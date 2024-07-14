Кто из российских звезд мог бы блеснуть на Олимпиаде-2024? Топ-15 от «СЭ»

Претенденты на золото из России, которые не едут в Париж из-за политических санкций МОК.

В списке из 15 российских нейтралов, аккредитованных на предстоящие Игры в столице Франции, всего одна по-настоящему яркая звезда на пике карьеры — теннисист Даниил Медведев. Все остальные наши топы, которые входили бы в Париже в списки потенциальных претендентов на золото, остаются дома. Причины понятны — дискриминационные решения МОК, связанные с командными видами спорта, спортобществами ЦСКА и «Динамо», а также прочие политические посылы, сделавшие многие олимпийские турниры неполноценными.

«СЭ» составил список из 15 наших спортсменов, у которых при прочих обстоятельствах были неплохие шансы стать героями Олимпиады-2024. Условие этого рейтинга — ни один вид спорта не должен повторяться дважды. Кроме того, рассматривались только те россияне, кто продолжает активную карьеру (а некоторые наши звезды, как известно, завершили выступления или взяли паузу из-за невозможности стартовать на Играх) и не отбывает допинговую дисквалификацию, как бы мы ни относились к некоторым подобным решениям.

София Позднякова. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

София Позднякова, фехтование, 27 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 наверняка поехала бы в Париж еще за двумя титулами и могла бы сравняться по количеству золотых наград со своим звездным отцом Станиславом Поздняковым, главой ОКР. Однако обстоятельства против талантливой саблистки. Сначала она пережила личную драму — муж спортсменки Константин Лоханов бежал в США, что привело к разрушению семьи. А затем стало понятно, что Международная федерация фехтования и МОК не собираются допускать на большие турниры спортсменов из ЦСКА. Как итог — София не соревнуется с зарубежными соперницами уже два с половиной года.

Данил Лысенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Данил Лысенко, прыжки в высоту, 27 лет

В 2022 году российский высотник возобновил карьеру после допинговой дисквалификации и показал всем, что, несмотря на четыре пропущенных года, остается одним из сильнейших прыгунов мира. В этом году Данил выиграл Игры БРИКС с результатом 2,30, что позволило бы ему стать вторым на чемпионате Европы. Еще в январе Лысенко выполнил олимпийский норматив (2,33) и вместе с еще одним россиянином Ильей Иванюком точно бы бился на Олимпиаде с лучшими из лучших, если бы не русофобская позиция главы World Athletics Себастьяна Коу.

Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анна Вяхирева, гандбол, 29 лет

Главная звезда женского гандбола подтвердила свой статус двумя успешными сезонами в составе норвежского «Виперса», после чего перешла во французский «Брест». Вяхирева находится в зените карьеры и точно была бы в центре внимания на Олимпиаде вместе со сборной России, которая на двух последних Играх завоевала золото и серебро. Однако критерии МОК почему-то не предполагают допуска россиян в командных видах спорта, что в случае с женским гандболом лишает норвежек и француженок достойных конкуренток.

Арина Федоровцева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Арина Федоровцева, волейбол, 20 лет

Успела дебютировать в сборной на Олимпиаде в Токио и в Лиге наций, хотя настоящий расцвет доигровщицы начался после Игр-2020 и ее перехода в турецкий «Фенербахче». В составе стамбульского клуба Арина дважды выиграла чемпионат Турции и трижды становилась третьей в Лиге чемпионов. Как на Играх-2024 выглядела бы сборная России, ведомая такой звездой, остается только гадать. Но в том, что Федоровцева не затерялась бы на площадках Парижа, сомнений нет. Увы, она также стала жертвой санкций МОК в отношении России в командных видах спорта.

Абдулрашид Садулаев. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Абдулрашид Садулаев, вольная борьба, 28 лет

Мог стать в Париже трехкратным олимпийским чемпионом и продолжить великое противостояние с американцем Кайлом Снайдером. Но из-за связей Абдулрашида с Росгвардией и его участия в митинге в «Лужниках» весной 2022 года проблемы у Садулаева начались еще на этапе допуска к отборочным соревнованиям. В итоге звездный борец, который за шесть чемпионатов мира уступил только один раз, выиграл национальную квалификацию, был включен в нашу заявку на Олимпиаду-2024, но оказался в списке отказников непрозрачным решением комиссии МОК по допуску.

Инал Тасоев. Фото Global Look Press

Инал Тасоев, дзюдо, 26 лет

Действующий чемпион планеты и лидер мирового рейтинга в категории свыше 100 кг. На ЧМ-2023 в Дохе в финале отобрал золото у легендарного француза Тедди Риннера. В дополнительное время судьи пропустили результативное действие Инала и поначалу отдали победу Тедди, но потом признали ошибку и поставили на первое место Тасоева. Новая дуэль двух колоритных мужчин должна была продолжиться в Париже, однако комиссия МОК по допуску вспомнила о прежних связях осетинского дзюдоиста с ЦСКА и отвергла его заявку.

