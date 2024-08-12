Главные герои Олимпиады-2024: выбор «СЭ»

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Олимпиада в Париже получилась очень яркой в спортивном отношении, несмотря на огромную политическую напряженность и прочие скандалы. В историю спорта были вписаны имена великих чемпионов, о которых будут помнить еще очень долго. Оглянувшись на 16 медальных дней Парижа-2024, «СЭ» составил десятку спортсменов — супергероев завершившихся Игр. Разумеется, список субъективный, и мы использовали не только математический принцип «круче тот, у кого больше наград», но и прочие привходящие факторы.
Четырехкратный чемпион Игр и обладатель еще одной бронзы Парижа. 22-летний спортсмен подавал огромные надежды последние два года, но суперзвездой и «наследником Фелпса» стал именно на Олимпиаде-2024.
Самое заслуженное золото Парижа. Величайший теннисист в истории пошел на колоссальные жертвы ради того, чтобы закрыть последний гештальт — стать олимпийским чемпионом. И был вознагражден титулом, а также бурей восторга болельщиков в своей стране и по всему миру.
Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг, став первым в истории спортсменом, завоевавшим пять золотых олимпийских медалей в одном виде программы. После триумфа в Париже 41-летний спортсмен объявил о завершении своей великой карьеры.
Самый легендарный игрок в этом виде спорта Ма Лун завоевал в столице Франции свое шестое золото Олимпиад. В результате он не только стал самым титулованным олимпийцем в истории настольного тенниса, но и самым успешным китайцем на Олимпиадах.
Американка стала в Париже семикратной олимпийской чемпионкой. Конечно, многие ждали, что Симона возьмет на Олимпиаде-2024 все возможные награды, а этого не произошло. С другой стороны, если вспоминать случившееся с Байлз в Токио, нынешние подвиги 27-летней спортсменки достойны как минимум уважения.
Французский супертяж подтвердил статус самого успешного дзюдоиста в олимпийской истории, выиграв в Париже личное и командное золото. Теперь Ринер — пятикратный чемпион Игр, и это достижение кто-то из дзюдоистов навряд ли улучшит в обозримом будущем.
42-летняя защитница сборной США стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в командных видах спорта. Таурази выступает за сборную США с 2004 года, тогда же она выиграла свое первое олимпийское золото. В парижском финале Дайана не участвовала, но это не помешало ей получить рекордную награду.
Шведский прыгун с шестом выиграл Олимпиаду во второй раз подряд. В легкой атлетике на Играх-2024 выступали и более титулованные спортсмены (например, американская бегунья Сидни Маклафлин-Леврон взяла на Играх свой четвертый титул). Однако Дюплантис победил в великолепном стиле, преодолев планку в рекордной высоте 6,25 м.
Бельгиец, который ранее не считался суперзвездой велоспорта, стал открытием Игр. До него никому не удавалось выиграть на одной Олимпиаде гонку с раздельным стартом и групповой старт. В серьезный велоспорт Ремко пришел меньше шести лет назад, а до этого видел себя футболистом.
Совместными усилиями «нейтралы» завоевали в Париже всего 5 медалей (и лишь одну золотую). Но это дорогого стоит. Ведь атлетам пришлось действовать вопреки обстоятельствам, в ситуации, когда у них не было привычной поддержки со стороны национальных делегаций и большого штата специалистов.