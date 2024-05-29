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Париж-2024

Сегодня, 15:00

«Бан наших спортсменов — это безобразие». Министр Дегтярев пообещал найти управу на МОК

Дегтярев назвал безобразием отстранение россиян от международных турниров
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Михаил Дегтярев.
Фото «СЭ»
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Что можно сделать для того, чтобы санкции против российского спорта были признаны незаконными.

Министр спорта Михаил Дегтярев допустил первый резкий комментарий в адрес международных организаций после своего вступления в должность. Во время презентации спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высокопоставленный чиновник обвинил МОК в дискриминации россиян по национальному признаку и пообещал скорейшее «обсуждение этой чувствительной темы». Может ли что-то сделать Россия в данном направлении, помимо дипломатических демаршей и обвинений Томаса Баха в предательстве олимпийских идеалов?

Форматы определим на месте

К ПМЭФ, который пройдет в городе на Неве с 5 по 8 июня, будут приурочены соревнования по велоспорту, парусному спорту, конному спорту, мотоспорту, хоккею, боксу, дзюдо, футболу, баскетболу, шахматам, теннису, настольному теннису, сквошу, паделу, гольфу и, возможно, — лапте. Кроме того, на 6 июня запланирован забег «Навстречу Играм дружбы» по историческому центру Санкт-Петербурга. Всю эту обширную программу министр спорта представлял вместе со звездными гимнастками сестрами Авериными, а затем Михаил Дегтярев высказался на геополитическую тему.

Фото Global Look Press

«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку, то же самое касается нашей лаборатории и РУСАДА, это безобразие, — заявил политик. — Диалог вести будем с международными организациями, об этом говорил не раз, обсуждение этой чувствительной темы на ПМЭФ будет, в каких форматах — определим на месте».

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Напомню, что действия МОК в отношении России президент нашей страны Владимир Путин называл «грубой, этнической дискриминацией» еще в октябре прошлого года. А глава ОКР Поздняков назвал отношение Томаса Баха к российским атлетам «спортивным геноцидом». Другой вопрос, что за «диалог с международными организациями» имеет сейчас в виду министр Дегтярев? Если речь снова о спортивных структурах, которые с учетом антидопинговых санкций ущемляют права атлетов из России на протяжении более восьми лет, то перспективы что-то изменить здесь в обозримом будущем — самые туманные. Все попытки оспорить санкции в арбитраже в Лозанне, увы, провалились.

В таких условиях остаются только методы непрямого воздействия — через спортивные организации, которые созданы в рамках БРИКС+ и ШОС, а также через Игры Дружбы, против которых жестко настроены в МОК и ВАДА. Также теоретически можно пожаловаться на Томаса Баха в Совет по правам человека ООН. Однако перспективы добиться здесь чего-либо контрактного, крайне низки. Глава МОК уже сам контактировал с этой структурой во время кампании по ослаблению санкций. Но это не помешало Баху продлить бан на игровые виды спорта, на спортсменов из ЦСКА и «Динамо», а также ввести для представителей нашей страны политическую цензуру.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Зачем Олимпиада в нечеловеческих условиях?

Между тем, ряд российских спортивных деятелей сделали в отношении Олимпиады и МОК ряд жестких высказываний. Так глава федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что поездка нейтральных атлетов из России на Игры-2024 может быть сопряжена с политическими провокациями. «Украинская сторона это не пропустит, не сомневаюсь ни секунды, — приводит слова Титова РИА Новости. — При этом международные федерации полностью отказываются от любой поддержки и защиты этих спортсменов. МОК какие-то обязанности на себя берет, но тоже не очень внятные».

«Понимаю, как важно для спортсмена участие в Олимпийских играх, это высшая цель. Но рассуждение о том, что мы могли бы легко поехать, это безответственно, — отверг Титов критику, что у российских гимнастов был шанс выступить в столице Франции. — Мэр Парижа заявляет, что российским спортсменам во Франции будут не рады, что еще говорить? Это такое французское гостеприимство? Это гостеприимство к тем людям, которые, несмотря на все ограничения, решили поехать и попытать свое спортивное счастье?».

«Когда президент Франции открыто заявляет, что Россия — наш враг, когда мэр Парижа говорит, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то о чем тут говорить? — поддержал коллегу в разговоре с ТАСС глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. — Как раньше [в США] были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен». Такое в истории уже было, сейчас то же самое: на церемонию открытия идти запрещают, накладывают массу других ограничений».

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«Если спортсмен действительно хочет поехать на Олимпийские игры, потому что, быть может, они в его жизни будут единственными, то надо ехать только с шансами на медаль, — отметил Титов. — Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе Олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?».

«Нашим гражданам, планирующим поездку во Францию в период Олимпиады, надо учитывать ряд обстоятельств, которые могут создать затруднения для их пребывания на французской территории, — подтвердил опасения в разговоре с ТАСС глава консульского департамента МИД России Алексей Климов. — Нынешние французские власти проводят в целом недружественный к нашей стране курс, а французские СМИ глубоко поражены агрессивной русофобией, что не может не сказываться негативно на общей атмосфере во Франции в отношении России и ее граждан».

Михаил Дегтярев
МОК
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