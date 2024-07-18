Олимпийская деревня принимает первых спортсменов. Где будут жить наши нейтралы?

Гостей ждут номера без кондиционеров и с картонными кроватями.

До летних Игр в Париже остается неделя, и Олимпийская деревня открывает двери для первых участников. Вместе с этим французская полиция вводит усиленные меры безопасности и начинает частично ограничивать доступ к центральным районам города. Попасть в так называемую серую зону могут только жители домов либо туристы с подтвержденной резервацией отеля. Несмотря на то что иностранные спортсмены и железные ограждения стали появляться в городе только с 18 июля, местным такой расклад уже не нравится. «Это немного похоже на планету обезьян. Все, что им нужно сделать, это бросить нам немного арахиса», — приводит слова жительницы острова Сен-Луи France-24.

Первыми тестировщиками Олимпийской деревни станут спортсмены из Великобритании, США, Новой Зеландии, Бразилии и Швейцарии. Рассказываем, как устроен комплекс и чего ждать нашим теннисистам, велогонщикам, гребцам, пловцу и батутистке.

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Локация: бедное прошлое, богатое будущее

Олимпийскую деревню возводили с нуля. Поэтому ее называют главной олимпийской стройкой, так как на стадионы потратили меньше (новых постоянных арен появилось всего две). Всего деревня, которую строили семь лет, обошлась Парижу в 1,85 миллиарда долларов.

Объект расположился на севере города, в 9 километрах от центра. Деревня заняла участок в 52 гектара между районами Сент-Уэн, Сен-Дени и Иль-Сен-Дени. Раньше здесь находились промышленные пустоши. Районы считались бедными и криминальными, но олимпийское наследие должно изменить положение дел. Деревня с ее инфраструктурой — это вклад в развитие города. В 2025 году треть квартир будет продана, часть предназначена для государственного жилья, а остальные станут сдавать в аренду.

Организаторы Олимпиады уверяют, что у спортсменов не будет проблем с доступом на спортивные объекты. Так, путь на тренировку составит примерно 20 минут, а в места проведения соревнований — менее 30. Естественно, в этой деревне не будут проживать те атлеты, чьи старты проходят далеко за пределами Парижа. На Таити, где состоятся соревнования по серфингу, любители поймать волну остановятся на круизном лайнере. Также жилье организуют в Лилле, Марселе и Шатору.

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Всего комплекс состоит из 82 зданий. На территории есть вместительный ресторан на 3200 мест, передвижные точки питания, магазины, парикмахерские, тренажерные залы, круглосуточный госпиталь, полицейский участок, почтовое отделение и даже детский сад. За месяц деревня планирует принять 14 500 спортсменов, тренеров и представителей делегаций, а во время Паралимпиады ждут 8 тысяч гостей.

Символическое открытие деревни состоялось в конце февраля этого года, когда комнаты в комплексе еще не были обставлены. На мероприятие присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, назвавший день открытия «великим». Кстати, именно там глава государства пообещал искупаться в Сене, но до сих пор свое слово не сдержал.

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Номера и условия: 300 тысяч презервативов, но без кондиционеров и картошки фри

Всего в комплексе 3000 квартир и 7200 комнат. При строительстве делали серьезный упор на экологичность. Так, например, для возведения зданий использовали низкоуглеродный бетон, а небольшие постройки сделаны из дерева. В номерах тоже все сделано во благо окружающей среды, хотя некоторые позиции вызывают сомнения и споры.

Спать спортсмены будут на картонных антисекс-кроватях. Но такое мы уже видели на Олимпиаде в Токио три года назад. А вот отсутствие кондиционеров, что тоже сделано в пользу экологии, сильно напрягает руководителей делегаций. В Париже ожидается очень жаркое лето. Выспаться в душной комнате перед ответственным стартом может стать проблемой. Участники Игр-2024 решили так не рисковать. Как сообщает France24, олимпийские делегации заказали около 2500 переносных установок для охлаждения воздуха. Таким образом, концепт парижской Олимпиады рушится.

Организаторы советуют держать закрытыми жалюзи. Плюс в каждой комнате должны быть вентиляторы. Но с другой техникой сложнее. В номерах нет ни холодильников, ни телевизоров, ни кофемашины. Однако каждая делегация может заказать себе необходимое дополнительное оборудование из представленного каталога.

Помимо картонных кроватей и вентиляторов, спортсменам обещают: матрас (его можно выбрать разной жесткости), прикроватную тумбочку с запирающимся ящиком, радиочасы, лампу для чтения, стул, пуфик, журнальный столик, штангу для вешалок. Постельное белье будут менять раз в четыре дня, полотенца — раз в два дня. Издание L'Equipe сообщает, что один из главных партнеров Олимпиады предоставит около 130 тысяч капсул стирального порошка. Не обделят спортсменов и уже ставшими традиционными олимпийскими презервативами. В Sky News заявляли, что их количество будет около 300 тысяч (притом что в деревне будет проживать не более 14 500 участников).

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В апартаментах смогут разместиться максимум восемь спортсменов, по четыре атлета на ванную комнату (нашей нейтральной команде будет достаточно двух квартир). Двухместные номера имеют минимальную площадь 12 кв. метров, одноместные для глав делегаций — 9 кв. метров.

Подобные условия возмутили лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, чья цитата широко разошлась по новостным лентам: «Никакого кондиционирования воздуха. 90 процентов времени в помещениях будет максимум 28 градусов. Атлетам будет выдано 8,2 тысячи вентиляторов. В комнатах площадью 12 квадратных метров будет по два атлета, а санузел — на четырех человек. Кровати из картона, матрасы из переработанной лески. Позор! Цель — еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!»

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В качестве питания организаторы обещают подавать блюда французской, азиатской, афро-карибской и мировой кухни. Однако в этот раз не будет популярной во многих странах картошки фри. Дело в безопасности, так как использование фритюрниц в закрытых помещениях создает угрозу пожара. Будет отдельное меню и для вегетарианцев, но тоже с ограничениями. Так, решено было отказаться от авокадо, потому что у него дорогая и неэкологичная доставка.

Не найдется в ресторане деревни и местных деликатесов: фуа-гра, говядины по-бургундски и вина (алкоголя вообще не будет на территории). Зато всегда можно достать свежий, теплый хлеб, так как в комплексе имеется собственная булочная.