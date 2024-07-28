«Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию». Колонка Карякина об Олимпиаде

Авторская рубрика для «СЭ» вице-чемпиона мира по классическим шахматам Сергея Карякина.

Страна сейчас разделилась на два лагеря. Большинство, в чем я уверен на сто процентов, не хотели бы, чтобы наши спортсмены ехали в Париж в статусе безликих бомжей. Но есть люди, которые называли таких как я «ура-патриотами» и говорили, что спорт вне политики, соревноваться можно без флага и гимна. Более того, известные атлеты утверждали, что готовы стоять на пьедестале хоть под «КиШ», хоть под «Сектор Газа», а представлять страну можно и под стягом Хогвартса.

Мое категоричное мнение — на таких унизительных условиях от России в Париже не должно было быть ни одного представителя, и это принципиально. Я сам отказался от выступлений на международных турнирах, пока мне не вернут российский флаг и не будет искоренена любая дискриминация. И моя позиция очень тверда. Но я не буду болеть против Медведева и еще 14 представителей России. Правда, и сопереживать им тоже не стану. Это их личный выбор. К тому же многие из них давно уже не живут на Родине.

В этой колонке мне хотелось отдельно подчеркнуть тот факт, что очень странно проводить Игры в городе, где все спортивные мероприятия заканчиваются грандиозными скандалами. Стоит вспомнить футбольный чемпионат Европы-2016. Или финал Лиги чемпионов 2022 года.

Даже страшно представить, что выходцы с Ближнего Востока и Африки могут устроить гостям Парижа. Олимпиада еще не успела начаться, а уже многочисленные жалобы участников на кражи, нехватку еды, отсутствие кондиционеров, перебои в работе транспортной системы... Я уже промолчу, что случилось на футбольном матче Аргентина — Марокко. Все это затмило «потрясающее» открытие Игр.

Кстати, об открытии. Смешно наблюдать брызги восторгов от либералов, которые восхищаются этим действом. Можно спорить о красоте номеров и целесообразности решения устроить парад на Сене. Но нельзя отрицать, что организаторы просто плюнули в душу всем верующим христианам. И это самое страшное. Не буду описывать всю ту грязь, которая была представлена, но мне удалось почитать комментарии здравых людей, в том числе и на Западе, которые ужаснулись, увидев это. Религию трогать нельзя! Тем более столь диким образом.

Все это свидетельствует о деградации Игр, которую можно наблюдать с 2014 года. Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию (посмотрите еще раз открытие Олимпиады в Сочи). Как правильно сказал президент Венгрии Виктор Орбан: на Земле существуют только два вида людей — мужчины и женщины, а остальные сказочные существа могут отправляться на другие планеты. Это он озвучил про Венгрию, четко намекая, что в его стране не место тем, кто нес факел в Париже. Неудивительно, что почти все руководители Евросоюза осудили здравомыслящего политика.

Что сказать в итоге? Я не собираюсь смотреть эту Олимпиаду. Она мне, как и большинству россиян, судя по опросам, неинтересна. Рад, что Игры не показывают по федеральным каналам. И хорошо, что весь мир увидел, в какую бездну нас стараются целенаправленно затащить. И почему с этим нужно бороться.