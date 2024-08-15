Рекордные миллиарды доходов и лучшие ТВ-рейтинги в США в XXI веке. Насколько успешной была Олимпиада?

Предварительные финансовые итоги соревнований в Париже.

Олимпиада-2024 в Париже из-за политических решений прошла без сильнейших россиян. На старте соревнований могло показаться, что скандалы, начиная со спорной церемонии открытия и заканчивая не самой чистой Сеной, затмили спорт. Однако для самого города и особенно для МОК Игры получились успешными. «СЭ» рассказывает о заработках Парижа и Международного олимпийского комитета.

Сколько может заработать город на Олимпиаде?

Главная проблема современных Олимпийских игр — их высокая стоимость, которую крайне сложно окупить в короткие сроки. В долгосрочной перспективе город-организатор получает новую инфраструктуру и объекты. Однако не факт, что они будут регулярно использоваться. Так, многие стадионы в Афинах находятся в полуразрушенном состоянии. Как и в Рио-де-Жанейро, хотя с Игр прошло всего восемь лет.

Некоторые эксперты даже считают, что расходы Греции в 2004 году стали одним из катализаторов финансового кризиса в стране. Причем государство так до сих пор полностью не вышло из него.

Конкуренции в борьбе за проведение Олимпиад становится все меньше. Если на Игры-2012 или -2016 претендовало пять городов, то Париж, Лос-Анджелес и Брисбен получили свои турниры без сопротивления. И заметна тенденция: Олимпиады интересны лишь городам, где уже есть более-менее развитая инфраструктура.

Хоть к Олимпиаде-2024 в Париже был построен лишь один спортивный объект (центр водных видов спорта), больших трат избежать не удалось. По оценке французского института исследований в области государственного управления и политики (IFRAP), бюджет Олимпиады составил примерно 11 миллиардов евро, из которых 4,6 — государственные средства. Это почти на 5 миллиардов больше, чем первоначальная смета.

Окупить такие затраты за короткий срок вряд ли возможно. Однако согласно исследованию Центра изучения спортивной экономики и права (CDES), которое было заказано оргкомитетом Парижа-2024, в долгосрочной перспективе доход от Олимпиады может превысить 11 миллиардов. Все за счет туристов, новых рабочих мест и других статей.

А вот государство может полностью покрыть расходы на Олимпиаду за счет налогов. В МОК отметили, что поступления в бюджет составят 5,3 миллиарда евро. Ведь каждый турист, который приехал и выпил кофе где-то перед «Стад де Франс», оставит несколько центов или евро государству в качестве НДС.

И если финансовые результаты Олимпиады-2024 станут понятны лишь позднее, то вот МОК точно оказался в выигрыше. Причем как в краткосрочном, так и долгосрочном.

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МОК получит рекордные ТВ- и коммерческие доходы на Олимпиаде-2024

МОК публикует финансовые отчетности каждый год. Например, в 2023-м комитет выручил 902 миллиона долларов. Из них 739 — доход от рекламодателей. Это огромные деньги для любой спортивной организации, а МОК сумел их получить в неолимпийский год.

В основном коммерческие и ТВ-соглашения со спонсорами и бродкастерами у МОК заключаются не на одни Игры, а минимум на четырехлетний цикл. То есть на одну зимнюю и летнюю Олимпиады. Так, с 2017-го по 2021-й (в период Пхенчхана-2018 и перенесенного Токио-2020) комитет заработал 7,6 миллиарда долларов.

Основной источник дохода МОК — бродкастеры. В прошлый четырехлетний цикл телекомпании и ОТТ-сервисы принесли 61% дохода (около 4,636 миллиарда долларов). Из них 3,107 — это реализация прав на многострадальные Игры в Японии в 2021-м.

Сколько заработает МОК от реализации ТВ-прав на Олимпиаду-2024, будет известно лишь следующем летом, когда комитет раскроет бухгалтерские отчеты за нынешний год. Однако в документе за 2023-й указано, что права на Игры были проданы на 1,55 миллиарда. И это только предварительная сумма, так как многие бродкастеры переводят деньги ближе к соревнованиям. Например, компания «Телеспорт Груп» так и не перевела МОК полную сумму за выкупленные права.

В общей сложности, по оценке агентства Ampere Analysis, МОК может заработать от бродкастеров рекордные 3,3 миллиарда долларов за Олимпиаду-2024, что на 200 миллионов больше, чем за Токио-2020. Но это не самый большой рост доходов комитета. Выручка от спонсоров может достичь 1,3 миллиарда. Для сравнения: в 2021-м было 835 миллионов.

По мнению экспертов, резкий рост доходов связан с появлением нового пула спонсоров, прежде всего китайских. Например, официальными партнерами комитета стали Alibaba и Mengniu Dairy. Правда, в этом кроется и проблема для МОК — 75% дохода от бродкастеров и колоссальные 98% дохода от спонсоров приходятся на восемь основных рынков комитета (США, Китай, Япония, Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия), и нужно учитывать их интересы и ценности.

А «недовольные» на этих рынках есть. Например, Конгресс США призвал МОК осудить глумление над христианством во время церемонии открытия — пришлось извиняться. Но цифры показали, что, несмотря на противоречивый старт, людям были очень интересны соревнования из Парижа. А если они интересны зрителям, то привлекательны бродкастерам и спонсорам.

Спортсмены сборной США на закрытии Игр-2024. Фото Getty Images

У Олимпиады хорошие рейтинги, особенно в США

США — один из самых прибыльных рынков. Показывает Олимпиады в стране холдинг NBCUniversal, который еще в 2014-м подписал долгосрочное соглашение с МОК. По нему телекомпания выплатит комитету в общей сложности 7,65 миллиарда долларов. И в США Олимпиада пользуется большим успехом — еще до начала Игр канал заработал 1,2 миллиарда от продаж рекламных слотов.

Так, Олимпиада-2016 в Рио собирала в среднем 27,5 миллионов американцев у телеэкранов за день. Токийские Игры обернулись провалом (15,6 миллионов), но падение можно списать на часовой пояс и пандемию. Однако казалось, что Олимпиада обречена и дальше терять зрительский интерес.

Отчасти этот тезис подтвердился в 2022-м, когда показатели Игр в Пекине составили 11,4 миллиона. Это антирекорд за долгие годы, рейтинги упали почти на 40%. Однако парижские соревнования вернули веру бродкастерам: первые пять дней в среднем за Олимпиадой следило 34 миллиона американцев. А финалы баскетбольной и женской футбольной сборной на Играх стали самыми рейтинговыми трансляциями с Олимпиад в XXI веке.

И такая тенденция прослеживается во многих странах. Например, церемонию открытия в Германии посмотрело 10,1 миллиона зрителей — это лучший результат с Афин-2004. В Канаде — 13 миллионов, в Бразилии — 36,4. В самой Франции церемонию смотрел каждый третий житель страны.

Следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе, то есть в самом удобном часовом поясе для США, Канады и Южной Америки. Игры-2032 — в Брисбене, в приятное время для Австралии, Китая и Японии. Если за восемь лет МОК не подрастеряет рейтинги, то никаких финансовых проблем у организации не будет. Олимпиада по-прежнему интересна миру.