние десятилетия между странами установились очень холодные отношения, но спортсмены все равно поздравили друг друга с наградами. Сначала пожали руки, а потом сделали совместное селфи.

Котик, который смотрел спортивную гимнастику по ТВ и ловил спортсменов

Кот Маверик тоже прославился в соцсетях. Хозяйка выложила видео, на котором питомец «ловит» через телевизор гимнастов, выполняющих упражнения на брусьях. То же самое он проделал во время просмотра футбольного матча, очень сильно понравился зрителям в соцсетях и нашел последователей.