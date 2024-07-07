Японских спортсменов защитят на Олимпиаде от непристойных фото. Для них создали антисекс-форму, поглощающую инфракрасный свет

Никаких рентгеновских снимков от маньяков во время Игры в Париже.

Олимпиада — это полигон для новых технологий. Современные проблемы требуют современных решений, и японские инженеры решили всерьез взяться за вопрос сексуализации спортсменок. Технологии передовых мобильных камер, в том числе в мобильных телефонах, позволяют словно «раздевать» людей, выкладывая затем их фотографии в Интернет.

В Японии проблема носит массовый характер, поэтому японский поставщик спортивной одежды Mizuno разработал линейку для женских команд по волейболу, легкой атлетике и настольному теннису с передовыми технологиями. Специальная ткань должна поглощать свет в инфракрасном диапазоне, что, по идее, должно защитить от непристойных материалов, которые затем выкладывают в Сети.

Японские гимнастки на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Фото Getty Images

Борьба с фотоманьяками при помощи передовых технологий

Женская спортивная форма — предмет серьезных общественных дискуссий. Баланс между сексуализацией и удобством спортсменок пытаются найти не первый год, однако японцы подсветили не самую очевидную проблему — рентгеновскую съемку. Оказывается, сегодня «раздеть» человека можно без специализированной техники. Достаточно среднего уровня смартфона. Он оснащен датчиком глубины с возможностью захвата инфракрасного диапазона. Этот датчик хоть и не идентичен рентгеновским лучам, но все же позволяет просматривать изображение сквозь тонкие материалы — такие как женский купальник. Кроме того, практически к любому смартфону можно подключить камеру-тепловизор. Они компактны и практически незаметны, при этом даже в потребительском секторе степень развития технологий поражает. Не становится помехой даже низкая освещенность — тут в дело вступают камеры с режимом ночного видения.

Случаи пока единичные, но пугать от этого меньше не стали. Яркий пример — гимнастка Айри Хатакеаяма, которая представляла Японию на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Рио-2016. Спустя некоторое время после выступления Хатакеяма обнаружила свои непристойные фотографии в сети. Они были сняты во время соревнований, при этом что девушка на тот момент была несовершеннолетней. В самой Японии фотографировать без журналистской аккредитации на турнирах по художественной гимнастике нельзя еще с 2004 года. При подготовке к Олимпиаде 2020 оргкомитет токийских Игр активизировал усилия по противодействию нежелательным фотографиям во время спортивных состязаний. В 2021 году власти столицы арестовали мужчину, снимавшего через инфракрасную камеру волейбол, еще через год попался особый «фанат» легкой атлетики.

Новая форма японских спортсменов. Фото Mizuno

Женщины отказываются от облегающей одежды

Нюансы борьбы за права женщин на частную жизнь отразились даже на японском рынке смартфонов. При покупке телефона, выпущенного для рынка Страны восходящего солнца, вы получите не отключаемый программным способом звук затвора камеры — для того чтобы окружающие понимали, что вы делаете снимок. Однако у оргкомитета Олимпиады в Париже и так хватает проблем, чтобы заниматься еще и ловлей фотоманьяков.

Поэтому производитель спортивной экипировки Mizuno совместно с техногигантами Sumitomo Metal Mining и Kyodo Printing разработали униформу, которая блокирует любой луч света в инфракрасном диапазоне. Материал, из которого сшита эта одежда, не позволяет проникнуть внутрь экипировки спортсменов, защищая от несанкционированного «доступа» различных неадекватов к телам атлеток. Первые эксперименты обнадеживают. К примеру, на рекламных снимках, которыми поделился производитель, напечатанная черная буква С под слоем передовой новой ткани практически не видна при попытке сделать инфракрасное фото.

Дальше все упирается в то, насколько толстой может быть эта ткань. Несколько слоев нового светопоглощающего материала давали бы больше гарантий безопасности, но здесь спортсмены выражают обеспокоенность касательно удобства. Олимпиада в Париже пройдет в условиях жары, а в униформе девушкам еще предстоит и активно двигаться, а значит — потеть. Впрочем, тестировавшая первый комплект 25-летняя бегунья Мэй Кодама осталась довольна своим экземпляром и отметила, что одежда вышла более удобной, чем она думала изначально.

Айко Сугихара. Фото Global Look Press

Компания и дальше будет стремиться искать баланс между профессиональными требованиями к спортивной форме и охраной частной жизни девушек. Параллельно развивается движение за отмену откровенной формы в ряде видов спорта. К примеру, гимнастка Айко Сугихара устала от огромного количества непристойного контента в социальных сетях и основала собственную компанию по производству купальников, закрывающих большую часть тела.

Все чаще звезды спорта также делают выбор в пользу шорт и брюк, отказываясь от облегающей тело одежды. Только вот не во всех дисциплинах разрешают подобные «вольности». К примеру, скандалом несколько лет назад закончилась попытка норвежских гандболисток выйти на песочный корт в шортах вместо привычного бикини. Правилами пляжного гандбола форма строго оговорена, и девушек оштрафовали, вызвав негодование феминистического сообщества. Так что инициатива по внедрению специальной формы, поглощающей инфракрасный свет, придется ко времени и месту. Только вот одной только новой технологией ткани проблему не искоренить.