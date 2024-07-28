Израиль и Палестина на Олимпиаде: отказ от рукопожатий, неприятие флагов и круглосуточная охрана

С палестинцами солидарны и некоторые другие мусульманские страны.

Сборные Израиля и Палестины участвуют в Олимпийских играх в Париже, хотя это происходит на фоне кровавого конфликта на Ближнем Востоке. Это серьезно усложняет взаимодействие спортсменов между странами, тем более в разногласия втянуты и другие делегации. На Играх уже произошло несколько акций, связанных со взаимным неприятием израильтян и палестинцев, а также тех, кто поддерживает эти народы.

Вопрос не вежливости, а принципа

Во время церемонии открытия Игр палестинский боксер Васим Абу Сал появился в футболке, на которой вышиты военные самолеты, сбрасывающие бомбы на детей. Президент Олимпийского комитета Палестины Джибриль Раджуб рассказал, что эту акцию согласовали с МОК. Никаких нарушений олимпийской хартии в перформансе не было — наоборот, послание против войны.

Палестинский боксер Васим Абу Сал. Фото AFP

«Эта футболка олицетворяет нынешнюю картину в Палестине, — рассказал 20-летний Абу Сал. — Дети, которые принимают мученическую смерть и погибают под завалами, дети, чьи родители принимают мученическую смерть и остаются одни без еды и воды».

Джибриль Раджуб также заявил, что не пожмет руку ни одному представителю израильской делегации до тех пор, пока они не признают легитимность палестинского государства. При этом он не давал подобного указания спортсменам, которые, по его словам, должны полностью придерживаться олимпийской хартии.

«Это не вопрос вежливости, это вопрос принципа, — заявил президент Олимпийского комитета Палестины. — Палестинские спортсмены и я будем следовать принципам МОК. И если мы почувствуем, что с нашей стороны есть какие-либо нарушения, мы будем бороться с ними».

Кража персональных данных

Также Раджуб заявил, что Палестина не смогла привезти ни одного спортсмена из сектора Газа. Все восемь атлетов сборной живут за границей. Палестинцы говорят, что израильтяне нарушили олимпийское перемирие. Прекращение огня должно наступить за неделю до старта Игр и продолжаться еще неделю после их завершения. Израиль обстрелял Ливан и пригрозил полноценной войной стране и организации «Хезболла».

Фото Reuters

Против Израиля на Олимпиаде выступает не только Палестина. По информации AFP, произошла кража персональных данных израильских спортсменов. В сеть слили анализы крови, логины и пароли в различных сервисах, а также информацию о военной службе. Французское управление по борьбе c киберпреступностью добивается удаления данных из свободного доступа, однако некоторые сервисы уже отказали в этом. Безопасность спортсменов из Израиля — действительно острый вопрос. Это единственная делегация в Париже, находящаяся под круглосуточной охраной.

С осуждением израильтян выступил и глава делегации Ирака Херда Рауф. Он попросил не вешать флаги Израиля и Ирака рядом на футбольном стадионе в Лионе, однако эту просьбу отклонили. Ирак — одна из стран, не признающих израильское государство. Перед началом Игр Олимпийский комитет Палестины потребовал от МОК отстранения израильской сборной. Это предложение не получило поддержки Международного олимпийского комитета. В Париже палестинскую команду представляют всего восемь спортсменов, Израиль — 88 атлетов.