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Париж-2024

Сегодня, 20:25

Спортсменов из России и Белоруссии допустили до церемонии закрытия Игр. На открытии их не было

Спортсменам из России разрешили принять участие в церемонии закрытия Олимпиады
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Церемония открытия Олимпиады в Париже.
Фото Global Look Press
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Правда, из Парижа уже уехали все представители РФ.

Вечером 11 августа состоится церемония закрытия Олимпиады в Париже. Шоу традиционно будет сопровождаться шествием всех спортсменов, участвовавших в Играх. В субботу, 10 августа, утром Международный олимпийский комитет объявил о допуске к мероприятию нейтральных атлетов из России и Белоруссии: «Исполнительный комитет МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже 2024 года. Решение Исполнительного комитета МОК было принято на основании того, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе, а также на основе общего поведения и соблюдения принципов участия спортсменами AIN во время Игр. Флага AIN не будет», — говорится в заявлении.

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В Олимпиаде в Париже участвовали 32 атлета из РФ и Белоруссии. Самыми успешными среди россиян оказались теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, завоевавшие серебро женского парного турнира. Захар Петров стал четвертым в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров и немного не добрался до медали.

Несмотря на разрешение, никто из россиян не будет присутствовать на церемонии закрытия. По информации ТАСС, все они уже покинули столицу Франции — об этом агентство узнало в федерациях видов спорта, атлеты которых участвовали в Олимпиаде.

Захар Петров и&nbsp;Алексей Коровашков заняли четвертое место на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже.

Белорусы завоевали четыре награды: в прыжках на батуте золото взял Иван Литвинович, серебро — Виолетта Бордиловская; в академической гребле вторым стал Евгений Золотой, Евгений Тихонцов выиграл бронзу турнира тяжелоатлетов в весе до 102 килограммов.

Для участия в Олимпиаде спортсмены из России и Белоруссии проходили специальную комиссию МОК, которая определяла, можно ли допустить тех или иных атлетов к Играм. В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет отстранил Россию. Нейтральным атлетам было запрещено участвовать в церемонии открытия.

Билли Айлиш, Снуп Догг, Red Hot Chili Peppers. Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады? Это затравка перед следующими Играми

Закрытие Игр состоится 11 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. В шоу, которое состоится на стадионе «Стад де Франс», ожидается участие Билли Айлиш, Снуп Догга, Red Hot Chili Peppers, Тома Круза, Phoenix, Air и других селебрити. Также на мероприятии произойдет традиционная передача олимпийского флага хозяевам следующих Игр. В 2028-м они пройдут в Лос-Анджелесе.

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