В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр. Ему грозит тюремный срок

До трех лет!

Олимпийские игры привлекают к себе внимание не только спортсменов и болельщиков, но и мошенников. Как сообщает Marca со ссылкой на прокуратуру Парижа, в понедельник в столице Франции был задержан бразилец, торговавший на улице фальшивыми медалями Олимпийских игр. Уже на этой неделе неназванный мужчина должен предстать перед судом.

Правоохранительные органы в ходе обыска обнаружили у него дома более 850 поддельных медалей — 198 целых медалей с лентой и 666 без ленты. 655 украшений с эмблемой «Париж 2024», 727 лент с олимпийскими кольцами, 1340 евро наличными, а также фальшивую банкноту номиналом 500 евро. Все это следует из ежедневного отчета прокуратуры об инцидентах, связанных с Олимпийскими играми.

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Следствие установило, что 39-летний бразилец прибыл во Францию 23 июля, за три дня до открытия Олимпийских игр, а его обратный вылет был назначен на 14 августа, через три дня после церемонии закрытия. Он снял квартиру в 10-м округе Париже.

Адрес и личность арестованного не разглашаются, но известно, что бразильцу предъявлено обвинение в сбыте контрафактной продукции без законных оснований. Как уточняет Marca, за это преступление во Франции предусмотрено строгое наказание — лишение свободы на срок до трех лет и штраф, эквивалентный двукратной стоимости изъятого товара. Ему также было предъявлено обвинение в уличной торговле без лицензии, что карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в размере 3750 евро. Уточняется, что суд должен рассмотреть его дело по ускоренной процедуре.

Ранее во Франции возбудили шесть дел о продаже фальшивых билетов на мероприятия Олимпийских игр: в частности, одна девушка заплатила 870 евро за билеты с поддельными QR-кодами, купленными на фейковом сайте. Кроме того, в парижскую полицию регулярно поступают жалобы на кражи — в частности, 6 августа у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с деньгами олимпийской делегации, в которой было 35 тысяч долларов.

XXXIII Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.