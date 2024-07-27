В Баку считают, что телеканал France 2 продемонстрировал политическую предвзятость, нарушив олимпийские принципы.

Представители Азербайджана готовят жалобу в Международный олимпийский комитет из-за комментариев ведущего телеканала France 2 Лорана Делаусса во время трансляции парада олимпийских команд на открытии Игр в Париже. По мнению азербайджанских СМИ, комментатор канала, который является частью государственного конгломерата France TV и назначен главным вещателем Игр во Франции, озвучил в эфире «провокационные мысли», касающиеся Нагорного Карабаха и событий, которые в последнее время произошли вокруг этого региона. В Баку считают, что у французов нет морального права давать такого рода оценки.

Исторически близкая сердцу французов страна

Франция — это страна с одной из самых больших в мире армянских диаспор. Основная масса представителей этого народа прибыла на французскую территорию в начале XX века, спасаясь от преследования в Османской империи. Сейчас в Пятой республике около миллиона граждан армянского происхождения. Большинство из них ассимилировалось, но помнит о своих корнях и требует от французского правительства поддерживать особые отношения с их исторической родиной. Например, в 2012 году парламент Франции принял закон об уголовном наказании за отрицание геноцида армян. Во внешней политике французы тоже всегда на стороне Армении.

В общем, никто во Франции не удивился, когда во время появления лодки с армянской командой на церемонии открытия Олимпиады ведущий канала France 2 не смог скрыть свою симпатию, объявив в эфире: «Наши армянские друзья, исторически близкая сердцу французов страна». И добавил: «Прошлый год ознаменовался для армянского народа трауром и падением Нагорного Карабаха, попавшего в руки азербайджанской армии». А в момент появления на телеэкранах азербайджанской команды Лоран Делаусс представил эту страну как «кавказскую республику, находящуюся в территориальном конфликте с Арменией». Естественно, такой контекст вызвал гнев у представителей Азербайджана.

«Исторически Олимпийские игры всегда призывали к миру и прекращению войн. Однако французский телеканал продемонстрировал политическую предвзятость, нарушив олимпийские принципы. Возникает вопрос: почему при проходе французской команды не поднимаются темы колониализма и империализма? Не вспоминаются все страдания, которые Париж причинял другим народам на протяжении веков? — говорится в статье в издании Oxu.Az. — Не исключено, что теперь Азербайджан обратится в Международный олимпийский комитет. Кроме того, МИД нашей страны может направить ноту протеста в МИД Франции, а также французскому послу в Баку».

Фото Reuters

Елисейский дворец проявил неуважение

Тема Нагорного Карабаха — крайне болезненная для Армении и Азербайджана. На протяжении 30 лет на этой территории существовала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, которую контролировало армянское население региона. Однако с 2020 по 2023 год Азербайджан при помощи своей армии вернул контроль над спорными землями, которые входили в его состав при Советском Союзе. Для Армении такой поворот стал колоссальным ударом и привел к существенным изменениям во внешней политике (в частности — в отношениях с Россией, которая выступала гарантом стабильности в регионе). Франция в этом конфликте традиционно на стороне армян.

«Французское правительство и телевидение, ведущее подобную пропаганду, готовят почву для беспорядков между азербайджанскими и армянскими спортсменами и болельщиками, — говорится в статье Oxu.Az, посвященной скандальным высказываниям на канале France 2. — Прошло 88 лет со дня проведения Олимпиады Гитлером в 1936 году. Хотя мир изменился с точки зрения времени, истории и других начинаний, Франция Макрона все еще живет с реакционным мышлением. Елисейский дворец проявил неуважение, которое Третий Рейх не проявлял к своим гостям».

Фото Reuters

В спорте между азербайджанскими и армянскими спортсменами постоянно возникают трения. Представители этих стран стараются не встречаться друг с другом на стадионах, не пожимать руки и не делать совместные фото. Армянские спортсмены обычно бойкотируют соревнования в Азербайджане и наоборот. В прошлом году на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване во время парада участников один из зрителей отобрал флаг Азербайджана у девушки-хостес, поджег его и унес со сцены. После этого азербайджанская делегация в знак протеста покинула турнир. Очевидно, что и в Париже инциденты со спортсменами из этих стран более чем вероятны.

Ранее стало известно, что представители Южной Кореи попросили о встрече с главой МОК, после того как их страну на церемонии открытия Игр-2024 представили как КНДР. Кроме того, во время той же церемонии алжирская делегация бросила в Сену розы в память о жертвах демонстрации в поддержку независимости этой страны от Франции, состоявшейся в Париже 17 октября 1961 года. В результате разгона этой акции парижская полиция убила от 70 до 200 человек, а тела погибших сбросила в Сену. Еще около 12 тысяч человек арестовали. События 17 октября теперь вспоминают как «Парижскую резню». Кроме того, алжирская делегация на церемонии открытия Олимпиады-2024 показала на своей лодке флаг Палестины — в знак арабской солидарности в конфликте с Израилем.