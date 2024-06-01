МОК хочет провести летнюю Олимпиаду в Катаре. А как же жара, которая мешала футбольному ЧМ?

Сегодня, 13:30
Испанское издание Relevo пишет о том, что Олимпиада-2036 пройдет в Катаре. Якобы это уже решенный вопрос — осталось согласовать некоторые детали, однако реальной интриги в борьбе за право проведения летних Игр больше нет — через 12 лет их примет Доха. Аргументы в пользу катарской столицы весомые, за последние здесь прошли едва ли не все возможные крупные спортивные соревнования. Однако почти каждый раз они омрачались скандалами — их апогеем стал ЧМ по футболу. Футбольный мундиаль из-за жары пришлось даже переносить на зиму, а что будет делать МОК?
Пока мы все мыслями в Париже-2024, МОК уже думает про Игры 2036 года. По крайней мере, по версии ряда зарубежных СМИ, Международный олимпийский комитет определился с местом проведения летних Игр 2036 года и согласовывает с Катаром окончательные детали, пусть и до официального объявления новой олимпийской столицы может пройти еще немало времени. МОК остановился на Катаре, ориентируясь на масштабный и разнообразный опыт Дохи в плане проведения соревнований планетарного масштаба. За последние десять лет Катар принял чемпионаты мира по гандболу, велоспорту, спортивной гимнастике, легкой атлетике, футболу и по водным видам спорта. И на этом Катар останавливаться на собирается — в 2027-м Доха проведет ЧМ по баскетболу, а в 2030 году станет домом для Азиатских игр. То есть в городе есть как инфраструктура, так и готовая команда, чтобы проводить Олимпиаду хоть завтра.
Еще один важный аргумент в пользу Катара — география. Согласно неписаному правилу ротации континентов, Олимпиада в 2036 году должна будет пройти либо в Африке, либо в Азии. В ближайшие восемь лет летние Олимпийские игры пройдут в Европе (Париж-2024), Америке (Лос-Анджелес-2028) и Австралии (Брисбен-2032). Зимние — снова в Европе. Причем, возможно, два раза подряд, если заявку на 2030 год отдадут Швейцарии. В Африке Олимпиаду не проводили ни разу, и риски велики. А вот привезти главное спортивное событие четырехлетия в арабскую страну — идея и политически грамотная, и при этом не настолько экзотичная, как ОИ в Марокко или ЮАР. Заявки на проведение Игр-1930 подали Индия, Индонезия и Турция. Конкуренты находятся в том же географическом регионе, однако Турция воспринимается скорее как часть Европы, Индонезия скорее ближе к Океании. А вот Аравийский полуостров — регион для МОК новый.
Только на этом плюсы идеи летней Олимпиады в Дохе заканчиваются. И начинаются сплошные минусы. Ведь если вспоминать те же крупные спортивные события, которые принимал в последние годы Катар, то мало где обходилось без скандалов. Больше всего их было вокруг футбольного ЧМ-2022. Ради него ФИФА была вынуждена сломать выверенный десятилетиями международный календарь и перенести мундиаль на зиму, поскольку играть летом при средней дневной температуре в +45 градусов — это настоящая пытка над людьми. Кроме того, многие западные страны предлагали бойкотировать ЧМ в Катаре из-за неоднозначной системы трудоустройства в стране. Де-факто в Катаре разрешено странное положение между работодателем и работником, когда у последнего нет опции завершить трудовой договор по собственному желанию.
Amnesty International в своем отчете по Катару писала о невыносимых условиях труда на строительстве объектов к ЧМ-2022. В отчете писали как о таких неприятностях, как обман с реальными доходами, так и о запрете на выезд из страны до окончания трудового договора. Который, напомним, нельзя разорвать досрочно в одностороннем порядке. По сообщению Guardian, в 2010-2020 годах в Катаре погибли порядка 6,5 тысяч рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Эта информация основана на данных стран о погибших гражданах. При этом издание считает, что погибших может быть больше, поскольку африканские страны, например, не предоставили информацию.
Конечно, далеко не факт, что все они умерли непосредственно на строительстве футбольных стадионов. Вполне вероятно, что какой-то процент скончался по естественным причинам. Однако отрицать сам факт проблемы наивно. Ко всему прочему добавляются стандартные претензии к арабским странам — запреты на алкоголь, антисемитские настроения, спонсирование международного терроризма и коррупция. Неужели МОК хочет наступать на те же грабли, что и ФИФА?