Максим Храмцов. Фото Global Look Press

Максим Храмцов, тхэквондо, 26 лет

В 2017-м стал первым в истории чемпионом мира из России, а в 2021 — первым олимпийским чемпионом из нашей страны. Но в 2023-м получил отказ в нейтральном статусе и не смог принять участие в чемпионате планеты якобы из-за постов в социальных сетях. Весной 2024-го все-таки был допущен до отборочных стартов и завоевал именную олимпийскую лицензию. Однако решением комиссии МОК (возможно, из-за армейского прошлого) остался за бортом Игр в Париже вместе с остальными нашими сильнейшими тхэквондистами.

Даниел Маринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даниел Маринов, спортивная гимнастика, 19 лет

Новая молодая звезда российской сборной. В последнее время регулярно обыгрывал на брусьях именитых чемпионов и наверняка был бы конкурентоспособен на этом снаряде и на международной арене. Однако Федерация спортивной гимнастики России заявила о нежелании выступать без флага в олимпийском отборе. В итоге и опытные гимнасты, и Маринов, не успевший вкусить большой славы, получили возможность стартовать только на внутренней арене. На Играх БРИКС в Казани Маринов выиграл многоборье и у Артура Далалояна, и у лидера сборной Белоруссии Егора Шарамкова.

Лала Крамаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лала Крамаренко, художественная гимнастика, 19 лет

Уже в 2021-м составляла серьезную конкуренцию сестрам Авериным, не говоря уже об иностранных «художницах». Если бы не санкции, наверняка была бы сейчас многократной чемпионкой мира и Европы и главной претенденткой на золото Парижа-2024. В этом году выиграла многоборье на «Гран-при Москва» и на Играх БРИКС, несмотря на то что в Казани выступала с травмой. Наша сборная не принимала участия в отборе на Игры-2024 из-за позиции национальной федерации, которая категорически против выступления российских девушек в нейтральном статусе.

Евгения Чикунова. Фото Global Look Press

Евгения Чикунова, плавание, 19 лет

Одна из сильнейших брассисток планеты, рекордсменка мира на дистанции 200 метров, обладательница второго в мире результата в олимпийском сезоне на «сотке». Битва Чикуновой и чемпионки мира Цяньтин Тан наверняка стала бы украшением соревнований в парижском бассейне. Однако у Евгении в последние три сезона — только титулы чемпионки России и Игр БРИКС. Заявки на нейтральный статус вся наша сборная (за исключением Юлии Ефимовой и Евгения Сомова) не подала из-за несогласия с незаконными требованиями World Aquatics.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Светлана Колесниченко, синхронное плавание, 30 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира стала самой титулованной в нашей сборной после завершения карьеры Светланой Ромашиной. В Париже Колесниченко наверняка добавила бы в свою копилку наград еще два золота. На Играх БРИКС в Казани Светлана завоевала три золотые медали, однако в Олимпиаде наши синхронистки не имеют возможности выступать из-за ограничений МОК на коллективные дисциплины, а соло в олимпийской программе не представлено.

Виталина Бацарашкина. Фото Global Look Press

Виталина Бацарашкина, пулевая стрельба, 27 лет

Одна из самых успешных наших спортсменок на Играх в Токио (два золота и одно серебро в стрельбе из пистолета) не получила нейтральный статус от международной федерации и не смогла принять участия в отборочных соревнованиях накануне Парижа-2024. Причина — связи с Росгвардией. На внутренней арене после олимпийского триумфа Бацарашкина не блистала, но все мы отлично знаем, как Виталина умеет мобилизоваться к главным стартам.

Сергей Чернышев. Фото Соцсети

Сергей Чернышев, брейк-данс, 24 года

В 18 лет выиграл юношескую Олимпиаду, а в нынешнем году напомнил о себе, став победителем Игр БРИКС. Конечно, появление брейк-данса в программе Игр-2024 во многом носит экспериментальный характер. И победить там может кто угодно — это совершенно непредсказуемый турнир. Но Чернышев — танцор с именем и опытом и мог бы претендовать на очень высокие места. Увы, к тому моменту, как россияне получили право на нейтральный статус, заявиться на рейтинговые турниры им было уже невозможно. Поэтому Париж в любом случае оставался недостижим для наших спортсменов.

Алексей Ловчев. Фото Getty Images

Алексей Ловчев, тяжелая атлетика, 35 лет

В 2015-м российский супертяж выиграл чемпионат мира, но сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен пытался доказать, что это ошибка, но на фоне скандала вокруг всего российского спорта это оказалось невозможно. В 2019-м Алексей возобновил карьеру, а с 2021-го регулярно выигрывает чемпионаты страны. На уровне мировых его результаты воображение не поражают, но в конкурентной борьбе Ловчев точно смог бы прибавить. Однако наша сборная отказалась от участия в олимпийском отборе из-за несогласия с формулировками декларации о нейтральном статусе.

Елена Гапешина. Фото Соцсети

Елена Гапешина, бокс, 28 лет

Победительница чемпионата Европы-2024 и Игр БРИКС в этом сезоне демонстрирует хорошую форму, хотя брала титулы на этих турнирах в разных весовых категориях (до 75 и до 81 кг). В любом случае спортсменка из Севастополя очень перспективная и в другой ситуации была бы претенденткой на награды Парижа. Однако сборная России на фоне конфликта с МОК и из-за несогласия с идеей выступления без флага отказалась от участия в олимпийских отборочных турнирах.