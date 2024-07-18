Белорусы опередили Россию на Олимпиаде. Игры начнутся при счете 16:15

У нейтралов из Белоруссии — небольшое численное превосходство над нейтралами из России.

Обнародованы окончательные заявки российских и белорусских нейтралов на Игры-2024 в Париже. Новые претензии к десяти из них еще раз обсудят на заседании исполкома МОК 20 июля. Но списки не меняются уже неделю — с 13 июля, и вряд ли здесь будут еще какие-то сюрпризы. Так что пока главный итог кампании по допуску и связанных с ней событий — если не случится травм, то представителей Белоруссии на Олимпиаде будет больше, чем атлетов из России. После того как наши федерации по дзюдо и спортивной борьбе из-за конфликтов с комиссией МОК по допуску отказались заполнять 13 квот, в российском списке 15 спортсменов, а в белорусском — 16 (при отказе от 5 квот).

Помимо атлетов с российским паспортом на Играх выступит более 60 наших бывших соотечественников — тех, кто родился в нашей стране или выступал за отечественную сборную, но сейчас по разным причинам оказался в рядах иностранной делегации. Что касается собственно россиян, которые все-таки пробились в Париж, то отношение к ним в России разное. Тем не менее в ближайшее время 15 наших спортсменов будут на виду, и самое время вспомнить, как именно они пробились на соревнования, где им, кажется, совершенно не рады.

Даниил Медведев

Вид спорта: теннис

Возраст: 28 лет

Место рождения: Москва

Место жительства/тренировок: Монте-Карло (Монако)

Как попал на Олимпиаду: по рейтингу как лидер национального мужского рейтинга и пятая ракетка мира.

Роман Сафиуллин

Вид спорта: теннис

Возраст: 26 лет

Место рождения: Подольск (Московская область)

Место жительства/тренировок: Подольск, также тренировался в Праге (Чехия) в академии Бриля.

Как попал на Олимпиаду: по рейтингу как четвертая ракетка России и 43-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Павел Котов

Вид спорта: теннис

Возраст: 25 лет

Место рождения: Москва

Место жительства/тренировок: Подольск, также тренировался в Праге (Чехия) в академии Бриля и в Белграде (Сербия) в Supreme Tennis Academy

Как попал на Олимпиаду: как пятая ракетка России и 51-ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года) после отказов соотечественников с более высоким рейтингом — Андрея Рублева и Карена Хачанова.

Екатерина Александрова. Фото Global Look Press

Екатерина Александрова

Вид спорта: теннис

Возраст: 29 лет

Место рождения: Челябинск

Место жительства/тренировок: Прага (Чехия)

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как третья ракетка России и 16-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Мирра Андреева

Вид спорта: теннис

Возраст: 17 лет

Место рождения: Красноярск

Место жительства/тренировок: Канны (Франция)

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как четвертая ракетка России и 23-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года).

Диана Шнайдер

Вид спорта: теннис

Возраст: 20 лет

Место рождения: Жигулевск (Самарская область)

Место жительства/тренировок: Москва, тренировалась также в Чапел-Хилле (Северная Каролина, США)

Как попала на Олимпиаду: по рейтингу как 9-я ракетка России и 48-я ракетка мира (по состоянию на 10 июня 2024 года) после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анны Калинской, Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой.

Елена Веснина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Елена Веснина

Вид спорта: теннис

Возраст: 37 лет

Место рождения: Львов (Украина), начинала карьеру в Сочи

Место жительства/тренировок: Московская область

Как попала на Олимпиаду: как олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде после отказа Веры Звонаревой.

Захар Петров

Вид спорта: гребля на каноэ

Возраст: 19 лет

Место рождения: Касимовский район Рязанской области

Место жительства/тренировок: Касимов (Рязанская область)

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) занял первое место в финале каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров, выполнив условия отбора.

Алексей Коровашков

Вид спорта: гребля на каноэ

Возраст: 32 года

Место рождения: Степногорск (Украина), начал карьеру в Бендерах (Молдавия)

Место жительства/тренировок: Бронницы (Московская область), также выступал за Алтайский и Приморский края

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) вместе с Иваном Штылем в финале каноэ-двоек победил на дистанции 500 м, выполнив условия отбора. Штыль не допущен до Олимпиады комиссией МОК, однако Алексей решил создать экипаж с Захаром Петровым, несмотря на огромные технические трудности.

Олеся Ромасенко

Вид спорта: гребля на каноэ

Возраст: 32 года

Место рождения: Краснодар

Место жительства/тренировок: Краснодар

Как попала на Олимпиаду: в мае 2024 года на европейском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) заняла третье место в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и не выполнила условия отбора. Однако затем польская каноистка Дорота Боровска была отстранена из-за допинга, и ее квота перешла Олесе.

