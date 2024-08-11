Американцы с трудом выиграли медальный зачет у Китая. Провал был близок

Все решили несколько сантиметров.

В последнее время на Олимпиадах на удивление невероятная плотность в медальном зачете — такая, что решающие места распределяются в последний день соревнований. Казалось бы — когда разыгрывается 300 с лишним комплектов, сложно додержать интригу до конца, но Китаю и США удается это второй раз. На этот раз судьба медального зачета решалась даже не в последний день, а в последней дисциплине — финале женского баскетбола.

Вот как это было.

В последний день лидером входит Китай — у него 39 золотых медалей, у США — 38. При равном количестве побеждали бы американцы — у них больше серебряных медалей (и скажите теперь, что важно только золото!). Как тут не вспомнить прыгуна в высоту Макьюэна, который вместе с новозеландцем Керром решил не соглашаться на два золота, а устроил перепрыжку — и проиграл.

Китаянка Ли Вэньвэнь ожидаемо выиграла утром тяжелую атлетику в категории до 81 кг — и довела преимущество до «+2».

Затем по американцам удар наносят соседи китайцев из Японии. В финале женской борьбы Юка Кагами выиграла 3:1 у Кеннеди Блэйдс.

Казалось, американцев спасет только чудо. У них оставался баскетбольный финал у женщин, в котором американки были явными фаворитами относительно француженок, — но откуда брать вторую медаль? Спасительница нации нашлась — ею стала Дженнифер Валенте, которая надежно выиграла женский омниум на велотреке. Отставание вновь сократилось до одного золота.

Дженнифер Валенте. Фото Reuters

И тут оказалось, что у американок серьезные проблемы в женском баскетболе. Финал, в котором они не проигрывали с 1992 года, сложился очень тяжело. Франция весь матч уступала 2-4 очка и в итоге затащила американок в концовку, в которой едва не перевела игру в овертайм — 67:66. Француженка Вильямс забросила мяч в кольцо на последней секунде, но оказалось, что заступила на линию.

Таким образом, 40:40 по золоту, но по серебру 44:27 в пользу США. Впрочем, посмотрим, не найдется ли у кого из победителей через пару лет допинг. Да и это далеко не такая уверенная победа, которую предсказывали перед началом.

Третье место тоже не сказать, чтобы ожидаемо заняла Япония. Для французов, которые набрали много серебра и бронзы, вряд ли можно считать результат по победам удовлетворительным. Хозяева Олимпиады всю первую неделю шли в лидерах зачета, но затем закончилось плавание, ушел отдыхать Маршан — и за вторую неделю «синие» завоевали всего пару-тройку золотых. В итоге Япония уверенно берет третье место всего с 20 золотыми медалями — у России в Токио было столько же, но больше серебра, так что за счет ровного распределения между середняками мы могли побороться и за топ-3.

Четвертая — Австралия, у которой 18 побед, у Франции — 16, а на шестое место все-таки взбежали Нидерланды (15). Великобритания проваливает Игры — лишь седьмая позиция.

Впрочем, если считать все же по более справедливой системе, не отдавая предпочтения золоту или общему числу медалей, а по очковой системе 3-2-1, то получится так:

1. США — 250

2. Китай — 198

3. Франция — 122

4. Австралия — 108

5. Великобритания — 101

6. Япония — 97

7. Италия — 77

Что по нашим?

Среди стран СССР выиграл Узбекистан — борьба и другие единоборства вывели его далеко вперед, аж на 13-е место общего зачета. По сути, это первое место после традиционно западного мира и триады Китай — Япония — Южная Корея (две из последних вполне можно отнести к весьма вестернизированным цивилизациям). 8-2-3 — точно успех.

Всего страны СССР завоевали 69 медалей: 18 золотых, 26 серебряных и 25 бронзовых.

Наконец, последний зачет — с учетом всех россиян, то есть людей, родившихся на территории России и/или выступавших за сборную России. Такие люди завоевали тоже немало медалей, особенно в последние дни. Чего стоит золото за итальянскую сборную по волейболу Екатерины Антроповой или борца Ахмеда Тажудинова, который ответил за отстраненного Абдулрашида Садулаева.

По нашим подсчетам, россияне взяли на этой Олимпиаде 6 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей, что сделало бы их 15-ми в медальном зачете.