Главные герои Олимпиады-2024: выбор «СЭ»

Десятка спортсменов, добившихся в Париже-2024 выдающихся спортивных успехов

Олимпиада в Париже получилась очень яркой в спортивном отношении, несмотря на огромную политическую напряженность и прочие скандалы. В историю спорта были вписаны имена великих чемпионов, о которых будут помнить еще очень долго. Оглянувшись на 16 медальных дней Парижа-2024, «СЭ» составил десятку спортсменов — супергероев завершившихся Игр. Разумеется, список субъективный, и мы использовали не только математический принцип «круче тот, у кого больше наград», но и прочие привходящие факторы.

1) Леон Маршан (Франция), плавание

Четырехкратный чемпион Игр и обладатель еще одной бронзы Парижа. 22-летний спортсмен подавал огромные надежды последние два года, но суперзвездой и «наследником Фелпса» стал именно на Олимпиаде-2024.

2) Новак Джокович (Сербия), теннис

Самое заслуженное золото Парижа. Величайший теннисист в истории пошел на колоссальные жертвы ради того, чтобы закрыть последний гештальт — стать олимпийским чемпионом. И был вознагражден титулом, а также бурей восторга болельщиков в своей стране и по всему миру.

Новак Джокович. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

3) Михаин Лопес (Куба), греко-римская борьба

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в греко-римской борьбе в весе до 130 кг, став первым в истории спортсменом, завоевавшим пять золотых олимпийских медалей в одном виде программы. После триумфа в Париже 41-летний спортсмен объявил о завершении своей великой карьеры.

4) Ма Лун (Китай), настольный теннис

Самый легендарный игрок в этом виде спорта Ма Лун завоевал в столице Франции свое шестое золото Олимпиад. В результате он не только стал самым титулованным олимпийцем в истории настольного тенниса, но и самым успешным китайцем на Олимпиадах.

5) Симона Байлз (США), спортивная гимнастика

Американка стала в Париже семикратной олимпийской чемпионкой. Конечно, многие ждали, что Симона возьмет на Олимпиаде-2024 все возможные награды, а этого не произошло. С другой стороны, если вспоминать случившееся с Байлз в Токио, нынешние подвиги 27-летней спортсменки достойны как минимум уважения.

Симона Байлз. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6) Тедди Ринер (Франция), дзюдо

Французский супертяж подтвердил статус самого успешного дзюдоиста в олимпийской истории, выиграв в Париже личное и командное золото. Теперь Ринер — пятикратный чемпион Игр, и это достижение кто-то из дзюдоистов навряд ли улучшит в обозримом будущем.

7) Дайана Таурази (США), баскетбол

42-летняя защитница сборной США стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой в командных видах спорта. Таурази выступает за сборную США с 2004 года, тогда же она выиграла свое первое олимпийское золото. В парижском финале Дайана не участвовала, но это не помешало ей получить рекордную награду.

8) Арман Дюплантис (Швеция), легкая атлетика

Шведский прыгун с шестом выиграл Олимпиаду во второй раз подряд. В легкой атлетике на Играх-2024 выступали и более титулованные спортсмены (например, американская бегунья Сидни Маклафлин-Леврон взяла на Играх свой четвертый титул). Однако Дюплантис победил в великолепном стиле, преодолев планку в рекордной высоте 6,25 м.

Арман Дюплантис. Фото Reuters

9) Ремко Эвенепул (Бельгия), велошоссе

Бельгиец, который ранее не считался суперзвездой велоспорта, стал открытием Игр. До него никому не удавалось выиграть на одной Олимпиаде гонку с раздельным стартом и групповой старт. В серьезный велоспорт Ремко пришел меньше шести лет назад, а до этого видел себя футболистом.

10) Нейтралы из России и Белоруссии

Совместными усилиями «нейтралы» завоевали в Париже всего 5 медалей (и лишь одну золотую). Но это дорогого стоит. Ведь атлетам пришлось действовать вопреки обстоятельствам, в ситуации, когда у них не было привычной поддержки со стороны национальных делегаций и большого штата специалистов.