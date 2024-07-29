Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024

Влюбленные порой выступают за сборные разных стран и в разных видах спорта, но это не мешает их отношениям.

Про Париж часто говорят как про город любви или лучшее место на планете, чтобы сделать предложение руки и сердца. Так что неудивительно, что романтике отдельное внимание уделили и на церемонии открытия Игр в столице Франции. При этом, как на многих Олимпиадах, в соревнованиях будут участвовать пары — как уже оформившие свои отношения официально, так и те, у кого амурная история пока еще на более ранней стадии. За кем следить из влюбленных?

Кристиан Парлати и Габриэлла Виллемс. Фото Соцсети

Габриэлла Виллемс (дзюдо, Бельгия) и Кристиан Парлати (дзюдо, Италия)

В одном из самых эстетичных видов единоборств есть красивая история любви — уже семь лет как вместе призерка этапов мирового «Гран-при» из Бельгии Габриэлла Виллемс и двукратный призер чемпионатов мира Кристиан Парлати из Италии. Днем X на Олимпиаде в Париже для них будет 31 июля, и пара рассчитывает, что этот день для них будет удачным. Важный момент: если Кристиан уже знает, что такое олимпийский опыт, то его возлюбленная впервые участвует в Олимпийских играх, так как три года назад Габриэлле полететь в Токио помешала тяжелая травма. «Мы всегда поддерживаем друг друга, и разделить, возможно, самый важный момент в карьере — мечта, ставшая реальностью», — сказала Виллемс.

Встретились спортсмены, разумеется, во время соревнований — в 2017 году на чемпионате мира. После чего даже стали вместе тренироваться, чтобы проводить время не только дома, но и на татами. Шансы Виллемс и Парлати на Олимпиаде оценивают как средние — заранее предсказать, как сложатся поединки, в дзюдо тяжело, и все же в число фаворитов первого порядка эксперты бельгийку и итальянца пока не включают.

Герек Мейнхардт и Ли Кифер. Фото Соцсети

Ли Кифер (фехтование, США) и Герек Мейнхардт (фехтование, США)

Возможно, одна из самых звездных пар Олимпиады в Париже — олимпийская чемпионка Ли Кифер и двукратный бронзовый призер Герек Мейнхардт едут вместе уже на третью подряд Олимпиаду. Опыта им вообще не занимать — Кифер едет на свои четвертые Игры, а Мейнхардт — на пятые. При этом для фехтования у них вполне себе рабочий возраст — в 30 и 33 года соответственно в этом виде спорта обычно и выходят на пик формы.

Так что домой в Лексингтон, штат Кентукки, американские фехтовальщики планируют вернуться не с пустыми руками. У Кифер отличные шансы завоевать медали как в личном первенстве, так и в командном — главными конкурентками для сборной США должны стать француженки. Перспективы мужской сборной оценивают скромнее, тем не менее с учетом отсутствия россиян конкуренция в рапире будет усеченная.

Ноа Лайлс и Джунелл Бромфилд. Фото Соцсети

Джунелл Бромфилд (Ямайка, легкая атлетика) и Ноа Лайлс (США, легкая атлетика)

Вероятно, главная надежда американцев в легкой атлетике на Олимпиаде-2024 в Париже и всего мирового спринта Ноа Лайлс не будет скучать в перерывах между забегами. Атаковать рекорды Усэйна Болта ему поможет поддержка ямайской спринтерши Джунелл Бромфилд. Семь лет дружбы два года назад переросли в нечто большее. О помолвке, тем более о дате свадьбы, Бромфилд и Лайлс пока не объявляли, при этом, судя по соцсетям, видно, что пара задумывается о развитии отношений — они вместе посетили весной свадебный салон.

