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Париж-2024

Сегодня, 17:00

«Русского шпиона» во Франции перевели под домашний арест. Он якобы хотел сорвать Олимпиаду

Подозреваемого в срыве Олимпиады россиянина перевели под домашний арест во Франции
Артем Белинин
Корреспондент
Кирилл Грязнов.
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Посольство РФ предлагает помощь.

Россиянин Кирилл Грязнов, задержанный во Франции в июле по подозрению в «дестабилизации» накануне Олимпиады, отпущен под домашний арест. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве РФ.

«По информации, полученной от родственника Грязнова, он был отпущен из-под стражи под домашний арест», — заявили в дипломатическом представительстве.

Также в ведомстве отметили, что продолжают внимательно следить за делом и при необходимости готовы оказать Кириллу всю требующуюся помощь.

В чем подозревают Грязнова?

Грязнов был задержан французскими властями 21 июля. Местное издание Le Monde сообщало, что за ним с мая наблюдали европейские разведывательные службы. По данным издания, Кирилл якобы долгое время поддерживал связь с российской разведкой, однако никаких существенных доказательств связи со спецслужбами опубликовано не было.

Кирилл Грязнов. Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду

Также издание Le Parisien сообщало, что при задержании в парижской квартире Кирилла прошли обыски — там якобы нашли «элементы, позволяющие предположить подготовку Грязновым пророссийских операций по дестабилизации» на Олимпиаде. По словам источника издания, планировался «масштабный проект», который мог бы иметь серьезные последствия, но о каком-либо нападении речи не шло.

16 октября стало известно, что французы предъявили Кириллу обвинение в сотрудничестве с иностранным государством с целью организации беспорядков. По нему Грязнову грозит до 30 лет лишения свободы.

Фото соцсети

Грязнов — медийный повар

Все дело смотрится немного комично, поскольку Кирилл — известный в России шеф-повар. Будущий «шпион» родился в Перми, учился на юриста, а позднее начал заниматься кулинарией. В этой сфере он добился успеха — учился в знаменитой парижской академии Le Cordon Blue, работал в мишленовском ресторане.

Грязнов известен в России — он участвовал в шоу «Выбери меня» на телеканале «Домашний», а также вел собственную рубрику в программе «Дачный ответ» на НТВ.

Полицейский на&nbsp;улицах Парижа. Перед Олимпиадой во Франции задержали российского «шпиона». Ему грозит до 30 лет тюрьмы

По некоторым данным, Кирилл навлек на себя беду неосторожными высказываниями. По данным расследования, 7 мая 2024 года он летел в Париж с пересадкой в Стамбуле — и, находясь в состоянии алкогольного опьянения в турецком аэропорту, начал рассказывать незнакомым людям про «секретное задание». Также Грязнов все время куда-то звонил, показывал странное удостоверение и повторял: французы надолго запомнят будущую Олимпиаду.

Летние Олимпийские игры 2024 года прошли в Париже с 26 июля по 11 августа и завершились без особенных происшествий. Так что свое гипотетическое задание российский «шпион» точно провалил.

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