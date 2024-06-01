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Париж-2024

Сегодня, 13:30

МОК хочет провести летнюю Олимпиаду в Катаре. А как же жара, которая мешала футбольному ЧМ?

МОК хочет провести летнюю Олимпиаду в Катаре
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Температура летом в Катаре может достигать +50°С.
Фото Global Look Press
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И что с правами человека в этой ближневосточной стране.

Испанское издание Relevo пишет о том, что Олимпиада-2036 пройдет в Катаре. Якобы это уже решенный вопрос — осталось согласовать некоторые детали, однако реальной интриги в борьбе за право проведения летних Игр больше нет — через 12 лет их примет Доха. Аргументы в пользу катарской столицы весомые, за последние здесь прошли едва ли не все возможные крупные спортивные соревнования. Однако почти каждый раз они омрачались скандалами — их апогеем стал ЧМ по футболу. Футбольный мундиаль из-за жары пришлось даже переносить на зиму, а что будет делать МОК?

Двигаться в новые регионы и познакомиться с арабским миром

Пока мы все мыслями в Париже-2024, МОК уже думает про Игры 2036 года. По крайней мере, по версии ряда зарубежных СМИ, Международный олимпийский комитет определился с местом проведения летних Игр 2036 года и согласовывает с Катаром окончательные детали, пусть и до официального объявления новой олимпийской столицы может пройти еще немало времени. МОК остановился на Катаре, ориентируясь на масштабный и разнообразный опыт Дохи в плане проведения соревнований планетарного масштаба. За последние десять лет Катар принял чемпионаты мира по гандболу, велоспорту, спортивной гимнастике, легкой атлетике, футболу и по водным видам спорта. И на этом Катар останавливаться на собирается — в 2027-м Доха проведет ЧМ по баскетболу, а в 2030 году станет домом для Азиатских игр. То есть в городе есть как инфраструктура, так и готовая команда, чтобы проводить Олимпиаду хоть завтра.

Зимние олимпийские игры под угрозой исчезновения. К 2050-му МОК откажется от зимних Олимпиад? Потепление убивает зимний спорт

Еще один важный аргумент в пользу Катара — география. Согласно неписаному правилу ротации континентов, Олимпиада в 2036 году должна будет пройти либо в Африке, либо в Азии. В ближайшие восемь лет летние Олимпийские игры пройдут в Европе (Париж-2024), Америке (Лос-Анджелес-2028) и Австралии (Брисбен-2032). Зимние — снова в Европе. Причем, возможно, два раза подряд, если заявку на 2030 год отдадут Швейцарии. В Африке Олимпиаду не проводили ни разу, и риски велики. А вот привезти главное спортивное событие четырехлетия в арабскую страну — идея и политически грамотная, и при этом не настолько экзотичная, как ОИ в Марокко или ЮАР. Заявки на проведение Игр-1930 подали Индия, Индонезия и Турция. Конкуренты находятся в том же географическом регионе, однако Турция воспринимается скорее как часть Европы, Индонезия скорее ближе к Океании. А вот Аравийский полуостров — регион для МОК новый.

Фото Global Look Press

Летняя Олимпиада в условиях катарской жары практически невозможна

Только на этом плюсы идеи летней Олимпиады в Дохе заканчиваются. И начинаются сплошные минусы. Ведь если вспоминать те же крупные спортивные события, которые принимал в последние годы Катар, то мало где обходилось без скандалов. Больше всего их было вокруг футбольного ЧМ-2022. Ради него ФИФА была вынуждена сломать выверенный десятилетиями международный календарь и перенести мундиаль на зиму, поскольку играть летом при средней дневной температуре в +45 градусов — это настоящая пытка над людьми. Кроме того, многие западные страны предлагали бойкотировать ЧМ в Катаре из-за неоднозначной системы трудоустройства в стране. Де-факто в Катаре разрешено странное положение между работодателем и работником, когда у последнего нет опции завершить трудовой договор по собственному желанию.

Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и&nbsp;премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани. ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Amnesty International в своем отчете по Катару писала о невыносимых условиях труда на строительстве объектов к ЧМ-2022. В отчете писали как о таких неприятностях, как обман с реальными доходами, так и о запрете на выезд из страны до окончания трудового договора. Который, напомним, нельзя разорвать досрочно в одностороннем порядке. По сообщению Guardian, в 2010-2020 годах в Катаре погибли порядка 6,5 тысяч рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Эта информация основана на данных стран о погибших гражданах. При этом издание считает, что погибших может быть больше, поскольку африканские страны, например, не предоставили информацию.

Такие кондиционеры использовались на стадионах ЧМ-2019 по легкой атлетике и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Фото Global Look Press

Конечно, далеко не факт, что все они умерли непосредственно на строительстве футбольных стадионов. Вполне вероятно, что какой-то процент скончался по естественным причинам. Однако отрицать сам факт проблемы наивно. Ко всему прочему добавляются стандартные претензии к арабским странам — запреты на алкоголь, антисемитские настроения, спонсирование международного терроризма и коррупция. Неужели МОК хочет наступать на те же грабли, что и ФИФА?

Олимпиада
Чемпионат мира по футболу
МОК
ФИФА
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