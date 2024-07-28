Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

Хозяева Игр-2024 не смогли проявить гостеприимство, о котором так долго говорили на открытии.

Президент Франции Эммануэль Макрон, 4 апреля 2024 года: «Россиянам окажут тот же прием, что и всем участникам со всего мира. Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций, которых придерживается».

Его предшественник на посту Жак Ширак в 2003 году сказал еще одну крылатую фразу: «Они упустили прекрасный шанс промолчать», — о восточноевропейских странах, которые поддержали США после вторжения в Ирак. Кажется, в этот раз возможность промолчать упустила сама Франция.

Тема с недопуском российских журналистов не сильно муссировалась на страницах наших СМИ — все-таки аудитории прежде всего интересны спортсмены, а не те, кто о них пишет. Но после нескольких очень странных эпизодов с (не)выдачей аккредитаций молчать уже странно. Последняя капля — аккредитации отобрали у четырех журналистов ТАСС, которым ранее они были одобрены и выданы в Париже. Теперь людям на четвертый день Олимпиады (первые соревнования стартовали 24 июля) запрещено появляться на олимпийских объектах в роли журналистов.

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Как выдавали аккредитации?

Как правило, визой в страну на Олимпиаде и является аккредитация — в случае с Францией было не совсем так. Французская сторона просила лишь сделать биометрию — в остальном пакет документов для традиционного шенгена собирать было не нужно. То есть либо въехать можно было по туристической визе и получить аккредитацию на месте — так сделали некоторые российские представители прессы, которые еще остались в Париже, либо ждать одобрения аккредитации и момента, когда подвезут аккредитацию и наклеят на нее стикер-аналог визы в посольстве Франции в Москве.

Корреспонденты «СЭ» пошли по второму пути — и до сих пор ждут одобрения своих аккредитаций, в разгар первой недели Олимпиады. Некоторые коллеги из ТАСС выбрали, по моей информации, первый путь — и результат оказался примерно тем же.

Как сообщил ТАСС, «четырех журналистов ТАСС лишили выданных ранее аккредитаций на Олимпиаду в Париже. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже при лишении аккредитаций журналистов ТАСС сослался на некое решение французских властей. В полученном корреспондентами документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции».

«Лишение олимпийских аккредитаций журналистов ТАСС стало для нас полнейшей неожиданностью, — сообщили «СЭ» в Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС. — Наши корреспонденты без проблем въехали на территорию Франции и получили олимпийские аккредитации. Один из них, Артем Кузнецов, находится в Париже с 20 июля. Все корреспонденты опытные, много раз представляли Россию и ТАСС на крупнейших спортивных соревнованиях. Для того же Кузнецова это седьмая Олимпиада, и никогда его работа, как и других корреспондентов, нареканий не вызывала. Оргкомитет «Париж-2024», лишая журналистов законного права осуществлять профессиональную деятельность, сослался на решение властей Франции, но никаких конкретных претензий и причин для подобного решения не привел».

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Журналистов отсеивали на дальних подступах

Важно понимать — инициатор отказов и запретов не МОК, а именно власти Франции. Ранее в поездке во Францию отказали журналистам РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газете», также, по моей информации, отказ пришел одной из сотрудниц Sports.ru. Не пришло одобрение аккредитации представителю Sport24. Представители оргкомитета, которые отвечали за взаимодействие с россиянами, не отвечают на е-мейлы и сообщения в телефоне.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев (не путать с ведущим телешоу) привел общее число отказов: «Французские власти все никак не успокоятся — больше 4300 человек из разных стран они решили не допускать на Олимпиаду, и большинство из них — это журналисты из России и Белоруссии. А сейчас они спохватились и вспомнили про корреспондентов ТАСС, которых аккредитовали ранее. Они очень боятся иной точки зрения», — считает Соловьев.

Поскольку ТАСС обладает официальным статусом госагентства, факт одобрения аккредитации в Париже сам по себе был неожиданным. И откат назад действительно выглядит тем, что называют словом «спохватиться». Однако сложно подозревать в угрозе безопасности, к примеру, Артема Кузнецова, который много лет работает в спорте, в том числе с иностранцами, и, например, положительно в соцсетях высказался о церемонии открытия. Странно подозревать в шпионаже Андрея Симоненко из РИА «Новости», который проехал несколько Олимпиад, — с таким же успехом в шпионаже можно подозревать Фелпса или Надаля.

Сегодня «СЭ» опубликовал интервью россиянки Ольги Лаевой, которая работала в оргкомитетах нескольких Олимпиад, — она объяснила отказ ей «цветом паспорта». Ранее мы обнаружили, что на официальном сайте Олимпиады нельзя выбрать среди спортсменов, за которыми хочешь следить особенно, нейтралов из России и Белоруссии. Судя по всему, Франция так и не захотела проявить олимпийский дух, про который можно было промолчать.