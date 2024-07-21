Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 15:00

США и Китай определят победителя в последний день, России грозит безмедалье

Названы главные фавориты Олимпиады в Париже
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Медали Олимпиады в Париже.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Прогнозы на командный зачет Олимпиады.

Олимпиада в Париже открывается менее чем через неделю, 26 июля, а стартует уже 24-го. В медальном зачете Игр не обойдется без большого политического противостояния великих держав. Китай и США очень плотно финишировали в Токио, остается вакантным почетное третье место за ними, которое три года назад забрала Япония. Сейчас на попадание в топ-3 претендуют Великобритания, Франция и даже Австралия. А вот для россиян все складывается печально.

Медали Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Сколько платят за олимпийские медали в Париже? Расклады по 50 странам

Что пророчат России?

Прогнозы на Олимпиаду дают несколько аналитических центров, главный из них — американское маркетинговое агентство Nielsen, которое публикует свои прогнозы раз в месяц (и обещает еще один прямо перед стартом). Однако Nielsen воздерживается от прогноза медалей России и Белоруссии, говоря только о том, что состав команд явно ограничен. Еще несколько месяцев назад для России допускали несколько золотых медалей и около 12 всего — но после отказа тхэквондистов и отказа/бойкота борцов и дзюдоистов представительство России снизилось с 40-50 человек до 15. Год назад в случае полного допуска некоторые аналитики (если точнее, из Сингапура) пророчили России четвертое место по общему числу наград.

Впрочем, у большинства из них шансы на медаль есть. Оставляем за скобками трех велошоссейников, где сумасшедшая конкуренция, но в остальном:

пловец Евгений Сомов — обладатель третьего результата сезона в мире на 100 метрах брассом;

Анжела Бладцева — победительница общего зачета Кубка мира в женских прыжках на батуте;

гребцы Коровашков, Петров и Ромасенко — как минимум крепкие середняки на своих дистанциях и способны выйти в финал. Правда, Коровашков и Петров совершенно в уникальной ситуации — они гребут с одной стороны, и способна ли такая двойка конкурировать с лидерами, остается загадкой.

София Позднякова, Абдулрашид Садулаев и&nbsp;Анна Вяхирева. Кто из российских звезд мог бы блеснуть на Олимпиаде-2024? Топ-15 от «СЭ»

Наконец, теннисный турнир абсолютно непредсказуем. Три года назад Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова уже собирались паковать чемоданы после вылета из личных турниров, но решили заявиться в смешанную пару — и выиграли золото. Даниил Медведев — один из фаворитов мужского турнира, Мирра Андреева — одна из сенсаций сезона в женском.

И тем не менее страница в соцсети X Comptoir du Sport, занимающаяся подсчетами медалей, считает, что Россия не завоюет ни одной в пяти видах тенниса и сомневается в медалях в других видах.

Иными словами: есть риск, что Олимпиада в Париже может стать первой за всю историю с 1900 года, на которой у России не будет ни одной медали — причем тогда не существовало как таковых делегаций. В 1908-1912 годах Российская империя несколько медалей завоевала, в том числе золото, в 1904-м до Сент-Луиса россияне не доехали. При всех понятных ограничениях не хотелось бы увидеть на нашем веку такой исторический антирекорд.

Фото AFP

Кто выиграет медальный зачет?

Согласно прогнозу Nielsen, основная борьба ожидаемо развернется между США и Китаем. И если по принятой за океаном системе по общему числу медалей однозначно выигрывают США (123 против 87), то по золотым интрига сверхострая. У американцев их ожидается 37, у Китая — 36. Совсем недалеко французы — 29, причем поблизости от них никого рядом нет. Если прогноз реализуется, для трехцветных это будет первое место в тройке медального зачета летней Олимпиады с 1948 года.

Медали Олимпийских игр 2024 в&nbsp;Париже. Медали Олимпиады в Париже: как изготовлены и как выглядели на других Играх

А на четвертом месте и вовсе необъяснимая сенсация — Нидерланды (17 золотых медалей). Вроде бы конькобежного спорта в Париже не будет, но за счет самого разного набора видов спорта, от конного до парусного и гребли и велоспорта, голландцы соберут приличный урожай медалей. Страна с населением менее 20 миллионов человек так высоко не забиралась, пожалуй, с Сиднея.

Олимпиада
8
Обсудить
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Трамп рассказал о полученном после покушения письме от Си Цзиньпина
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Захарова призвала Макрона искупаться в Сене на фоне отказа российским журналистам в освещении Олимпиады
Софья Великая считает, что россиян несправедливо лишили флага и гимна
«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»
Цзю: «Россияне поедут на Олимпиаду без гимна и символики, но все будут знать, что они наши»
Велогонщик Дмитриев: «Условия допуска на Олимпиаду в Токио были куда более лояльные»
Свищев о запрете украинцам приветствовать россиян на Олимпиаде: «Это нарушения прав человека»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Захарова призвала Макрона искупаться в Сене на фоне отказа российским журналистам в освещении Олимпиады
Роман Ротенберг: «Олимпиаду смотреть не буду, даже на пиратском канале — я ответственный гражданин»
Глава оргкомитета Олимпиады заявил, что россияне не подвергнутся дискриминации на Играх-2024
Круговой про Олимпиаду: «Будем следить, конечно»
«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»
Губерниев — об отказе российским журналистам в праве работать на Олимпиаде: «Тайна раскрыта — это не спутник-шпион»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»