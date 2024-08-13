Не только машины и деньги. За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины с айфонами

Как чемпионов и призеров Игр встречали в разных странах.

Олимпиада в Париже подошла к концу, и олимпийцы разъехались по своим домам. Только вот выступившим на Играх-2024 успешно атлетам еще долго не дадут забыть об их победах в столице Франции. Сразу по возвращении на родину в большинстве стран мира проводят торжественные встречи для героев спорта.

Особенно отличились наши соседи из стран СНГ. Олимпийцы из Казахстана, Киргизии и особенно Узбекистана показали себя в Париже с лучшей стороны, за что и получили от правительств и различных фондов поддержки спортсменов щедрые подарки. Дома, квартиры, машины и даже конь — чем еще наградят чемпионов и призеров парижской Олимпиады?

Баходир Джалолов. Фото Reuters

За лучшую Олимпиаду в истории Узбекистана спортсменов щедро поощрили

Олимпиада-2024 навсегда запомнится спортивным болельщикам из Узбекистана. Сборная этой среднеазиатской страны выступила феноменально. Впервые в истории узбекистанские спортсмены завоевали сразу 13 медалей, из которых восемь — высшей пробы. Таким образом, Узбекистан стал самым успешным из всех постсоветских государств в Париже, пусть и с поправкой на ограниченное участие российских атлетов. Особый вклад в общий триумф внесли боксеры. Сразу пять золотых медалей — подобное до этого удавалось только Кубе. И удастся ли в будущем кому-то повторить рекорд Узбекистана в боксе, теперь еще большой вопрос, поскольку в 2028 году в Лос-Анджелесе этого вида спорта может и не быть. Поэтому неудивительно, что по возвращении в Ташкент узбекских олимпийцев встречали как национальных героев. Практически у трапа самолета обладателей наград Игр-2024 поздравили руководители правительства, парламента и другие официальные лица.

После официальной части церемонии своеобразный кортеж с олимпийской делегацией проехался по центральным улицам столицы Узбекистана, на которых их яркими транспарантами и флагами приветствовала многотысячная толпа. Завершился маршрут у здания Национального олимпийского комитета, где состоялась церемония награждения победителей и призеров. Олимпийские чемпионы получили от президента страны Шавката Мирзиёева по 200 тысяч долларов, двухэтажные коттеджи и автомобили Chevrolet Tahoe. Серебряным призерам положена более скромная премия в размере 100 тысяч долларов, квартира и автомобиль BYD Song Plus EV. Обладатели бронзовых наград довольствуются 50 тысячами долларов, квартирой и автомобилем BYD Song Plus DM. При этом задаривают спортсменов еще и спонсоры. Бывший россиянин Разамбек Жамалов, к слову, получил также двухкомнатную квартиру в Ташкенте. Наградят и подготовивших чемпионов тренеров. Специалистам, чьи подопечные получили золото Игр, выделяют по 50 тысяч долларов, серебро — 25 тысяч, бронзу — 12,5 тысячи.

Демеу Жадраев. Фото Reuters

Конь от благодарных жителей родного города для казахстанского борца

Игры в Париже стали самыми успешными и для соседней Киргизии: два серебра и четыре бронзы. Впервые в истории Олимпийских игр Киргизия завоевала медаль в боксе. Впервые в истории независимой Киргизии появились мультимедалисты. Сразу три спортсмена завоевали свою вторую олимпийскую медаль в карьере — это Мээрим Жуманазарова, Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова. До этих Игр ни один спортсмен в истории Киргизии не завоевывал две медали на Олимпиаде. Поэтому неудивительно, что на церемонию чествования олимпийской сборной в Бишкеке пришел президент Киргизии Садыр Жапаров. Спортсменам от имени главы государства подарили две машины марки Киа EV 9, четыре машины Киа EV 6 и 10 машин Chevrolet Tracker. Также спортсмены получили денежные призы от 500 тысяч до 10 миллионов сомов (курс к рублю у киргизской валюты практически идентичный в пределах математической погрешности).

В Казахстане спортсменов чествовали по отдельности, поскольку организовать общий рейс не получалось из-за разного расписания соревновательных дней у атлетов. Тем не менее дома всех ждут самые высокие призовые в регионе — от 75 тысяч долларов за бронзу до 250 тысяч за золото. Отдельную церемонию провели для серебряного призера Олимпиады по греко-римской борьбе Демеу Жадраева. В родном городе Жаркенте местные предприниматели и бизнесмены преподнесли борцу щедрые подарки: внедорожник Toyota Land Cruiser 300, дом в Жаркенте, квартиру в Алма-Ате и денежное вознаграждение в размере 50 000 долларов. Кроме того, спортсмену подарили коня. Наставники Жадраева также не остались без внимания. Его первый тренер Жумахан Турганбеков и личный тренер Боранбек Коныратов получили в подарок автомобили Haval. Администрация Панфиловского района удостоила Жадраева звания «Почетный житель области Жетысу», а его маме, Кулипе Бижановой, подарили дом все в том же Жаркенте.

Карлос Юло. Фото Global Look Press

Бриллианты, картины, айфон и сертификат на колоноскопию

Интересно, что казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова получила в подарок автомобиль, даже не попав в Париже на пьедестал почета. Она выступала в столице Франции в весовой категории до 48 килограммов и заняла пятое место. За это ей полагается также 10 тысяч долларов. Редкий случай, когда премируют оставшихся без медали атлетов, но не единственный. Сложную систему финансовой мотивации своих спортсменов разработали в Гонконге. Олимпийский комитет этой китайской автономии в принципе самый щедрый на свете — за золотую медаль дают сразу 768 тысяч американских долларов. За серебряную медаль Олимпиады гонконгский спортсмен получит 380 000 долларов. Это больше, чем вознаграждение за медаль высшей пробы в любой другой стране мира. На втором месте — Израиль. Олимпийские чемпионы из этой страны получат от государства 275 000 долларов. Эти деньги выплатят Тому Ревени за успехи в виндсерфинге.

И все же больше всего рады за своего атлета, судя по всему, на Филиппинах. Карлос Юло установил сразу несколько исторических достижений — выиграл первую медаль страны в гимнастике, стал первым олимпийским чемпионом Филиппин среди мужчин, стал первым двукратным олимпийским чемпионом, первым мультимедалистом. И не успел еще Юло добраться до Манилы, как стало известно, что его теперь ждет новый дом, обставленный дизайнерской мебелью, айфон последней модели, пожизненный запас лапши, жареной курицы и газированных напитков. Можно питаться как дома, вызывая доставку, так и приходить сразу в несколько сетей филиппинских ресторанов и закусочных. Если возникнут после такого гастрономического раздолья проблемы с желудком, то можно посетить гастроэнтеролога — Карлосу теперь положена бесплатная колоноскопия до конца жизни. В Польше тем временем, помимо 82 тысяч долларов, олимпийцам дарят бриллианты, картины местных художников и тур на двоих.