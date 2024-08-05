Бесплатный проезд, посещение гастроэнтеролога и курица. Что дарят олимпийским чемпионам в разных странах?

Особенно щедры оказались на Филиппинах и в Гонконге.

Стать олимпийским чемпионом — почетно не только для спортсмена, но и для страны. Поэтому каждое государство старается всячески отблагодарить победителей Игр, когда они возвращаются домой. В России ранее золотым медалистам дарили дорогие иномарки. Однако некоторые официальные лица бывают даже чересчур оригинальными.

Бесплатная лапша и консультации гастроэнтеролога

Филиппинец Карлос Юло стал настоящим героем у себя на родине. Ранее сборная этой страны ни разу не выигрывала золотые медали на Олимпиадах, а спортивный гимнаст сумел привезти домой не одну, а сразу две награды высшей пробы. Он победил в вольных упражнениях и опорном прыжке.

По словам спортсмена, он уже знал, что в случае успеха ему подарят дома. Однако список «презентов» оказался намного длиннее. В него вошли, помимо стандартных iPhone 16, меблированной двухкомнатной квартиры (в дополнение к дому), и неожиданные вещи.

Так, Юло теперь пожизненно бесплатно может делать колоноскопию и наблюдаться у гастроэнтеролога, начиная с 45 лет, а также есть лапшу и жареную курицу в ряде филиппинских закусочных и ресторанов.

Получается, сначала можно от души наесться, а затем полечить желудок от бесплатной еды.

Елдос Сметов. Фото Reuters

Машины для дзюдоистов

Золото Елдоса Сметова также стало историческим событием: 27 июля в финале весовой категории до 60 килограммов спортсмен победил француза с грузинскими корнями Луку Мхеидзе и стал первым казахстанским олимпийским чемпионом по дзюдо.

Надо отметить, что это была уже третья попытка 31-летнего атлета завоевать медаль высшей пробы: на Играх в Рио-де-Жанейро он выиграл серебро, а в Токио — бронзу.

На родине Сметова и других спортсменов национальной команды встретили бурными овациями и цветами. Во время чествования команды звучали патриотические песни, поклонники спортсменов распечатали плакаты с фотографиями своих кумиров. А руководство страны подготовило для олимпийского чемпиона автомобиль.

Мань Вай Вивиан Кун. Фото Reuters

Бесплатный проезд на поезде

Не менее оригинальный подарок за исторический успех получила фехтовальщица Мань Вай Вивиан Кун. Она завоевала лишь третье золото за все время выступлений на Олимпиадах спортсменов из Гонконга.

Железнодорожная компания страны уже пообещала спортсменке пожизненный бесплатный проезд. Впрочем, одними билетами на поезд чиновники не ограничились. Также фехтовальщица получила впечатляющую премию в 6 миллионов местных долларов, что составляет порядка 66 миллионов рублей. Таком подарку позавидовали бы даже российские чемпионы.