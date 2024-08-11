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Париж-2024

Сегодня, 16:30

Маскот за 800 евро и зимняя шапка. Удивительные находки в официальном магазине Олимпиады

Маскот Олимпиады продается за 800 евро в Париже
Дарья Исаева
Фотокорреспондент
Оригинальные товары в фан-шопе Игр в Париже
Оригинальные товары в фан-шопе Игр в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фотокор «СЭ» Дарья Исаева отправилась в главный фан-шоп Игр в Париже.

Самый большой магазин атрибутики Олимпийских игр в Париже находится на Елисейских Полях. Очередь, хоть и кажется длинной, на самом деле достаточно быстро двигается. Десяти минут оказалось достаточно, чтобы попасть внутрь.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Популярностью пользуются футболки с минималистичным дизайном и без ярких деталей. 30 евро — и вы уже экипированный болельщик в официальной футболке неплохого качества. Худи обойдется подороже — в 65 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Красный плюшевый колпачок адекватного размера, олицетворяющий свободу, может стать вашим за 35 евро. Самые маленькие в «семье» талисманов «братья» продаются за 15 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Увезти с собой можно и брендированную чашку. Вспоминать моменты Олимпиады с теплым чаем в фирменной кружке стоит не так уж и дорого — 15 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Людей в магазине очень много. Иногда, чтобы пройти к вещи, которая пришлась по душе, нужно подождать несколько минут, пока не освободится пространство.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из необычных лотов можно увидеть крем от загара стоимостью 6 евро и с защитой от солнца 50+.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дизайнеры олимпийской атрибутики порадовали игривыми сюжетами на сувенирных футболках. Маскот Игр изображает Мону Лизу, играет диджей-сет на Триумфальной арке и занимается другими занятными делами. Стоят такие футболки по 30 евро за штуку.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Особое внимание уделили паралимпийской истории. Есть целая линия, посвященная особенным атлетам, с участием того же талисмана Олимпиады. Цена футболки — 30 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даже плюшевый маскот бывает паралимпийцем. Колпачок с пластиковым протезом обойдется в 45 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спасаться от беспощадного парижского солнца предлагают в олимпийской панамке за 30 евро.

А если вы хотите щеголять в настоящем французском берете, то олимпийский магазин к вашим услугам. За 30 евро приедете домой почти французом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игры сейчас идут летние, но вы будете их помнить даже зимой, если купите олимпийскую шапку «Париж-2024» за 30 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ассортименте можно встретить даже зимний шар за 15 евро, где Париж окутывает снег из блесток. Хотя Игры-2024 вроде бы летние.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но если возвращаться к теплому времени года, то к месту придутся резиновые сандалии с талисманом Игр за 25 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В продаже есть несколько видов рюкзаков и спортивных сумок. Самый просто рюкзак без внешних карманов обойдется в 60 евро. Версия посерьезнее стоит уже 70 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плюшевая шапка-маскот стоит 40 евро, но, судя по виду некоторых покупателей, удовольствия приносит на все 100.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Один из самых дорогих товаров — олимпийская подвеска Pandora из серебра за 90 евро. Также можно приобрести браслет и подвески этого бренда с олимпийскими сюжетами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще один бренд, который напрямую сотрудничает с олимпийским магазином, — часы Swatch — 130 евро.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Совершенно бесплатно можно сфотографироваться с олимпийским факелом, если будет терпение отстоять небольшую очередь.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самый дорогой товар олимпийского магазина — маскот размером с маленького человека и стоимостью 800 евро. Но за объятия плюшевого гиганта денег не берут!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олимпиада
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