Перевернутый МОК и ожидание новых скандалов. Итоги дня открытия Олимпиады-2024 и планы на субботу

Чем запомнилась пятница, 27 июля, на Играх в Париже и чего ждать от первого соревновательного олимпийского дня после пышной церемонии на Сене.

Главным событие пятницы в олимпийском Париже стала церемония открытия Игр в акватории реки Сены. Она получилась яркой и неоднозначной, но главный ее итог — обошлось без трагических происшествий, риск которых оставался необычно велик. Правда, поднятое знамя МОК изначально оказалось закреплено вверх ногами, но в этом тоже немалый символизм — нынешняя Олимпиада вывернула наизнанку многие привычные понятия большого спорта и просто нормальной жизни. Как бы то ни было — крупнейшее спортивное событие года официально стартовало, и в «СЭ» открывается серия утренних подборок о главных событиях предыдущего дня со ссылками на наши материалы на ключевые темы.

1) Открытие XXXIII Летних Олимпийских игры в Париже

Главные события эклектичной церемонии с явлением Селин Дион — для тех, кто так и не смог найти трансляцию или выделить время для ее просмотра. В отсутствии нашей делегации особый интерес для российской публики- два бывших соотечественника в качестве знаменосцев других сборных.

Своими эмоциями от действа на Сене поделился обозреватель «СЭ» Юрий Голышак. В его эссе — красотка Брижит Макрон, канкан на набережной и шар братьев Монгольфье как наследник московского Мишки...

Известный российский конькобежец Денис Юсков категорически не понял креатива организаторов Олимпиады, о чем и сообщил в интервью «СЭ».

2) Теракт на железной дороге

Крупный сбой на французской железной дороге в день открытия Олимпиады испортил праздник почти миллиону пассажиров. Причиной стал поджог сигнальных шкафов и кабелей на нескольких линиях. Задержки затронули внутренние рейсы и поезда Eurostar, которые следуют из Лондона в Париж через тоннель под Ла-Маншем. Французские СМИ поспешили обвинить в диверсии Россию.

3) Медальный план России

С помощью экспертов и руководителей отечественного спорта «СЭ» попытался ответить на вопрос — сколько наград ждать от 15 наших нейтралов в Париже. Оптимистический сценарий говорит о целых шести медалях, а пессимистичный...

Примерное расписание для наших атлетов на 27 июля (время московское)

Плавание

12.00. 100 м брасс. Предварительные заплывы (Евгений Сомов)

22.12. 100 м брасс. Полуфиналы (Евгений Сомов, если пройдет утренний отбор)

Велошоссе

15.30. Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом (Тамара Дронова)

17.32. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом (Глеб Сырица)

Теннис

15:00 (время приблизительное) Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

17:00 (время приблизительное) Елена Веснина / Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Мухова / Линда Носкова (Чехия)

19:00 (время приблизительное) Даниил Медведев (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия)

19:00 (время приблизительное) Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария)

4) Спортивные переживания норвежцев из-за провала на старте

Начавшийся еще до церемонии открытия гандбольный турнир сразу принес несколько сенсаций. Одной из них стало поражение звездной женской сборной Норвегии от шведок, которое шокировало норвежскую публику. Ведь эта сборная в отсутствии россиянок — главный претендент на золото. Наряду с хозяйками соревнований из Франции.

5) Большие ожидания от теннисного турнира

Важнейшим для России в Париже станет теннисный турнир, в котором принимают участие сразу семь наших соотечественников. Матч c участием Даниила Медведева, Павла Котова, Дианы Шнайдер, Екатерины Александровой и Елены Весниной пройдут на легендарных кортах «Ролан Гаррос» уже в субботу. Ключевая информация об олимпийском турнире — в обзоре «СЭ».

О перспективах наших теннисистов в Париже исходя из своего богатого опыта рассуждает эксперт «СЭ» олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

С отличным настроением едет в Париж 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая накануне завоевала на турнире в Румынии первый титул в своей взрослой карьере.

Омрачить турнир может травма многократного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, который накануне принял участие в одном из финальных этапов эстафеты олимпийского огня.

6) Риски французских фехтовальщиков после заразного секса

Женская сборная Франции по рапире настояла на включении в свой состав Изаоры Тибюс, несмотря на то, что против этой звездной спортсменки продолжается антидопинговое разбирательство. Чемпионка мира объяснила попадание анаболического агента в свой организм сексом с мужем-бывшим спортсменом, применявшим запрещенку ради карьеры фотомодели. Однако ВАДА с оправдательным приговором не согласилось, и теперь Тибюс грозит аннулирование результатов в Париже задним числом, что может ударить не только по ней лично, но и по другим французским рапиристкам.

7) Ефимова и Егорян — в списке самых красивых участниц Олимпиады

Две россиянки — пловчиха Юлия Ефимова и фехтовальщица Яна Егорян — неожиданно оказались в списках самых «горячих» красоток Олимпиады, опубликованных западными СМИ. При этом обе девушки будут блистать в Париже своим отсутствием. Юлия хотя бы пыталась отобраться на Игры, но не смогла показать квалификационный норматив. А вот Яну по политическим причинам не допустили даже до квалификационных стартов.

8) Акции против китайских пловцов в олимпийском бассейне

Стартующий в субботу турнир пловцов могут омрачить демарши в отношении представителей Китая. Многие участники Игр из США и Австралии считают их мошенниками после того, как стало известно об оправдании большой группы китайцев накануне Токио-2020. Тогда будущие участники Олимпиады якобы заразились допингом через посуду и вентиляцию в отеле, где проживали во время сборов.

9) Сложный политический выбор алжирского дзюдоиста

Дзюдоист из Алжира Дрис Мессауд в субботу в первом раунде олимпийского турнира в Париже должен встретиться с представителем Израиля Тохаром Бутбулем. Если представитель арабской страны согласится на этот поединок, то его ждут большие неприятности на родине. Если откажется — вполне вероятна дисквалификация по линии международной федерации.

10) Американский философ призывает «избавиться от МОК»

Американский публицист Жюль Бойкофф назвал Олимпиаду в Париже «самыми политизированные Играми за последние десятилетия» и заявил, что «пришло время избавиться от МОК в нынешнем виде». «Это олигархическая организация, не подотчетная никому извне, — считает философ из США. — Но это сложно, потому что МОК обитает в своем мире, и его обитателям нравится, как они живут».