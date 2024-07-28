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Париж-2024

Сегодня, 13:00

«Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры

Махачев назвал открытие Олимпиады-2024 неуважением ко всем религиям
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Танцоры во время церемонии открытия Игр в Париже.
Фото «СЭ»
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В этом же интервью — про травму руки, Макгрегора и Царукяна.

Турнир UFC в Абу-Даби — 26 октября, времени осталось не так и много, а новостей по поводу следующего боя Ислама Махачева все еще нет. И далеко не факт, что Ислам в ОАЭ выступит. В субботу вечером он посетил турнир UAE Warriors (тоже в Абу-Даби), а на его правой руке была надета лангетка.

Во время турнира Махачев дал небольшое интервью «СЭ» и Sport24, обрисовав примерные сроки восстановления и назвав самый желанный бой. Начали же мы с Олимпиады — Махачев сурово раскритиковал открытие Игр, написав в твиттере: «Игры в Париже — это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить».

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— Смотрел фрагменты открытия Олимпиады, — отметил Махачев. — Это неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям. Честно: планировал поехать на Олимпиаду. Но после такого даже нет желания ехать туда.

— А почему подчеркнул, что Олимпиада лучше бы прошла в России?

— Во-первых, Россия знает, как проводить, знает человеческие ценности. И вообще уважает спортсменов и спорт. А то, что было на открытии — не думаю, что это вообще как-то связано со спортом.

— Как рука? Как идет восстановление?

— После боя болели кулаки, много чего болело. Берем время, все заживает потихоньку. Но рука продолжала меня беспокоить. Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим... Если не смогу восстановить — может, даже придется оперировать.

— То есть — есть сомнения, что подерешься 26 октября в Абу-Даби?

— Под вопросом. Еще не общались насчет боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука.

Боец Ислам Махачев.
Фото Getty Images

— Ты к чему склоняешься? Пока главный вопрос — выступит ли Ислам Махачев до конца года.

— Я очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось все — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет.

— Бой с Леоном Эдвардсом в случае его победы над Белалом Мухаммадом ты рассматриваешь?

— Конечно. Это бой моей мечты. Завоевать второй пояс — то, что меня мотивирует, то, что заставляет меня тренироваться, как-то остаться в истории. Очень хотелось бы.

— Представим, что тебе на стол кладут три варианта — бой с Эдвардсом, бой с Арманом Царукяном и денежный бой с Конором Макгрегором. Что бы ты выбрал?

— Конечно, хотелось бы избить Макгрегора, закрыть вопрос с Арманом. Но второй пояс — это большой бой. Думаю, если выиграть второй пояс, потом можно остальные бои проводить. В приоритете для меня второй пояс.

Боец Ислам Махачев.
Фото из соцсетей Ислама Махачева

— А Хабиб в курсе, что Макгрегор ему в личку писал?

— Наверное, в к... [курсе]. А, не знаю. Может, это даже СМИ как-то сделали. Может, это какой-то ф... [фотошоп]. Я, честно, не спрашивал. Если публиковали везде — наверное, Хабиб смотрел. Но я, честно, не спрашивал.

— Ты общался с Абдулрашидом Садулаевым насчет его пересечения с Арманом Царукяном в Кисловодске?

— Нет, не общался на эту тему.

— Видел бросок?

— Ну я смотрел фрагменты в интернете. Это ничего не значит.

Арман Царукян. Царукяна надолго дисквалифицировали из-за нападения на фаната. Он упустит шанс на реванш с Махачевым?

— Сильно ли поможет Арману, что он провел 2-3 недели с борцами-вольниками?

— Борьба — это такая вещь, что ей надо с детства заниматься, всю жизнь этому посвятить. Если две недели хватало бы, то все умели бы бороться.

— Ты по-прежнему придерживаешься мнения, что в реванше все будет то же самое, что и в вашем первом бою (в апреле 2019 года Махачев выиграл у Царукяна единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»)?

— Конечно. Думаю, я подойду в хорошей форме и... покажу Арману.

— Арман и Александр Шаблий друг друга готовят. По сути, ты будешь готовить Усмана [к бою с Шаблием]. Как бы ты расставил их по силе? Ты, понятно, на первом месте. А кто на втором?

— Честно: наша четверка лучшая на данный момент в мире. Шаблий — Усман очень хороший бой. Очень конкурентный бой будет. Я знаю Усмана. Он, можно сказать, пацан был, когда начинал. Но он уже окреп и со мной на равных каждый день спаррингует. Что Усмана отличает от Шаблия — думаю, конкуренция нашего зала в этом весе. У нас очень большая конкуренция. Вот у нас парень [Амру Магомедов] дерется за пояс [UAE Warriors]. Вы мне чуть-чуть мешаете этот бой посмотреть. Амру очень хороший боец. Если с холодной головой подойдет к бою — угроза для любого бойца.

Олимпиада
Ислам Махачев
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