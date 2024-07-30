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Париж-2024

Сегодня, 16:30

На Олимпиаде вспышка ковида. Заражены несколько спортсменов, но организаторы не бьют тревогу

Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Пловец Адам Пити
Адам Пити.
Фото Reuters
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Британский пловец участвовал в финале, вероятно, уже будучи больным.

На Олимпийских играх в Париже несколько спортсменов заразились коронавирусом. При этом организаторы не видят в этом массовой угрозы и пока не планируют предпринимать каких-либо жестких мер безопасности.

Будут тренироваться вместе с остальными

Массовые заболевания спортсменов ковидом произошли во время велогонки «Тур де Франс», которая проходила с 29 июня по 21 июля. Из-за Олимпиады веломногодневка впервые в истории проехала мимо Парижа — обычно там проходит финальный этап с финишем на Елисейских полях. Поэтому гонка вряд ли повлияла на заболевание коронавирусом олимпийских спортсменов.

«Нет, массового риска заражения нет, — проанализировал министр здравоохранения Фредерик Валлету. — Covid-19 уже здесь. Мы увидели небольшой пик, далекий от 2020-2022 годов. Небольшое усиление в конце мая — начале июня, а затем замедление».

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При этом количество спортсменов на Олимпиаде, подхвативших коронавирус, постепенно увеличивается. Во вторник 23 июля в женской сборной Австралии по водному поло было выявлено два заражения ковидом, а уже на следующий день болезнь подхватили еще три спортсменки. Однако это не стало весомой причиной, чтобы изолировать заболевших: руководители команды заявили, что если девушки будут чувствовать себя хорошо, то будут тренироваться вместе с остальными.

«Если эти пять спортсменов чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы тренироваться, они будут, — рассказала Анну Мирес, глава австралийской делегации. — Могу подтвердить, что вся команда по водному поло прошла тестирование».

Пловчиха Лани Паллистер
Лани Паллистер.
Фото Getty Images

Заразный спортсмен в бассейне

Практически одновременно с объявлением о заболевших в сборной Австралии с похожим анонсом вышли бельгийцы. Олимпийский комитет Бельгии сообщил газете Het Laatste Nieuws о нескольких положительных тестах на ковид, но не сообщил точное количество заболевших и виды спорта, в которых выступают эти атлеты.

«Мы не хотим рисковать, — поделился врач сборной Бельгии Йохан Беллеманс. — У нас есть несколько спортсменов, которых мы пока не допустили до Олимпиады, поскольку они должны сначала предоставить отрицательный тест. На данный момент еще есть пространство для маневра. Также есть все индикаторы для распространения вируса в олимпийской деревне».

Уже после официального открытия Игр о заболевании коронавирусом сообщили британский пловец Адам Пити и австралийская пловчиха Лани Паллистер. Пити завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом и уже на следующий день объявил о проблемах с ковидом. Причем Адам почувствовал себя плохо еще утром перед заплывом, но проигнорировал симптомы ради участия в олимпийском финале.

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Халатность британца могла повлечь заболевание других спортсменов, с которыми он вместе находился в бассейне. Но на Олимпиаде в Париже нет никаких правил по сдерживанию ковида, поэтому санкции к Пити применить невозможно.

Паллистер снялась с заплыва на 1500 метров вольным стилем, после того как почувствовала недомогание утром 30 июля. Далее девушка сдала тест на ковид, который оказался положительным. Все, что рекомендует французская служба здравоохранения — ношение масок в случае появления симптомов. «Для защиты от респираторной инфекции и ее осложнений и ограничения риска передачи», — говорится в обращении организации.

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