Кто из российских звезд мог бы блеснуть на Олимпиаде-2024? Топ-15 от «СЭ»

В списке из 15 российских нейтралов, аккредитованных на предстоящие Игры в столице Франции, всего одна по-настоящему яркая звезда на пике карьеры — теннисист Даниил Медведев. Все остальные наши топы, которые входили бы в Париже в списки потенциальных претендентов на золото, остаются дома. Причины понятны — дискриминационные решения МОК, связанные с командными видами спорта, спортобществами ЦСКА и «Динамо», а также прочие политические посылы, сделавшие многие олимпийские турниры неполноценными.
«СЭ» составил список из 15 наших спортсменов, у которых при прочих обстоятельствах были неплохие шансы стать героями Олимпиады-2024. Условие этого рейтинга — ни один вид спорта не должен повторяться дважды. Кроме того, рассматривались только те россияне, кто продолжает активную карьеру (а некоторые наши звезды, как известно, завершили выступления или взяли паузу из-за невозможности стартовать на Играх) и не отбывает допинговую дисквалификацию, как бы мы ни относились к некоторым подобным решениям.
Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 наверняка поехала бы в Париж еще за двумя титулами и могла бы сравняться по количеству золотых наград со своим звездным отцом Станиславом Поздняковым, главой ОКР. Однако обстоятельства против талантливой саблистки. Сначала она пережила личную драму — муж спортсменки Константин Лоханов бежал в США, что привело к разрушению семьи. А затем стало понятно, что Международная федерация фехтования и МОК не собираются допускать на большие турниры спортсменов из ЦСКА. Как итог — София не соревнуется с зарубежными соперницами уже два с половиной года.
В 2022 году российский высотник возобновил карьеру после допинговой дисквалификации и показал всем, что, несмотря на четыре пропущенных года, остается одним из сильнейших прыгунов мира. В этом году Данил выиграл Игры БРИКС с результатом 2,30, что позволило бы ему стать вторым на чемпионате Европы. Еще в январе Лысенко выполнил олимпийский норматив (2,33) и вместе с еще одним россиянином Ильей Иванюком точно бы бился на Олимпиаде с лучшими из лучших, если бы не русофобская позиция главы World Athletics Себастьяна Коу.
Главная звезда женского гандбола подтвердила свой статус двумя успешными сезонами в составе норвежского «Виперса», после чего перешла во французский «Брест». Вяхирева находится в зените карьеры и точно была бы в центре внимания на Олимпиаде вместе со сборной России, которая на двух последних Играх завоевала золото и серебро. Однако критерии МОК почему-то не предполагают допуска россиян в командных видах спорта, что в случае с женским гандболом лишает норвежек и француженок достойных конкуренток.
Успела дебютировать в сборной на Олимпиаде в Токио и в Лиге наций, хотя настоящий расцвет доигровщицы начался после Игр-2020 и ее перехода в турецкий «Фенербахче». В составе стамбульского клуба Арина дважды выиграла чемпионат Турции и трижды становилась третьей в Лиге чемпионов. Как на Играх-2024 выглядела бы сборная России, ведомая такой звездой, остается только гадать. Но в том, что Федоровцева не затерялась бы на площадках Парижа, сомнений нет. Увы, она также стала жертвой санкций МОК в отношении России в командных видах спорта.
Мог стать в Париже трехкратным олимпийским чемпионом и продолжить великое противостояние с американцем Кайлом Снайдером. Но из-за связей Абдулрашида с Росгвардией и его участия в митинге в «Лужниках» весной 2022 года проблемы у Садулаева начались еще на этапе допуска к отборочным соревнованиям. В итоге звездный борец, который за шесть чемпионатов мира уступил только один раз, выиграл национальную квалификацию, был включен в нашу заявку на Олимпиаду-2024, но оказался в списке отказников непрозрачным решением комиссии МОК по допуску.
Действующий чемпион планеты и лидер мирового рейтинга в категории свыше 100 кг. На ЧМ-2023 в Дохе в финале отобрал золото у легендарного француза Тедди Риннера. В дополнительное время судьи пропустили результативное действие Инала и поначалу отдали победу Тедди, но потом признали ошибку и поставили на первое место Тасоева. Новая дуэль двух колоритных мужчин должна была продолжиться в Париже, однако комиссия МОК по допуску вспомнила о прежних связях осетинского дзюдоиста с ЦСКА и отвергла его заявку.
