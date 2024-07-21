США и Китай определят победителя в последний день, России грозит безмедалье

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Олимпиада в Париже открывается менее чем через неделю, 26 июля, а стартует уже 24-го. В медальном зачете Игр не обойдется без большого политического противостояния великих держав. Китай и США очень плотно финишировали в Токио, остается вакантным почетное третье место за ними, которое три года назад забрала Япония. Сейчас на попадание в топ-3 претендуют Великобритания, Франция и даже Австралия. А вот для россиян все складывается печально.
Прогнозы на Олимпиаду дают несколько аналитических центров, главный из них — американское маркетинговое агентство Nielsen, которое публикует свои прогнозы раз в месяц (и обещает еще один прямо перед стартом). Однако Nielsen воздерживается от прогноза медалей России и Белоруссии, говоря только о том, что состав команд явно ограничен. Еще несколько месяцев назад для России допускали несколько золотых медалей и около 12 всего — но после отказа тхэквондистов и отказа/бойкота борцов и дзюдоистов представительство России снизилось с 40-50 человек до 15. Год назад в случае полного допуска некоторые аналитики (если точнее, из Сингапура) пророчили России четвертое место по общему числу наград.
Впрочем, у большинства из них шансы на медаль есть. Оставляем за скобками трех велошоссейников, где сумасшедшая конкуренция, но в остальном:
пловец Евгений Сомов — обладатель третьего результата сезона в мире на 100 метрах брассом;
Анжела Бладцева — победительница общего зачета Кубка мира в женских прыжках на батуте;
гребцы Коровашков, Петров и Ромасенко — как минимум крепкие середняки на своих дистанциях и способны выйти в финал. Правда, Коровашков и Петров совершенно в уникальной ситуации — они гребут с одной стороны, и способна ли такая двойка конкурировать с лидерами, остается загадкой.
Наконец, теннисный турнир абсолютно непредсказуем. Три года назад Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова уже собирались паковать чемоданы после вылета из личных турниров, но решили заявиться в смешанную пару — и выиграли золото. Даниил Медведев — один из фаворитов мужского турнира, Мирра Андреева — одна из сенсаций сезона в женском.
И тем не менее страница в соцсети X Comptoir du Sport, занимающаяся подсчетами медалей, считает, что Россия не завоюет ни одной в пяти видах тенниса и сомневается в медалях в других видах.
Иными словами: есть риск, что Олимпиада в Париже может стать первой за всю историю с 1900 года, на которой у России не будет ни одной медали — причем тогда не существовало как таковых делегаций. В 1908-1912 годах Российская империя несколько медалей завоевала, в том числе золото, в 1904-м до Сент-Луиса россияне не доехали. При всех понятных ограничениях не хотелось бы увидеть на нашем веку такой исторический антирекорд.
Согласно прогнозу Nielsen, основная борьба ожидаемо развернется между США и Китаем. И если по принятой за океаном системе по общему числу медалей однозначно выигрывают США (123 против 87), то по золотым интрига сверхострая. У американцев их ожидается 37, у Китая — 36. Совсем недалеко французы — 29, причем поблизости от них никого рядом нет. Если прогноз реализуется, для трехцветных это будет первое место в тройке медального зачета летней Олимпиады с 1948 года.
А на четвертом месте и вовсе необъяснимая сенсация — Нидерланды (17 золотых медалей). Вроде бы конькобежного спорта в Париже не будет, но за счет самого разного набора видов спорта, от конного до парусного и гребли и велоспорта, голландцы соберут приличный урожай медалей. Страна с населением менее 20 миллионов человек так высоко не забиралась, пожалуй, с Сиднея.