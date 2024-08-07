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Париж-2024

Сегодня, 12:45

Хаос в деревне, черви в еде, кража денег. Скандалы парижской Олимпиады

Британский пловец заявил, что в олимпийской деревне подают еду с червями
Михаил Скрыль
Корреспондент
В Олимпийской деревне жалуются на нкачественную еду и ограбления.
Фото Global Look Press
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Спортсмены и тренеры жалуются на питание, а у чиновницы из Судана украли сумку с деньгами и драгоценностями.

Олимпиада в Париже не обходится без неприятных инцидентов, которые сказываются на репутации организаторов. Собрали подборку странных случаев, зафиксированных в Париже за последние дни.

Хаос в деревне

Любому спортсмену важно правильное питание. Звезды нанимают персональных нутрициологов, внимательно следят за продуктами и концентрацией необходимых витаминов. Естественно, многие атлеты — большие привереды. Вот и на Играх в Париже спортсмены нередко жаловались на отсутствие определенных продуктов в ресторане Олимпийской деревни. Раскритиковал организаторов тренер сборной Испании по плаванию Серджио Лопес. Помимо питания, специалист прошелся по другим условиям проживания.

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— Олимпийская деревня — это бардак. Вначале не было еды. Если курица закончилась, тебе не говорили, что ее нет, но и не приносили. Они не могут сказать вам, что курица закончилась. На днях мой пловец отправился на стирку в 9.30, и ему сказали, что в это время нельзя, пусть идет в другое здание. А там перед ним закрыли двери. Люди потеют, соревнуются, им нужна чистая одежда, — приводит слова испанца Relevo.

Больше всего Лопеса ужаснул транспорт. В жаркие дни в автобусе становится очень душно, а поездка длится как минимум 30 минут.

— Хуже всего — транспорт. Жара, без кондиционера нельзя было открывать окна... Поездка занимает 30 минут, но однажды мы пробыли в пути полтора часа. Водитель заблудился. Ставлю свою зарплату на то, что водители не из Парижа. Люди сидели в автобусе на полу, поскольку в них всего 26 мест. Пресса об этом не говорит. Я думал, что французы с их гордостью добьются большего в организации проведения соревнований, — добавил тренер.

Фото Global Look Press

Еда с червями

Тему питания на Олимпиаде поднял также титулованный пловец Адам Пити. Британец недоволен длинными очередями, а еще, по словам спортсмена, в рыбе другие участники Игр находили червей.

— В Токио еда была невероятной, как и в Рио-де-Жанейро. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут. Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений, и именно его я ем дома, так почему я должен что-то менять? Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даем им не самое лучшее, — приводит слова Пити Daily Mail.

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Очередная кража

В неприятную ситуацию попала заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана. Неизвестные украли сумку чиновницы. Это произошло в отеле Ibis Styles на стойке регистрации, когда женщина оставила ее без присмотра. Внутри находились деньги в размере 35 тысяч долларов, предназначенные для расходов делегации страны. Также исчезли драгоценности, телефон и документы чиновницы. Детали происшествия сообщила газета Valeurs Actuelles.

Сотрудники полиции приступили к поиску сумки с ценными вещами. В этом им помогла геолокация телефона пострадавшей. Сумку обнаружили в коммуне Масси на дороге возле грузовика. Аккредитация, телефон и паспорт чиновницы остались на месте, однако деньги и драгоценности пропали. Преступники зафиксированы на камеры видеонаблюдения, их поиском занимается полиция.

Олимпиада
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