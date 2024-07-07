В Европу пришла знойная жара. Олимпиада-2024 будет самой жаркой за всю историю летних Игр

Как погода повлияет на Игры в Париже?

Все, кто хотел отправиться в отпуск в теплые страны этим летом, имеют возможность прилично сэкономить. Нет большого резона лететь в Турцию или Египет — для того чтобы принять солнечную ванну, достаточно доехать до дачного участка. Европа переживает климатическую аномалию, и Россия в ее эпицентре. Несколько крупных городов на этой неделе отчитались о рекордных температурных показателях. Только вот не для всех солнце — благо. Жара — источник куда больших рисков, чем даже заморозки. В том числе и для соревнований. И, глядя на прогноз погоды во время Олимпиады в Париже, становится тревожно.

Аномально жаркое лето ставит под угрозу проведение многих стартов

Температурные лимиты есть в регламенте практически каждого вида спорта, если состязание проходит на открытом воздухе. Лыжи, биатлон, футбол или хоккей с мячом в сильный «минус» никто не разрешит, поскольку это будет связано с прямыми рисками здоровью как самих спортсменов, так и обслуживающего турнир персонала. Однако куда реже в новостные сводки попадают заголовки о переносе стартов из-за сильной жары. Хотя риски для человека под палящим солнцем едва ли не большие, чем от стужи. Историй, как в знойные дни умирали марафонцы, велосипедисты или футболисты, — масса. Последний случился буквально на днях — матч чемпионата Египта по футболу унес жизнь 32-летнего нападающего Ахмеда Рефаата. В Каире уверенно за 40, и сердце Рефаата под нагрузками не выдержало.

Часто жара забирает не готовых к предельным испытаниям спортсменов-любителей. В категории риска здесь популярные в последнее время марафонские забеги для всех желающих. Солнечный удар и обезвоживание на фоне работающего на пределе своих возможностей организма становится причиной летального исхода. Текущее лето крайне опасно, поскольку метеорологи называют его самым теплым для Европы как минимум за XXI век. К примеру, в Казани и Чебоксарах в четверг установили новый температурный рекорд для июля. В столице Чувашии столбики термометра показывали под солнцем плюс 37. На этом фоне было тревожно за участников Кубка России по легкой атлетике, ведь в программе есть и бег на длинные дистанции, и спортивная ходьба.

Фото Global Look Press

Беспокойно и за здоровье олимпийцев. Последний отчет метеорологов сулит рекордно теплый для столицы Франции август. По данным New York Times, температура будет в среднем примерно на 12 градусов выше, чем в 1924 году, когда в Париже в последний раз проводились Олимпийские игры. Спортсменам рекомендуется изменить свою подготовку с учетом погодных обстоятельств. И это при том, что жара для летней Олимпиады отнюдь не новость. Игры в Токио в 2021-м были самыми жаркими с 1952 года. Ежедневная температура составляла от 30 до 35 градусов Цельсия. Марафонский забег пришлось перенести на север страны в Саппоро, чтобы избежать экстремальных температур. Жаркими выдались и Игры 2004 года в Афинах. Сразу несколько спортсменов были госпитализированы, из-за чего забеги откладывали на вечер.

Олимпиада-2008 в Пекине, Сидней-2000, Атланта-1996, Сеул-1988, Мюнхен-1972, Мехико-1968, Рим-1960... Проще перечислить, на каких летних Играх не жаловались на жаркую погоду, чем вспоминать все соревнования, где были жалобы на перегрев. Особняком, конечно, стоит Мельбурн-1952 — до сих пор непонятно, кому могло прийти в голову проводить Олимпиаду в Австралии в декабре, когда жара доходит до своих пиковых температур. И все же Игры-2024 в Париже будут проводиться в условиях более сложных, чем легендарный «забег смерти» из 1959 года, когда к финишу матчевой встречи СССР и США добрались только два атлета. При этом у властей Франции перед Олимпиадой и так много других проблем, начиная от бесконечной саги с заплывом в Сене и заканчивая разгоревшимся политическим кризисом. Да и что они могут сделать с солнцем?

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Готовиться к парижской жаре стоит уже во время домашних сборов

Сценарии, при которых негативное влияние жары на соревнования можно если не предотвратить, то хотя бы снизить угрозы. Первый и самый логичный путь — расписание. Все виды спорта повышенного риска, а именно забеги на длинные дистанции, велошоссе, теннис и командные виды спорта на открытых площадках должны быть перенесены либо на раннее утро, либо на поздний вечер. Главное — избежать палящего полуденного солнца. Полностью расставить сетку турнира таким образом не получится, но стоит хотя бы попытаться внести коррективы в расписание. Второй момент — логистика и сопровождение атлетов. Перемещения спортсменов между объектами надо выстроить так, чтобы не образовывались толпы на открытом пространстве. А во время самих соревнований важно следить за количеством точек для воды.

Для тех же марафонцев в жару именно вода будет критически важным ресурсом. Большинство атлетов о питании в плюс 35 даже и не подумает, а без своевременного возмещения потраченной на забег влаги преодоление дистанции будет сопряжено уже с рисками для организма. Кроме того, и сами спортсмены должны придерживаться нескольких простых, но важных правил. Изменить свой пищевой рацион, отказаться от дополнительных нагрузок, тренировок в середине дня (особенно под солнцем), использовать косметологические средства защиты от солнца. Кроме того, глава медицинского штаба сборной Австралии советует спортсменам своей сборной перед Парижем две недели «термической тренировки». Условия во время занятий дома должны быть максимально приближены к тем, что будут в Париже. Организм человека быстро адаптируется. Так что, если заранее подготовить его к жаркому испытанию уже во Франции, тело будет воспринимать солнечное гостеприимство гораздо великодушнее.