В 2017-м стал первым в истории чемпионом мира из России, а в 2021 — первым олимпийским чемпионом из нашей страны. Но в 2023-м получил отказ в нейтральном статусе и не смог принять участие в чемпионате планеты якобы из-за постов в социальных сетях. Весной 2024-го все-таки был допущен до отборочных стартов и завоевал именную олимпийскую лицензию. Однако решением комиссии МОК (возможно, из-за армейского прошлого) остался за бортом Игр в Париже вместе с остальными нашими сильнейшими тхэквондистами.
Новая молодая звезда российской сборной. В последнее время регулярно обыгрывал на брусьях именитых чемпионов и наверняка был бы конкурентоспособен на этом снаряде и на международной арене. Однако Федерация спортивной гимнастики России заявила о нежелании выступать без флага в олимпийском отборе. В итоге и опытные гимнасты, и Маринов, не успевший вкусить большой славы, получили возможность стартовать только на внутренней арене. На Играх БРИКС в Казани Маринов выиграл многоборье и у Артура Далалояна, и у лидера сборной Белоруссии Егора Шарамкова.
Уже в 2021-м составляла серьезную конкуренцию сестрам Авериным, не говоря уже об иностранных «художницах». Если бы не санкции, наверняка была бы сейчас многократной чемпионкой мира и Европы и главной претенденткой на золото Парижа-2024. В этом году выиграла многоборье на «Гран-при Москва» и на Играх БРИКС, несмотря на то что в Казани выступала с травмой. Наша сборная не принимала участия в отборе на Игры-2024 из-за позиции национальной федерации, которая категорически против выступления российских девушек в нейтральном статусе.
Одна из сильнейших брассисток планеты, рекордсменка мира на дистанции 200 метров, обладательница второго в мире результата в олимпийском сезоне на «сотке». Битва Чикуновой и чемпионки мира Цяньтин Тан наверняка стала бы украшением соревнований в парижском бассейне. Однако у Евгении в последние три сезона — только титулы чемпионки России и Игр БРИКС. Заявки на нейтральный статус вся наша сборная (за исключением Юлии Ефимовой и Евгения Сомова) не подала из-за несогласия с незаконными требованиями World Aquatics.
Трехкратная олимпийская чемпионка и 16-кратная чемпионка мира стала самой титулованной в нашей сборной после завершения карьеры Светланой Ромашиной. В Париже Колесниченко наверняка добавила бы в свою копилку наград еще два золота. На Играх БРИКС в Казани Светлана завоевала три золотые медали, однако в Олимпиаде наши синхронистки не имеют возможности выступать из-за ограничений МОК на коллективные дисциплины, а соло в олимпийской программе не представлено.
Одна из самых успешных наших спортсменок на Играх в Токио (два золота и одно серебро в стрельбе из пистолета) не получила нейтральный статус от международной федерации и не смогла принять участия в отборочных соревнованиях накануне Парижа-2024. Причина — связи с Росгвардией. На внутренней арене после олимпийского триумфа Бацарашкина не блистала, но все мы отлично знаем, как Виталина умеет мобилизоваться к главным стартам.
В 18 лет выиграл юношескую Олимпиаду, а в нынешнем году напомнил о себе, став победителем Игр БРИКС. Конечно, появление брейк-данса в программе Игр-2024 во многом носит экспериментальный характер. И победить там может кто угодно — это совершенно непредсказуемый турнир. Но Чернышев — танцор с именем и опытом и мог бы претендовать на очень высокие места. Увы, к тому моменту, как россияне получили право на нейтральный статус, заявиться на рейтинговые турниры им было уже невозможно. Поэтому Париж в любом случае оставался недостижим для наших спортсменов.
В 2015-м российский супертяж выиграл чемпионат мира, но сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен пытался доказать, что это ошибка, но на фоне скандала вокруг всего российского спорта это оказалось невозможно. В 2019-м Алексей возобновил карьеру, а с 2021-го регулярно выигрывает чемпионаты страны. На уровне мировых его результаты воображение не поражают, но в конкурентной борьбе Ловчев точно смог бы прибавить. Однако наша сборная отказалась от участия в олимпийском отборе из-за несогласия с формулировками декларации о нейтральном статусе.
Победительница чемпионата Европы-2024 и Игр БРИКС в этом сезоне демонстрирует хорошую форму, хотя брала титулы на этих турнирах в разных весовых категориях (до 75 и до 81 кг). В любом случае спортсменка из Севастополя очень перспективная и в другой ситуации была бы претенденткой на награды Парижа. Однако сборная России на фоне конфликта с МОК и из-за несогласия с идеей выступления без флага отказалась от участия в олимпийских отборочных турнирах.