И все же сейчас главные мысли связаны с Олимпиадой. Главные надежды ямайской возлюбленной американской суперзвезды связаны прежде всего с эстафетой 4 по 400 — три года назад в Японии она уже взяла бронзу, во Франции можно рассчитывать как минимум на повторение результата. Для Лайлса же потолка и вовсе нет — он едет сразу за тремя золотыми медалями — в беге на 100 метров, 200 метров и в эстафете 4 по 100.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото Соцсети

Элина Свитолина (Украина, теннис) и Гаэль Монфис (Франция, теннис)

Теннисисты Элина Свитолина из Украины и Гаэль Монфис из Франции перед Играми в Париже получили долю мотивации для успешного выступления на кортах «Ролан Гаррос». У пары в октябре позапрошлого года родилась дочь Скай. Сейчас девочке уже 21 месяц, и она, вероятнее всего, будет вместе с другими близкими спортсменов на трибунах в группе поддержки игроков.

С Монфисом украинка начала встречаться осенью 2019 года. 16 июля 2021 года пара узаконила свои отношения. Если для Свитолиной Игры в Париже третьи в карьере (в Токио три года назад Элина стала третьей), то для Монфиса — уже четвертые. Причем впервые 37-летний теннисист принимал участие в Играх еще в 2008 году в Пекине. Медалей пока не было — два четвертьфинала и вылет в первом круге в Японии в 2021 году.

Россела Фьяминго и Грегорио Палтиньери. Фото Соцсети

Россела Фьяминго (Италия, фехтование) и Грегорио Палтиньери (Италия, плавание)

Эта пара вполне может посоперничать по звездности с американскими фехтовальщиками. Грегорио Палтиньери уже в 29 лет буквально живая легенда. Он выиграл заплыв на 1500 метров вольным стилем в Рио-де-Жанейро, а на Играх-2020 в Токио установил особенное достижение — смог выиграть медали как в заплыве на 800 метров в крытом бассейне, так и в 10-километровом марафоне на открытой воде. В Париже он не стал испытывать себя Сеной, которую усиленно очищали ради проведения соревнований, и сконцентрировался на привычных заплывах на дистанциях 800 м и 1500 м.

Его возлюбленная итальянка Росселла Фьяминго получила серебро и бронзу Олимпиады-2020. Правда, Игры-2024 для нее начались не самым удачным образом. Спортсменка уже выбыла из борьбы в личном турнире на стадии 1/16 финала, уступив американке Энн Цибуля. При этом у нее все еще останется шанс на медаль в командном первенстве — женская сборная Италии по шпаге традиционно считается одной из сильнейших. А в свободное от своих боев время Фьяминго будет болеть за Палтиньери. Причем, как признавалась девушка, эмоций и сил просмотр заплывов Грегорио у нее отнимает не меньше, чем собственные выступления.

Мария Кампа и Пабло Симонет. Фото Соцсети

Мария Кампа (Аргентина, хоккей на траве) и Пабло Симонет (Аргентина, гандбол)

Даже если аргентинцы Пабло Симонет и Мария Кампа уедут из столицы Франции без каких-либо спортивных наград, Олимпиаду в Париже они запомнят на всю свою жизнь. Еще бы, за день до церемонии открытия Пабло сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Марии прямо в олимпийской столице. Гостями церемонии стали 50 членов олимпийской делегации Аргентины. Место Симонет выбрал соответствующее моменту — не знаменитый мост Любви Пон-де-Артес, а деревню атлетов. «Я хотел выбрать Париж, потому что это был город, где мы впервые встретились. Когда нас вдвоем пригласили в олимпийскую сборную, я понял, что лучшего шанса у меня не будет», — объяснил свою идею гандболист.

Спортсмены встречались уже почти 10 лет и ездили вместе на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016-м. В Бразилии аргентинские хоккеистки потерпели неудачу, а вот Олимпиаду в Токио Мария пропустила, так что лишила себя шанса стать серебряной медалисткой Игр-2020. Что касается Пабло Симонета — шансы для мужской сборной Аргентины пробиться хотя бы в четвертьфинал гандбольного турнира в Париже стремятся к нулю. Однако Пабло не отчаивается и уверяет, что сделает вместе с парнями все что в его силах. С другой стороны, кто знает, на что способен окрыленный любовью атлет?