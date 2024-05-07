После Олимпиады в Париже на допинговые Игры? Скандальный турнир все ближе к реальности

Заявиться на «свободные» соревнования могут до 100 олимпийцев.

С каждой следующей Олимпиадой борьба против допинга становится все строже и вызывает все больше вопросов и недовольства. Так что неудивительно, что появилась такая инициатива как Enhanced Games — альтернативная Олимпиада, на которой спортсмены сами будут решать, что и в каких дозах принимать перед соревнованиями. Правда, до последнего казалось, что проект развалится в зародыше либо что на такие допинговые Игры не приедет никто из значимых спортсменов. Как бы не так — со слов автора, идею поддержали порядка 100 спортсменов — участников предстоящей Олимпиады в Париже. К чему приведет эта смелая попытка сломить диктат ВАДА и какие санкции могут ждать тех, кто пойдет против системы?

Перспективы для олимпийцев

Мало кто в это верил, но проект Enhanced Games до сих пор жив, и его автор Арон Д'Суза продолжает готовиться к соревнованиям. Более того, по его словам, от 50 до 100 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже, уже находятся «в процессе регистрации» на первые расширенные Игры, где будет разрешен допинг. Сами соревнования намечены на 2025 год, притом что ни точное место проведения турнира, ни регламент до сих пор неизвестны. «На Олимпиаде в Париже вы увидите, что некоторые спортсмены будут открыто говорить о концепции наших «расширенных» Игр. У нас свой план работы во время Олимпиады-2024». Д'Суза утверждает, что наибольший интерес выражают представители плавания и прыжков в воду, легкой и тяжелой атлетики, единоборств и гимнастики.

Конкретики по фамилиям или же хотя бы по странам, которые представляют смельчаки, Арон не предоставляет — ради «безопасности» будущих участников. Неизвестно также и в какой форме атлеты выразили свой интерес, то ли речь идет о подписании каких-либо документов, то ли об устных разговорах. Так или иначе настрой у Д'Суза продолжает оставаться серьезным. Завлекает на свой турнир бизнесмен возможностью заработать — помимо базовых наград за призовые места предполагается вознаграждение в миллион долларов за мировые рекорды. При этом установить такой рекорд в теории будет заметно проще, чем где бы то ни было, — на Enhanced Games не будут распространяться правила Всемирного антидопингового агентства. Допинг-тестов не планируется в принципе. Поэтому участники соревнований смогут использовать любые медицинские препараты для достижения результата. Все ради рекордов и все ради результата — быстрее, выше, сильнее.

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Что даст легализация допинга?

Концепция Enhanced Games вызвала однозначную реакцию со стороны олимпийского движения и Международного антидопингового агентства. В ВАДА назвали Игры «опасными и безответственными», а президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что любому «идиоту», который решится принять в них участие, грозит дисквалификация на длительный срок. Тем не менее, со слов Д'Суза, якобы уже 1500 спортсменов официально подали заявки на участие в соревнованиях. Самым известным атлетом из тех, кто поддержал инициативу публично, стал многократный чемпион мира и олимпийский призер из Австралии Джеймс Магнуссен. «Наш идеальный кандидат — это 28-летний парень, который уже дважды участвовал в Олимпийских играх. Выиграл серебряную медаль, достиг потолка, но чувствует, что еще не сказал своего последнего слова в спорте. Так зачем уходить в тренеры, если с помощью современных технологий можно продлить свою молодость?» — поясняет Арон.

Свою идею австралийский бизнесмен презентовал еще в 2023 году, задав риторический вопрос: зачем искусственно ограничивать возможности человека? По мнению предпринимателя, вся система, построенная ВАДА, давно себя дискредитировала. Олимпиада погрязла в коррупции, в то время как, несмотря на жесткий контроль, читеры все равно находят лазейки. Так не проще ли отказаться от дорогостоящего допинг-контроля в принципе? Улучшенные Игры Д'Суза позиционируют себя как Олимпиада будущего и переосмысление идей Пьера де Кубертена, которые зашли в тупик в результате бессмысленной полувековой борьбы с допингом. По замыслу австралийца, зеленый свет допингу поможет спорту развиваться и заставит общество «отказаться от бремени устаревших антинаучных представлений, которые демотивируют продвинутых спортсменов». При этом утверждается, что результаты Допинговых игр «привлекут к себе огромный интерес и поразят воображение публики».

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У турнира есть как научная, так и финансовая поддержка

Особенный упор делается на мировые рекорды — именно они должны стать доказательством успеха идей Арона. Сам бизнесмен в спорте с самого детства. Он играл в регби за команду колледжа Уодхэм в Оксфорде и является почетным председателем местного спортклуба. Правда, дальнейший жизненный путь увел его в сторону. Сегодня Д'Суза известен прежде всего как юрист, основатель инфраструктурной компании Sargon, главный редактор юридического журнала и автор многочисленных юридических книг. Разрабатывая проект Enhanced Games Арон думал как о своем личном спортивном опыте, так и оценивал ситуацию с точки зрения специалиста в области права. Ведь та же концепция «презумпции вины», на которой построен контроль за допингом в спорте, не может не поражать юристов из других областей. «При разработке проекта мы взяли лучшее из всех спортивных лиг, — говорится на официальном сайте соревнований. — Мы изобретаем спорт с чистого листа, без обременений».

Тем не менее Д'Суза понимает, что контроль за допингом появился не просто так, а как ответ на массовые трагедии от передозировок различными препаратами. Поэтому особое внимание будет уделяться медицинским обследованиям участников и первой помощи. Риски атлеты берут на себя, однако в отдельных случаях спортсмена все-таки могут снять с соревнований, если врачи посчитают возможные последствия чрезвычайно серьезными. В консультативной комиссии Enhanced Games есть доктора медицинских наук, такие как американский ученый-генетик, молекулярный инженер и химик Джордж Черч. Улучшенные Игры согласились спонсировать известные мультимиллиардеры — пионер биотехнологий и основатель Apeiron Investment Group Кристиан Ангермайер, инвестор и бывший технический директор биржи криптовалюты Coinbase Баладжи Сринивасан, а также основатель PayPal Питер Тиль. Так что турнир все ближе к реальности — и после него спорт действительно уже не будет прежним.