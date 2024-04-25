«Личное право каждого спортсмена». Финальная точка в спорах о россиянах на Олимпиаде-2024

Официального решения Минспорта и ОКР по поездке наших спортсменов в Париж, видимо, не последует.

Со дня публикации финальных критериев МОК для допуска на Олимпиаду-2024 нейтральных россиян прошло больше месяца, и становится очевидно, что официального документа, регламентирующего поездку наших атлетов на Игры в Париж, не будет. Некоторые наши функционеры, тренеры и спортсмены рассчитывали снять с себя груз непростого решения. Однако накануне помощник президента РФ Игорь Левитин в интервью ТАСС уже в который раз заявил, что выступление на дискриминационных условиях — это «право каждого спортсмена». По факту мы видим, что позиция российских кандидатов в олимпийцы сильно зависит от точки зрения руководителей федераций. Тем не менее контуры делегации нейтралов в Париже-2024 начинают вырисовываться довольно четко.

Персональная позиция

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов. Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена, — приводит слова Левитина ТАСС. — Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой». Ранее в таком же духе высказывались вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин. Последний даже попытался защитить тех атлетов, которых из-за желания поехать в Париж обвиняют в отсутствии патриотизма. «Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы — единое спортивное братство», — отметил министр на мероприятии в Астрахани.

Слово «иноагенты» в спорах об участии россиян в Олимпиаде появилось благодаря главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, который считает, что условия МОК «неприемлемы ни по сути, ни по форме» и что соглашаться на них нельзя. Кроме того, глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер назвала тех, кто поедет в Париж без гимна и без флага, «бомжами». А военный блогер Юрий Подоляка придумал для нейтральных спортсменов термин «униженка». В общем, очевидно — поддержка наших спортсменов, преодолевших препоны для выступления на Олимпиаде-2024, не будет в стране безусловной. Но при этом и серьезные негативные последствия (помимо хейта) нейтралам, видимо, не грозят.

В любом случае многое теперь зависит от руководителей национальных федераций. Некоторые из них категорически против нейтрального статуса и, как показывает пример пятиборки Ульяны Баташовой, могут доставить ослушавшимся спортсменам определенные неприятности. В интервью «СЭ» Баташова пожаловалась, что после заявки на квалификационные старты была снята со ставки в национальной команде. Правда, руководство сборной уверяет, что данный шаг был чисто спортивным, а не политическим. Как бы то ни было, очевидно, что в современном пятиборье у нас в Париже будет максимум один представитель, и то если Баташова успеет набрать необходимый рейтинг или попадет в призовую тройку на чемпионате мира, который состоится 9-16 июня в Чжэнчжоу (Китай).

Юлия Ефимова. Фото Global Look Press

Белые вороны

Среди других белых ворон — пловчиха Юлия Ефимова. Правда, она по состоянию здоровья снялась с рейтингового турнира в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), который состоится 27-28 апреля. И теперь непонятно, где звездная брассистка сможет показать квалификационный норматив для попадания в Париж. Да и форма Юлии пока оставляет желать лучшего. Помимо Ефимовой, наших представителей водных видах спорта в Париже точно не будет. Остальные пловцы и прыгуны в воду проигнорировали отбор, а синхронисткам и ватерполистам не позволяют выступать санкции.

В парусном спорте есть экипаж Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова, который, несмотря на отрицательную позицию национальной федерации, сейчас выступает в отборочной регате «Последний шанс» во французском Йере в классе Nacra 17. Эти соревнования завершатся 28 апреля. В них в классе яхт «Формула-кайт» также стартовал призер чемпионата мира и Европы в составе сборной России Михаил Новиков, который в 2023 году перешел под флаг Вануату. Но даже в случае успеха этого спортсмена ждет разбирательство в суде. World Sailing не признает его новое гражданство и грозится аннулировать результаты, показанные в качестве представителя Вануату. Других российских яхтсменов в Париже точно не ожидается.

Точно не будет на Олимпиаде наших спортсменов во всех командных видах спорта и коллективных дисциплинах (из-за санкций), в легкой атлетике и серфинге (из-за запрета на нейтральный статус), в академической гребле, прыжках в воду, стрельбе из лука, спортивной и художественной гимнастике, скалолазании, фехтовании, боксе, конном спорте и тяжелой атлетике (из-за отказа от отбора), в гольфе, бадминтоне, настольном теннисе, скейтбординге, спортивной стрельбе, триатлоне и брейкинге (из-за неучастия или недостаточного участия в квалификационных соревнованиях).

Фото AFP

Борьба за квоты продолжается

Скорее всего, в Париже выступят наши соотечественники в теннисе, велоспорте, прыжках на батуте, дзюдо, тхэквондо и спортивной борьбе. Правда, в последнем случае — неточно. Национальная федерации заявляет, что сперва надо завершить борьбу за путевки, а уже потом разбираться в моральной дилемме — ехать или не ехать на унизительных условиях МОК. В дзюдо на этой неделе — рейтинговый чемпионат Европы в Загребе (Хорватия). В тхэквондо ЧЕ с участием наших спортсменов пройдет с 9 по 12 мая в Белграде (Сербия). Мировая олимпийская квалификация в борьбе завершается в Стамбуле (Турция) 9-13 мая.

В гребле на байдарках и каноэ квоты могут быть завоеваны 8-9 мая на европейской квалификации в венгерском Сегеде и 7-9 июня на квалификационном турнире в Праге (Чехия). В сумме количество участников Игр-2024 с российским паспортом ожидается в районе трех десятков. Всем им придется выступать в Париже без тренеров и фактически за свой счет. Скорее всего, они будут претендовать на 10-15 наград (пять из которых — золотые). Это место в конце первой двадцатки, но в медальной таблице наших спортсменов по решению МОК не будет, так что все эти подсчеты очень условны.

Что касается Паралимпиады, то накануне глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил ТАСС, что рассчитывает на выступление 108 нейтральных спортсменов. Ожидается, что они будут представлены в 7 видах спорта из 22. Три года назад в Токио стартовал 241 паралимпиец из нашей страны. На Олимпиаду-2020 мы выставляли 336 спортсменов. Смогут ли будущие российские участники Парижа-2024 потом выступить на Играх дружбы — пока неясно. Но стипендии Олимпийского комитета России они лишатся почти наверняка.