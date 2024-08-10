Глава МОК уверен, что Игры-2024 объединили конфликтующие страны.

Глава МОК Томас Бах, стараясь выкрутиться из конфликтных ситуаций и преподнести Олимпиаду в Париже в хорошем свете, под конец соревнований начал использовать очень странные сравнения, после которых к немцу возникает все больше вопросов. Так, по мнению чиновника, дождь (!) во время церемонии открытия ярко останется в памяти болельщиков и только «усилит Игры и их оценку как весьма успешного события».

Не следует искать мелочи

«Думаю, что Олимпиада в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в них... Нам не следует заглядывать, чтобы найти какую-то мелочь здесь или там, которая могла бы подорвать наше полностью позитивное мнение о данном событии», — приводит ТАСС слова Баха.

Позиция действительно очень удобная. Ведь значительно проще не видеть проблем, чем своевременно их решать. В частности, перенести соревнования из грязной Сены, чтобы не заражать спортсменов кишечной палочкой, или обеспечить атлетов кондиционерами в номерах и хорошей едой.

Не стал замечать чиновник и такую «мелочь», как критику церемонии открытия со стороны Ватикана. В заявлении пресс-службы католической церкви, опубликованном на прошлой неделе, отмечается, что «на престижном событии, объединяющем общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения».

«Я не получал заявление Ватикана. Но я думаю, когда вы привлекаете такое внимание по всему миру, трудно ожидать, что никто не будет реагировать. Мы воспринимаем это как обратную сторону успеха», — цитирует Баха РИА «Новости».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Мечты воплотились в жизнь

Также президент МОК вновь заговорил о единении людей на Играх. По его мнению, атлетам удалось сохранить мир в Олимпийской деревне. При этом чиновник забыл уточнить, что сборные России и Белоруссии, по сути, пропустили праздник спорта, поскольку от двух стран суммарно в Париже выступил всего 31 человек.

«В сложное и противоречивое геополитическое время нам пришлось столкнуться со многими взлетами и падениями. И нам пришлось выслушивать критику со многих сторон, и в большинстве случаев с обеих сторон из стран, вовлеченных в войны или конфликты. И мы должны были преодолевать все эти разногласия и конфликты, попытки перетянуть нас на ту или иную сторону в политических вопросах.

Мечты воплотились в жизнь, потому что спортсмены сражались на спортивных площадках друг с другом, но в то же время они жили в Олимпийской деревне. Все мы жили в мире. И они жили в мире в этой Олимпийской деревне, несмотря на то, что некоторые из их родных стран находятся в состоянии войны или вооруженных конфликтов друг с другом. Мы надеемся, что культура мира, которую создает эта Олимпиада, вдохновит людей», — сказал Бах.

Увы, после высказываний олимпийского лидера все больше создается впечатление, что он живет в какой-то своей параллельной реальности и посещает другие соревнования в Париже.