Мэр Парижа все-таки окунулась в Сену. Она даже не надела шапочку

Однако это не дает гарантий олимпийцам.

В Париже случилось событие, которого ждали чуть ли не больше Олимпиады. Мэр города Анн Идальго наконец-то сдержала обещание и поплавала в мутных водах реки Сены, в которой должны пройти несколько стартов в рамках летних Игр-2024. Правда, ВИП-заплыв получился не таким статусным, каким его изначально планировали.

Долго запрягали

О своих намерениях проплыть по Сене, тем самым доказав ее безопасность, Идальго сообщила еще в январе этого года. Ближе к купальному сезону определились и с датой — 23 июня. Поддержать мэра столицы Олимпиады захотели многие видные политики, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах.

Однако за три дня до назначенной даты градоначальница объявила о переносе. «Мы решили не делать этого до выборов в парламент. 30 июня состоится первый тур, поэтому мы перенесем купание на неделю с 14 июля. То есть это может состояться в один из трех дней 15-го, 16-го или 17-го, но, конечно же, до Олимпиады», — заявила Идальго.

Наверняка не случайно заплыв состоялся 17 июля — в последний из озвученных мэром дней для купания. Чем дольше в городе стоит сухая погода, тем чище становится вода в Сене. Как только на город обрушиваются ливни, так очистные сооружения начинают работать не так эффективно и уровень кишечной палочки в воде снова возрастает.

Анн с погодой повезло: небо было чистым и осадков не предполагалось. Температура воздуха утром составляла 18 градусов тепла. Накануне заплыва говорилось, что мероприятие начнется в 8.30, однако оказалось, что это было лишь время начала сбора журналистов. Кстати, представителей СМИ из разных стран собралось очень много. В мэрии Парижа заявили, что аккредитацию запросили около 150 представителей различных изданий.

Фото AFP

Нырять нельзя

Многие французские СМИ вели текстовую лайв-трансляцию этого события. В 9.30 появилась яркая новость для заголовка: «Анн Идальго приехала в гидрокостюме». Значит, намерения мэра — серьезные.

В 10.00 все были наготове. Плыть политик собиралась не одна. Компанию Идальго составляли сподвижники, а также глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге и префект парижского региона Марк Гийом. Но ни Макрона, ни Баха замечено не было. Анн доверили первой нырнуть в воду. Точнее, как сообщают французские журналисты, градоначальницу попросили не нырять, чтобы не получить травму. За день до мероприятия мэрия организовала уборку в месте заплыва. Во время этой акции в реке были обнаружены два велосипеда и скутер.

Дабы не наткнуться еще на какие-нибудь скелеты, Идальго аккуратно спустилась с понтона и, помахав толпе на берегу, поплыла по течению. Мэр использовала для передвижения кроль, окуная голову в воду. Кстати, она решила не надевать плавательную шапочку, собрав волосы в хвост резинкой.

Преодолев около 100 метров в компании соратников, Анн вышла из воды через другой специальный понтон, который был установлен ниже по течению реки. «Вода очень-очень хорошая. Немного прохладная, но не слишком», — первые слова мэра после купания.

Фото AFP

Нет гарантий

Таким образом, Анн Идальго совершила то, что не удалось сделать экс-президенту страны Жаку Шираку. Более 30 лет назад, будучи мэром Парижа, Ширак тоже обещал жителям города, что они скоро будут плавать в Сене, а сам он лично и при свидетелях окунется в воду.

Однако Анн стала не первой чиновницей, решившейся на пиар-подвиг. Ее опередила или, возможно, показала пример министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она окунулась в Сену 13 июля, но в отличие от градоначальницы спрятала волосы под плавательную шапочку. «Это потрясающе. Полное счастье. Мы сдержали обещание», — радовалась Удеа-Кастера.

Несмотря на такой плавательный флешмоб политиков, это не значит, что теперь в реке можно плавать всем желающим. Власти планируют открыть городские пляжи в 2025 году. Нет гарантий, что Сена примет соревнования в рамках Олимпиады. Сейчас уровень кишечной палочки оценивают как допустимый. Но все может измениться, если придут дожди. Да и плыть спортсменам, в отличие от Идальго, не сто метров. Кто знает, сколько еще велосипедов там их поджидает...

Год назад в Париже планировались тестовые соревнования, но в итоге в мутную воду Сены так никто и не прыгнул. Сейчас организаторы планируют проверять качество воды ежедневно. Если оно окажется не соответствующим стандартам проведения соревнований, то старт сдвинут на один день. Если и на следующий день ситуация не поменяется, то, вероятно будет меняться формат. Триатлон (намеченный на 30 июля) заменят на дуатлон, то есть без водной части. В случае с соревнованиями по плаванию на открытой воде (8-9 августа) старты либо отменят, либо перенесут в другое место.