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Париж-2024

Сегодня, 12:15

«Это будет катастрофа». Метеорологи предупреждают о разгуле стихии во время открытия Олимпиады

Метеорологи предупредили о ливне в Париже в день открытия Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни в Париже
В день открытия Олимпиады в Париже ожидается сильный ливень.
Фото Global Look Press
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Министр спорта Франции считает, что ливень в Париже не станет проблемой.

26 июля в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр. Впервые в истории мероприятие пройдет за пределами стадиона — делегации сборных проплывут примерно 6 километров на лодках по Сене. Метеорологи предупреждают о непогоде, которая может помешать проведению шоу и парада под открытым небом.

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Синоптик Патрик Марльер сообщил, что прямо во время церемонии в Париже ожидается мощный ливень. «Эти несколько часов будут катастрофой, — приводит его слова RMC Sport. — Мы ожидаем небольшой дождь утром — ничего серьезного. Однако после небольшого затишья ожидается, что дождь в конце дня, к сожалению, усилится. Он начнется между 18 и 19 часами. И общее количество осадков, вероятно, будет довольно сильным — мы ожидаем до 25-30 миллиметров. Я два часа изучал модели прогнозов. Ходил по кругу, и, к сожалению, все подтверждает, что погода изменится вечером. От этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь».

Правда, опасения синоптиков опровергли министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и президент оргкомитета Игр Тони Эстанге. Оба были приглашены в эфир RMC Sport, в котором отвечали на вопросы о старте Олимпиады. По словам Эстанге, все сооружения, которые будут использоваться в церемонии открытия, спроектированы таким образом, чтобы без проблем функционировать под дождем.

Капли дождя на фоне Эйфелевой башни
Фото Getty Images

«Мы жили с этой перспективой в течение многих месяцев, это касается как церемонии открытия, так и мероприятий на Сене, — еще более спокойна Удеа-Кастера. — Это нисколько не испортит церемонию. В хорошую погоду всегда приятнее, согласитесь. Но ливень не окажет никакого влияния, он не снизит качество шоу».

В некоторых странах ради топовых мероприятий на открытом воздухе иногда применяется метод разгона облаков за счет массового распыления в небе с самолетов химических соединений. Однако подобный вариант является спорным с точки зрения экологии и, скорее всего, не берется в расчет организаторами Олимпиады, которая позиционирует себя как зеленая.

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После парада спортсменов в лодках по Сене в Трокадеро состоится финальное шоу церемонии открытия — на площади у Эйфелевой башни пройдут протокольные мероприятия, а также будет официально объявлено об открытии Олимпийских игр.

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