Заплыв в отсутствие российских пловцов.

2 августа еще не наступило, но мы в Париже решили совершить фальстарт и искупаться. В Сене. Прямо в той самой, которая грязная и была непригодна для купания еще вчера, за день до старта триатлонистов.

На самом деле после споров вокруг Сены все последние месяцы заплыв в ней стал одной из моих главных целей на Олимпиаде. Если есть конфликтная тема, надо приложить максимум усилий, чтобы, простите, окунуться в нее, тему, с головой. Работа такая. Так что сделать это хотелось еще в первый день Олимпиады — но, к сожалению, прибыть мы смогли только 30 июля.

У вас будут проблемы

Собственно, окунулся. Пишу эти слова спустя два часа после заплыва — температура 36,8, волдыри не вскакивают, чуть болела голова, но это из-за 30-градусной жары и отсутствия кондиционеров в автобусах и метро. Притом что набиваются туда люди, как вещи в чемодан перед двухнедельной командировкой.

Сначала я хотел проплыть в той части Сены, которая максимально близка к месту действия триатлонистов, — у моста Александра III. Именно у этого места свои плавательные навыки демонстрировали французские политики, в том числе министр спорта Удеа-Кастера. Но, во-первых, вся территория вокруг триатлона была окружена несколькими рядами заборов, включая тот самый спуск. При этом и правда нельзя не восхититься атмосферой. Олимпийский чемпион выходит с огороженной территории — и моментально попадает в объятия простых болельщиков и прохожих. Дети играются с колесами от велосипедов, а рядом пробежку совершает местный парижанин. Парфэ, как тут говорят.

Во-вторых, я решил проконсультироваться по поводу заплыва с полицией — сюрреализм таков, что триатлонисты плавали на фоне табличек «Купаться запрещено».

А купаться теперь можно после триатлона? Логично, что да, — подхожу к жандармам.

— Нет, запрещено. Только спортсменам.

— То есть у меня будут проблемы, если я сейчас при вас прыгну?

— Будут проблемы, месье.

— Ну понятно.

— Это не я решаю.

— Эгалитэ у вас, смотрю.

Вот и поговорили.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вода прохладная, нечистоты не чувствуются

Поэтому для купания было выбрано укромное тихое местечко недалеко от нашего отеля еще ниже по течению (нечистот я собрал еще больше). Рядом с... Олимпийской деревней! Она располагается не в самом престижном пригороде Сен-Дени и скромнее токийской. Но флаги на фасадах и атмосфера интернационализма. Шел я в футболке с Джоковичем «Серб и молод», так что интернационализм очень кстати.

Редкие прохожие останавливались посмеяться, но спуск к воде сделан так резко, что его особо и не видно и туда не очень ходят люди. Ну как, некоторые ходят — пока осматривал место, нашел несколько будок, кресло, башмаки и бутылку Cronenbourg. Можете сами увидеть — обычные кусты.

На самом деле на фоне испепеляющей парижской жары при первом погружении в воду я почувствовал дикий кайф. Затем увидел торчащую из-под бетона трубу — из нее ничего не текло, но когда-то наверняка текло. Но было уже поздно. Течение действительно сильное, после пяти минут купания ноги подсвело. Но приятно. Вылезать только было трудно — никаких лесенок, не говоря уже о лежаках с коктейлями, мэрия не предусмотрела. Вообще она должна выслать мне официальное письмо с благодарностью. Такие пловцы-энтузиасты, как я, оправдывают вложение 1,4 миллиарда евро в очистку Сены. А к 2025 году на ее берегах обещают открыть три пляжа. Ну-ну.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как водичка?

И конечно, все равно мы наткнулись на жандармов. Они шли мимо на катере к концу моего 5-минутного заплыва. И были гораздо лояльнее.

— Ну как водичка, хорошая? — с улыбкой крикнули месье в черной форме.

Кстати, жарко им тут, бедным, в ней, постоянно подходят к распылителям воды и охлаждаются.

— Да ничего, хорошо, — проорал довольный я.

Обошлось без задержания — такой хайп с выбыванием корреспондента редакция «СЭ» уже бы не одобрила.

Ну а вызов с продолжением плавательный эстафеты, раз из россиян тут могут искупаться только журналисты, кидаю коллегам, работающим на Олимпиаде в Париже.