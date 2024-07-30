Олень в Версале, силачи-ватерполисты и освистанный чемпион. Неожиданности Олимпиады

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Спортсменам порой приходится проявлять силу не только на тренировках и соревнованиях, но и в обычной жизни. Автобус ватерполистов сборной Греции застрял на одной из улиц Парижа, потому что не мог проехать дальше из-за неудачно припаркованных машин.
Представители команды не растерялись и просто передвинули автомобили. Сработали в стиле Вадима Евсеева.
Олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту. Как сообщает RMC Sport, животное было сильно напугано и не могло выбраться из воды самостоятельно. Тогда на помощь пришли ветеринары, которые обеспечивают безопасность лошадей.
Животное смогли вытащить из канала водолазы и сотрудник на гидроцикле. Оказавшись на суше, олень пустился наутек.
«Отличное проявление смекалки и навыков пожарных, которые специально готовились к этому событию», — пошутил один из спасателей в интервью RMC Sport.
У некоторых спортсменов с начала Олимпиады были замечены красные круглые пятна на теле, которые вызывают недоумение у европейцев. Однако российские бабушки прекрасно знают, что оставляют такие следы банки. Причем замечены со следами от них оказались итальянский пловец Николо Мартиненги и алжирский боксер Мурад Кади.
Как отмечает издание RMC Sport, данный метод наполняет обработанные участки более здоровым кровотоком и стимулирует правильное, нормальное заживление на клеточном уровне. Однако его эффективность все же не доказана специалистами.
16-летняя скейтбордистка Райсса Леал продемонстрировала на Играх в Париже религиозный жест, после того как завоевала бронзу в стрите. На камеру она показала: «Иисус есть путь, истина и жизнь».
Согласно Олимпийской хартии демонстрация религиозных символов на турнире запрещена. Так что Леал остается надеяться, что в МОК не знают языка жестов.
Своеобразный возрастной рекорд установила в настольном теннисе 61-летняя Ни Сялянь, представляющая Люксембург. Она переиграла 31-летнюю турчанку Сибель Алтынкая и стала самой возрастной спортсменкой, побеждавшей на Играх в этом виде спорта. Олимпиада в Париже стала для Сялянь шестой в карьере! А золотые медали чемпионата мира она брала еще в далеком 1983 году.
Ну а самым возрастным участником Игр является испанский всадник Хуан Антони Хименес, которому исполнилось 65 лет. Но если для конного спорта это все-таки норма, то для других видов — невероятное достижение.
Свистом болельщиков завершилась мужская гонка в маунтинбайке. В борьбе за золото британский велогонщик Том Пидкок столкнулся с французом Виктором Корецким, за что и получил порцию негатива.
Пидкок и Корецкий считались главными фаворитами Олимпиады в Париже. Британец выиграл последние Игры в Токио, а француз прошлым летом был лучшим в тестовой гонке на олимпийской трассе.
После свиста эмоциональный Пидкок в интервью BBC назвал «позором» поведение фанатов, которые выместили на нем свое разочарование.
Австралийский серфингист Джек Робинсон рассказал, что оказался близок к гибели, после того как его протащило ко дну, а затем почти зажало двумя волнами во время тренировки на Олимпиаде. «У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих парнях, испытавших здесь подобные проблемы. Обратный путь на берег также стал испытанием физических и духовных сил. Тут гораздо больше адреналина, но и на кону стоит жизнь», — приводит слова спортсмена Daily Mail.
По мнению австралийца, условия, в которых проходят соревнования на Таити, являются экстремальными и вполне могут закончиться фатальным инцидентом. «Серфинг может быть самым опасным видом спорта на Олимпиаде», — отметил спортсмен.