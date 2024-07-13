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Париж-2024

Сегодня, 15:30

«Потрясающе, абсолютное счастье». Министр спорта Франции открыла сезон ВИП-заплывов в Сене

Министр спорта Франции открыла сезон ВИП-заплывов в Сене накануне Олимпиады
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Амели Удеа-Кастера
Амели Удеа-Кастера решила искупаться в Сене.
Фото Global Look Press
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Амели Удеа-Кастера окунулась в мутные воды в центре Парижа за две недели до открытия Олимпиады.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера опередила конкурентов, раньше всех ВИП-персон устроив публичное омовение в реке Сене в центре Парижа. Облаченная в гидрокостюм 46-летняя женщина субботним утром сначала нырнула с понтона, а потом неловко вошла в воду в районе моста Александра III, поскользнувшись на каменной набережной, но все равно осталась довольна. Это символическое погружение должно продемонстрировать, что усилия по очистке главной столичной реки от фекалий не были тщетными и болезнетворные бактерии больше не угрожают соревнованиям по плаванию на открытой воде и триатлону в рамках олимпийской программы. «Это потрясающе. Полное счастье. Мы сдержали наше обещание, — улыбнулась политик, выходя из воды. — Температура 20 градусов, это очень хорошо».

Благоприятные информационные тренды

Удеа-Кастера в прошлом являлась неплохой теннисисткой, была замужем за знаменитым бразильским игроком Густаво Куэртеном и продолжает держать себя в хорошей физической форме. Министра и мать троих детей сопровождал триатлонист-ампутант Алексис Анкинкан, который выступит знаменосцем команды Франции на церемонии открытия Паралимпийских игр и станет одним из участников соревнований на Сене в начале сентября. Амели выбрала удачный момент, так как действующее правительство Франции, возможно, будет расформировано, и не факт, что представительница партии «Возрождение» удержится на своем посту. Накануне и во время Дня взятия Бастилии в Париже пройду этапы эстафеты олимпийского огня. Так что информационные тренды сейчас очень благоприятные.

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Намерение искупаться в Сене также выражала мэр Парижа Анн Идальго, политическая оппонентка Удеа-Кастера, приглашавшая составить себе компанию множество ВИП-персон, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона и главу МОК Томаса Баха. Ожидается, что это омовение состоится 17 июля. Между тем, согласно официальной информации, в последние 12 дней качество воды в реке было относительно неплохим. В конце весны и начале лета в Париже и предместьях шли сильные дожди, из-за чего очистные сооружения не успевали бороться с заразными бактериями. Однако солнечный свет, сухая погода и уменьшение стоков благоприятно отразились на состоянии водоема. Сейчас вода отвечает нормам ЕС для купания, а это значит, что инвестиции в 1,4 миллиарда евро, вложенные в очистку реки, не были напрасными.

Купание в Париже было запрещено по медицинским соображениям почти сто лет назад, и приведение реки в порядок накануне Олимпиады было одним из предвыборных обещаний Анн Идальго. При этом год назад тестовые соревнования на Сене были сорваны из-за ливня. Сейчас оргкомитет Игр-2024 уверял, что в случае природных аномалий альтернативным местом проведения соревнований по марафонскому плаванию может стать морской стадион Вэр-сюр-Марн в Сене-и-Марне, который вообще построен для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. А триатлон в крайнем случае можно превратить в дуатлон, исключив плавательный этап. Понятно, что спортсмены от таких перспектив не в восторге, но теперь политики своим примером показывают, что опасения беспочвенны.

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Собрала все тяжелые металлы и нечистоты

На самом деле любые старты на открытых водоемах рядом с крупными населенными пунктами опасны для здоровья спортсменов, и любые мероприятия по очистки бесполезны, ведь загрязнение отдельных участков акватории может произойти в любую секунду. Пловцы прекрасно все это понимают и сознательно идут на риск. А замеры уровня фекальных бактерий и принятие известными политиками на себя роли «камикадзе» — экспериментаторов — это все игра на публику. К реальной заботе о здоровье олимпийцев и паралимпийцев подобное поведение отношения не имеет. Хотя в правилах соревнований и есть определенные критерии по качеству воды на трассе.

Река Сена в Париже
Фото AFP

Олимпийские соревнования по плаванию в открытой воде намечены в Сене на 8-9 августа, а по триатлону — на 30-31 июля и 5 августа. Мэр Парижа изначально планировала искупаться в районе проведения стартов у моста Александра III в июне, но эту пиар-акцию пришлось отложить из-за внеочередных парламентских выборов во Франции. В начале лета хейтеры начали кампанию с призывом испражниться в Сену в день символического омовения ВИП-персон. Будет ли сейчас нечто подобное — неизвестно, но Удеа-Кастера уже обхитрила своих оппонентов, устроив купание на опережение, когда этого никто не ждал. Конечно, никакой опасности министр свое здоровье не подвергала, особенно купаясь в гидрокостюме, очках и шапочке. Но ее пытка рядом с Национальным собранием на фоне Эйфелевой башни выглядела забавно и наверняка войдет в историю.

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«Это все выглядит смешно. Макрон и мэр Парижа Идальго, видимо, нашли крайнего, чтобы самим не плавать в грязной Сене, — заявил председатель Комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв. — Выбор пал на министра спорта. Она нырнула в реку в гидрокостюме — значит, есть какие-то опасения относительно воды. Надеюсь, никаких осложнений после этого заплыва у нее не будет. Сейчас министра спорта надо срочно отправить на обследование в одну из французских клиник. Она собрала все тяжелые металлы и нечистоты, которые сбрасывались в Сену десятками лет. Обещание очистить реку к Олимпийским играм не было выполнено, поэтому переживаю за ее здоровье».

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