Тамара Дронова. Фото Global Look Press

Тамара Дронова

Вид спорта: велошоссе

Возраст: 30 лет

Место рождения: Краснозаводск (Московская область)

Место жительства/тренировок: Москва, ранее выступала за Тульскую область, сейчас представляет команду Roland (Швейцария), спортивным директором которой является россиянин Сергей Климов.

Как попала на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU, так как общее место нашей женской команды давало две квоты, а у Тамары было самое высокое место из всех гонщиц с российским паспортом.

Алена Иванченко

Вид спорта: велошоссе

Возраст: 20 лет

Место рождения: Великий Новгород

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург, выступает за команду UAE Team ADQ (ОАЭ)

Как попала на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU, так как общее место нашей женской команды давало две квоты, а у Тамары — второе место из всех гонщиц с российским паспортом.

Глеб Сырица

Вид спорта: велошоссе

Возраст: 24 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург, выступает за команду Astana (Казахстан), ранее выступал за Catalunya-Barcelona (Испания).

Как попал на Олимпиаду: благодаря своему рейтингу ICU после того, как первый номер среди российских велошоссейников Александр Власов отказался воспользоваться единственной российской квотой.

Анжела Бладцева

Вид спорта: прыжки на батуте

Возраст: 18 лет (19 исполняется 23 июля 2024 года)

Место рождения: Санкт-Петербург

Место жительства/тренировок: Санкт-Петербург

Как попала на Олимпиаду: в феврале 2024 года завоевала для России олимпийскую квоту, заняв второе место на этапе Кубка мира в Баку. На эту лицензию также претендовала Яна Лебедева, но ее заявка была отклонена комиссией МОК.

Евгений Сомов. Фото Соцсети

Евгений Сомов

Вид спорта: плавание

Возраст: 25 лет

Место рождения: Санкт-Петербург

Место жительства/тренировок: Окленд (Калифорния, США)

Как попал на Олимпиаду: в мае 2024 года на соревнованиях в США, еще не имея нейтрального статуса, выполнил олимпийский норматив на дистанции 100 метров брассом. В июне получил нейтральный статус напрямую в World Aquatics, не контактируя со Всероссийской федерацией плавания.

Заявка нейтралов из Белоруссии

Греко-римская борьба: Абубакар Хаслаханов

Велошоссе: Анна Терех

Академическая гребля: Евгений Золотой, Татьяна Климович

Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина

Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Анна Змушко

Прыжки на батуте: Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович

Пулевая стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова

Тхэквондо: Георгий Гурциев

Тяжелая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.

Велошоссе: Александр Власов.

Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев.

Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова.

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.

Гольф: Наталия Гусева.

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.

Прыжки на батуте: Яна Лебедева.

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан.

Гребля на каноэ: Иван Штыль.

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.

Теннис: Вероника Кудерметова.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Россияне в сборных других стран

Австралия

Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика), Дарья Сэвилл (теннис)

Азербайджан

Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев (дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба).

Албания

Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба).

Бахрейн

Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба).

Болгария

Магомед Рамазанов (борьба).

Венгрия

Исмаил Мусукаев (борьба).

Германия

Дарья Варфоломеева (художественная гимнастика).

Греция

Даурен Куруглиев (борьба).

Дания

Турпал-Али Бисултанов (борьба).

Израиль

Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт).

Испания

Алиса Ожогина (синхронное плавание), Полина Березина (художественная гимнастика).

Полина Березина. Фото Global Look Press

Италия

Екатерина Антропова (волейбол).

Казахстан

Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (все — теннис), Юсуп Батырмурзаев (борьба)

Кипр

Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика).

Киргизия

Сардана Трофимова (легкая атлетика), Айаал Лазарев (борьба).

Ливан

Карамноб Сагаипов (дзюдо).

Молдавия

Сергей Маргиев, Залина Петривская (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт).

ОАЭ

Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо).

Северная Македония

Владимир Егоров (борьба).

Сербия

Вахид Аббасов (бокс), Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба).

Словакия

Таймураз Салказанов (борьба).

Екатерина Веднеева. Фото Global Look Press

Словения

Екатерина Веденеева (художественная гимнастика).

Таджикистан

Виктор Рассадин (борьба).

Узбекистан

Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов, Разамбек Жамалов (все — борьба).

Украина

Максим Таловеров (футбол), Елена Кривицкая (фехтование), Елена Костевич (пулевая стрельба)

Франция

Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис).

Хорватия

Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло).

Чехия

Соня Артамонова (спортивная гимнастика), Артур Омаров (борьба).